Zaista šteta pošto je tiket bio veoma hrabar. Našli su se na njemu prelazi X-2 na Slavija - Viljareal (0:0; 0:1), Sporting - Mančester Junajted 1-X (1:0; 2:2), X-2 na Šahtjor - Fenerbahče (0:0; 0:1). Međutim, taj pogodak Aleksandera Ajzaka koji je obradovao navijače Liverpula ožalostio je našeg kladioca, kom ostaje bar mala uteha u vidu Mozzart benefita NAPLATI PROMAŠAJ.



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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.