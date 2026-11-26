Ipak, ova, dosta potcenjena generacija Partizana uspela je ono što niko pre nje nije, a to je da "pokori pustinju" i od glamura Dubaija napravi prah i pepeo. Crno-beli su, pa može se slobodno reći, na spektakularan način došli do trijumfa u 14. kolu Evrolige, savladavši četu Ćavija Paskvala posle preokreta u Koka - kola areni - 71:84.

Šest puta je Partizan Mozzart Bet dolazio u Dubai sa namerom da pobedi, ali se kao po nekom ustaljenom obrascu svaki put vraćao kući pognute glave i sa bremenom novog poraza. Kao da su svi navijači samo odmahivali glavom u beznađu kada bi se na rasporedu pojavilo gostovanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nebitno da li evroligaško ili jadransko, jer je istorija međusobnih okršaja na strani bila prilično surova prema Parnom valjku.

Udario je tim Đoana Penjaroje osmu ovosezonsku recku u elitnom takmičenju, ali nimalo običnu i samo jednu u nizu. Jasno je da je skinuto određeno breme gostovanja u Dubaiju, da je ekipa u kojoj nema izrazitih i skupih pojedinaca, kao nekih ranijih sezona, uspela da uradi nešto posebno, a to je da crno-beli pokažu da mogu da igraju sa najjačima jer Dubai to jeste. Arapski tim je kreiran za završnicu Evrolige, a Partizan Mozzart Betu je i te kako bilo potrebno da nadigra zvučnu i moćnu ekipu, te tako demonstrira da je i on za velika dela.

Istina, nije ovo prva gostujuća pobeda za crno-bele ove sezone, ali je drugačije savladati Bajern ili Pariz, uz ogromnu podršku navijača, dok je nešto sasvim drugo slaviti na dalekom Istoku protiv tima koji u svojim redovima ima osvajače Evrolige, višestruke učesnika fajnal-fora, prekaljene asove i jednog od najboljih trenera u Evropi. Jeste, pobeda u večitom derbiju je uvek nešto posebno, ali su to utakmice u kojima zaista nema favorita (nije fraza), tako da taj trijumf u navijačkom poimanju vrednosti ima svakako veći značaj, ali takmičarski slavlje u Emiratima je svakako nešto što je obeležilo dosadašnji tok sezone. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Međutim, za ovakav trijumf potrebno je bilo osujetiti brojna napadačka oružja, zaustaviti ogroman individualni kvalitet Dubaija, a može se reći da je glavni arhitekta ovog projekta bio Đoan Penjaroja, dok je na mestu izvođača radova potpisan Alesandro Pajola. Naravno, jeste Karlik Džons bio taj koji je opet lomio kičmu rivalu i zatrpavao koš. Uspeli su Kevarijus Hejs i Nikola Tanasković da "uštopuju" razjarenog Mfiondua Kabengelea, ali minijatura koju je osmislio španski stručnjak, a italijanski bek sproveo u delo je za košarkaškog oskara. Znalo se da najveća opasnost u redovima Dubaij preti od Dvejna Bejkona. Snažni krilni igrač je i ove sezone mašina za postizanje poena, neko ko kad krene u prodor gotovo sigurno unese loptu i čuvara zajedno u koš, a pretnja je i sa distance. Potrebno je bilo naći način kako sprečiti Bejkona da uđe u prepoznatljivi ritam jer je samo tako Partizan Mozzart Bet imao šanse za pobedu.