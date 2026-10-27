Olimpijakos i Panatinaikos će morati da sačekaju, NBA san je prioritet
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 10:24
Džon Pulakidas našao se na spisku San Dijego Klipersa pred početak nove sezone Dži lige
Želeli su ga u Pireju i Atini, ali Džon Pulakidas još ne namerava da odustane od NBA lige. Olimpijakos je tokom leta pokazao interesovanje za mladog beka, dok se i Panatinaikos pominjao kao mogući kandidat za njegov potpis. Ipak, Amerikanac grčkog porekla ima drugačije planove. Evropa će morati da sačeka, jer je njegova želja da se još jednom izbori za mesto u najjačoj ligi sveta.
Čak ni rastanak sa Dalasom nije ga naterao da promeni odluku. Umesto selidbe preko Atlantika, odlučio je da ostane u Americi, pošto se našao na spisku San Dijego Klipersa, filijale Los Anđeles Klipersa, za pripreme pred novu sezonu Dži lige.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Da kvaliteta ima, pokazao je već u svojoj prvoj NBA sezoni. U dresu Dalasa odigrao je 13 utakmica, tokom kojih je prosečno beležio 8,8 poena i 2,3 skoka, uz odličnih 40,3 odsto šuta za tri poena. Ipak, ni takav učinak nije bio dovoljan da zadrži mesto u ekipi, pa su Maveriksi 17. oktobra odlučili da raskinu saradnju sa njim.
Zanimljivo je da bi Pulakidas u budućnosti mogao da bude još primamljiviji grčkim velikanima. Iako je rođen u Ilinoisu i ima američko državljanstvo, oba roditelja su mu grčkog porekla, a već neko vreme radi na dobijanju grčkog pasoša. Ukoliko uspe u tome, u tamošnjem prvenstvu neće zauzimati mesto stranog igrača, što bi Olimpijakosu i Panatinaikosu dodatno olakšalo eventualni angažman.
Zasad mu je, međutim, pogled usmeren isključivo ka Americi. Pripreme San Dijego Klipersa počinju 27. oktobra, dok će prvi zvanični meč u novoj sezoni odigrati 6. novembra protiv Veli Sansa. Biće to nova prilika za Pulakidasa da pokaže da mu je mesto u NBA ligi.