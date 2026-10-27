Olimpijakos i Panatinaikos će morati da sačekaju, NBA san je prioritet

Želeli su ga u Pireju i Atini, ali Džon Pulakidas još ne namerava da odustane od NBA lige. Olimpijakos je tokom leta pokazao interesovanje za mladog beka, dok se i Panatinaikos pominjao kao mogući kandidat za njegov potpis. Ipak, Amerikanac grčkog porekla ima drugačije planove. Evropa će morati da sačeka, jer je njegova želja da se još jednom izbori za mesto u najjačoj ligi sveta.

Čak ni rastanak sa Dalasom nije ga naterao da promeni odluku. Umesto selidbe preko Atlantika, odlučio je da ostane u Americi, pošto se našao na spisku San Dijego Klipersa, filijale Los Anđeles Klipersa, za pripreme pred novu sezonu Dži lige.