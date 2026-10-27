Velike su šanse da Stanojević vrati neke od skrajnutih

Teško je reći sa kojim snagama, jer je meč sa niškim Radničkim na programu već u sredu uveče i prostora za velike zaokrete nema, međutim, na većem uzorku mečeva, kada se crta bude podvlačila u susret zimskoj pauzi, vrlo lako može da se desi da u međuvremenu Aleksandar Stanojević počne da se oslanja na momke koji su iz ovih ili onih razloga skrajnuti.

Kako je sam rekao, rešavanje problema počeće od odbrane, što mu je u prethodnim boravcima bio jedan od zaštitnih znakova, jer je ekipa na tom delu terena bila čvrsta. Sadašnja je kapitulirala već 22 puta i samo tri ekipe u takmičenju su primile više golova. Sve to bi na duge staze moglo da dovede do promena, ako znamo kakve defanzivce Stanojević preferira da ima u timu, u smislu karakteristika.

Na primer, velike su šanse da u nekom trenutku povratnik na klupu vrati među startere neke od skrajnutih štopera, Stefana Mitrovića ili Stefana Milića. Nekadašnji reprezentativac Srbije je odigrao samo meč u Lučanima od početka prvenstva i teško da on može da bude odgovoran za ovu kataklizmu od rezultata. Ruku na srce, bilo je varničenja na relaciji Mitrović–Ilić, pa je i to jedan, ako ne i glavni razlog što je sklonjen, ali evo, sada je došlo do promena i 36-godišnji štoper sigurno se nada makar šansi. Tim pre što je još pre 15 godina bio na probi baš u Partizanu, upravo kod Stanojevića, zadovoljio kriterijume, međutim, tadašnji sportski direktor Mladen Krstajić je tu opciju odbio.

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Nešto kasnije u odnosu na Mitrovića, na klupu je pomeren i Stefan Milić. Podsećamo, posle onoga za šta su čelnici Partizana brže-bolje pojurili da objasne kako se nije ni desilo. Naivno je verovanje da je crnogorski štoper sklonjen iz prvih 11 samo zbog sporta i terena, ali bi, kao čovek koji gleda samo teren, Stanojević baš njega mogao da rehabilituje, jer je i ranije voleo da u odbrani ima brzog štopera.

Ovako posloženo, legitimno je zapitati se ko bi u takvom odnosu snaga ispao iz početnih 11. Možda se neće desiti na Čairu, ali kasnije... Nikola Simić je maltene nedodirljiv zbog prodaje, pa Sidni Lima deluje kao prvi kandidat da se preseli na klupu. I ovde nema ničeg ličnog, jednostavno Stanojević nije preterani fan stranca na osetljivom mestu štopera. U njegovim zamislima stranci prave razliku od sredine terena ka napadu, a u liniji ispred golmana bi trebalo da igraju momci koji govore istim jezikom. Najviše zbog komunikacije, koja je Partizanu ove sezone rak-rana, o čemu svedoči način na koji je potpisivao kapitulacije. Naravno, i kada se govorilo srpskim jezikom, ali ni prisustvo Lime ništa nije unapredilo.

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Osim štopera Milića i Mitrovića, opravdano se boljem statusu nadaju Vukašin Đurđević i Ibrahim Zubairu. Prvi nije miljenik publike, drugog Grobari iz nekog razloga obožavaju, ali kod Saše Ilića su izgubili pozicije startera sa početka ciklusa. Na primer, Đurđević nije igrao posle prvog poluvremena večitog derbija, Zubairu je čas starter, čas rezerva, a bio je i onaj problem discipline. Obojica su dovedena leta 2024, u prethodnom mandatu Aleksandra Stanojevića, i možda to partnerstvo bude obnovljeno sada. Kada se promeni trener, cela svlačionica dobije pozitivan impuls i nada se boljem, ali ako je to jedini adut momaka u crno-beloj opremi, onda su u Partizanu džaba krečili. Mora nekada da se uzvrati na poverenju.

U tom smislu biće zanimljivo pratiti i status Dembe Seka. Povratak Senegalca u takmičarski pogon pred kraj mandata Saše Ilića sigurno nije motivisan samo fudbalom, nego i ekonomijom, jer čelnici planiraju da ga prodaju i nešto zarade. Smatraju da mu cena pada ako ne igra. Kao da raste kada igra i(li) se tuče sa saigračima...