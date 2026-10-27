Kome Kejn duguje ogromnu zahvalnost? Kada drugi nisu verovali, večiti asistent jeste

Harija Kejna je na Vajt Hart Lejnu prvi poput ogrejalo sunce kada je ekipa poverena Timu Šervudu , čoveku koji ga je savetovao da ne gubi vreme u timu do 21 godine i koji mu je ukazivao na to da je bolje da ode negde i igra, nego da sedi na klupi i(li) tribinama u Totenhemu. Godinama je bio pomoćnik Hariju Rednapu , potom i Andreu Viljas Boasu , i nešto je najbolje što je novoj Zlatnoj lopti u ranoj fazi karijere moglo da se dogodi.

Kada su ga slali u Lejton Orijent, Milvol, Norič i Lester, kada nije bogzna šta pokazivao i kada za njega nije bilo mesta u Totenhemu, kada mu oni koji odlučuju ko će igrati nisu verovalik, večiti asistent jeste...

Sa pozajmice na pozajmicu, sve skupa 16 golova na 65 utakmica. Vrata prvog tima su mu bila zatvorena, sporadično bi kroz njih promolio nos, dok nije raskrštreno sa portugalskim trenerom i dok dugogodišnji asistent nije privremeno preuzeo tim. Od tada je priča Harija Kejna u londonskom klubu krenula uzlaznom putanjom.

"Ovo je priča o Pepeljuzi kakvu ranije nismo videli", rekao je Tim Šervud, nekadašnji trener koji je pružio priliku Hariju Kejnu u Totenhemu, te nastavio:

"On nastavlja da obara rekorde, a ja se i dalje pitam: 'Da li pričamo o onom istom klincu?' Uvek je postojala šansa, jer se činilo da za njega ne postoji plafon – uvek bi uspevao da probije granice i ode korak dalje. Mislim da ni sam Hari ne bi rekao da je verovao da je ovako nešto moguće".

(©Reuters)

Englezi posle 25 godina imaju Zlatnu loptu, međutim, Majkl Oven i Hari Kejn nemaju mnogo dodirnih tačaka. Jedan je bio vunderkind i do nje je došao sa 22 godine, drugi je uveliko zagazio u četvrtu deceniju života i put mu je bio posve drugačiji. Spuštao se i do Lige 1, trećeg ranga engleskog fudbala.

"Moramo da stavimo akcenat na njegov put. Ako se vratimo na Majkla Ovena, on je bio zvezda još kao dete i kao mlad je dobio priliku u gigantu kakav je Liverpul. Kejn je išao težim putem. Bio je igrač kog u početku nisu svi prihvatali. Nije bio neko poput Maksa Daumana, na primer, koji je već sa 16 godina zvezda. Kejn se borio za minutažu i za to da pronađe trenera koji će zaista verovati u njega".

Upravo na to ukazao je i Hari Kejn nakon proglašenja...

"Moj put nije bio pravolinijski. Nisam odmah stigao do vrha, nego sam morao da prođen kroz mnoge pozajmice i da se borim za mesto da bih došao ovde gde sam danas".

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Pozajmice u Lejton Orijentu, Milvolu, Noriču i Lesteru su oblikovale Harija Kejna, tokom njih je očvrsnuo, a Tim Šervud prisetio se komentara od pre deceniju i kusur.

"Mnogi su pričali o neuspešnim pozajmicama, ali mi na njih nikada nismo tako gledali. Smatrali smo da bi za njega igranje u timu do 21 godine bilo gubljenje vremena. To su bile odlične pozajmice i upravo su one razlog što danas imamo takvog igrača", poručio je Tim Šervud i nastavio:

"Nažalost, nije napredovao u to vreme. Nije bio ni blizu prvog tima, pa pretpostavljam da je to bio sudbonosan momenat – to što sam preuzeo ekipu do kraja sezone i pružio mu priliku da izađe na pozornicu i pokaže šta zna".

I pokazao je.

(©Reuters)

Dao mu je šansu, gurnuo ga je u prvu postavu u pobedi od 5:1 nad Sanderlendom i tada je postigao prvi pogodak u Premijer ligi u dresu londonskog kluba. Bio je to početak golgeterskog terora...

Rekordi su tokom protekle dekade pljuštali. Postao je najbolji strelac u istoriji Totenhema i reprezentacije Engleske, najefikasniji je engleski fudbaler u istoriji Lige šampiona i Mundijala, a takođe je i igrač koji je najbrže došao do 100 golova u dresu Bajerna.

Samo prošle sezone postigao je 73 gola u svim takmičenjima! Za Bajern je dao 61, što je 19 više od bilo koga drugog u 'ligama petice'. Da budemo precizni – od Kilijana Embapea, drugoplasiranog u trci za Zlatnu loptu. Na Ostrvu su sve zbrojali i došli do podatka da nije bilo igrača u najboljim evropskim ligama koji je od Kristijana Ronalda iz vremena uz Real Madridu i sezone 2014/2015. dao više golova?!

Ali, nisu pogoci doneli globalno priznanje i poštovanje Hariju Kejnu, nego trofeji. Za njima je čeznuo i zbog njih je otišao iz Londona, a baš tu mu je uručena Zlatna lopta.

(©Reuters)

Jednostavno je morao da ode iz Totenhema, možda je mogao i ranije...

"On obožava Totenhem. leo je tamo da pobeđuje, ali je u Spursima dobijao samo individualne nagrade, a to mu nije bilo dovoljno. Svi mi kad odrastamo želimo da budemo fudbaleri, ali ne zbog toga da bismo bili bogati. Možda danas postoje takvi igrači, ali to sigurno nije bio njegov motiv. Želeo je u tim koji može da osvaja trofeje, izabrao je Bajern i moramo priznati da je napravio odličan izbor", kazao je Tim Šervud i za kraj dodao:

"Kejn je 100 odsto timski igrač. Kada bih vam rekao da bi radije osvojio Ligu šampiona i Bundesligu nego individualnu Zlatnu loptu – to bi bila čista istina. Ne bi to rekao svaki igrač, ali iskreno verujem da je to merilo njegove veličine i zato je pravo uživanje trenirati ga. Njegova radna etika i primer koji daje svakom detetu koje počinje da trenira, kao i spremnost da ide težim putem da bi uspeo, zaista se isplatila".

Rad se isplatio, ali priča nije završena – ima šta da juri. Pehar u Ligi šampiona, uspeh sa reprezentacijom, Engleske, a jednoga dana, ako se vrati na Ostrvo, možda i rekord Alana Širera.