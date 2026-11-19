Kako navodi pomenuti izvor, trener londonskog tima Mikel Arteta je u saradnji sa sportskim direktorom kluba Andreom Bertom već počeo da radi na pripremanju planova za predstojeće prelazne rokove. Kažemo u množini, jer nije najjasnije kada bi Skot mogao da napusti Vitaliti. Bornmut je nameravao da ga zadrži do kraja aktuelne sezone, ali je 23-godišnjak odbio ponudu za produžetak ugovora, što je klub sa juga Engleske stavilo u nezgodnu poziciju.

Jer narednog leta će Skot ući u poslednju godinu ugovora i pitanje je hoće li Bornmut moći da dobije 100.000.000 funti iliti 120.000.000 evra, na koliko je procenio svog vezistu. Da li mu je to realna cena i hoće li na Vitalitiju isterati po svom vreme će pokazati, pak sve veće interesovanje daje mu za pravo da se takvom scenariju nada. Čelsi je još letos pokušavao da ga dovede, ali je njegova ponuda od oko 75.000.000 evra glatko odbijena. U međuvremenu je interesovanje iskazao i Liverpul.

Polako, ali sigurno u trku se sada uključuje i Arsenal. S tim da će, piše Skaj Sports, na Emiratima biti primorani da kupovinu jednim delom finansiraju novcem prikupljenim od prodaje svojih igrača. Konkretno jednim od dvojice španskih vezista. Mikel Merino i Martin Zubimendi postali su ‘žrtve’ Artetine odluke da letos dovede Bruna Gimaraesa. Zbirno su odigrali tek nešto manje od 900 minuta, stotinak manje od Majlsa Luis Skelija, koji se takođe nametnuo na startu ove sezone i preskočio ih u hijerarhiji.

Mikel Merino i Martin Zubimendi (©Reuters)

Skaj Sport piše da je Merino izgledniji kandidat da bude žrtvovan. Od početka sezone počeo je samo jednu utakmicu u Premijer ligi te je otvoreno izrazio nezadovoljstvo zbog minutaže tokom reprezentativne pauze.

“Znamo koje su naše uloge, obojica smo smireni i željni da nastavimo naporno da treniramo kako bismo pokazali da i dalje zaslužujemo da budemo tu. Nije idealno za igrača kada većinu vremena nije na terenu. Arsenal je trenutno najbolji tim na svetu i veoma je teško doći do minuta”, svestan je Merino.

Ipak, njegov značaj za ekipu od dolaska na Emirate nije se ogledao samo u dobijenim duelima i podeljenim pasovima. Merino je, kako za klub, tako i za reprezentaciju, prethodnih sezona odlučio veliki broj utakmica golovima u završnicama i tako se profilisao kao jedan od najboljih džokera u evropskom fudbalu. Koliko bi za njega Arsenal mogao da dobije nije poznato, ali sigurno će na cenu uticati činjenica da uveliko gazi 31. godinu života te da mu ugovor ističe za godinu i po dana. Transfermarkt ga procenjuje na 25.000.000 evra.

Ali moraće, ukoliko ga zaista žarko želi, Arsenal da izradi plan što pre, jer Čelsi, podsetimo, letos nije doveo zamenu za Enca Fernandeza i već u januaru bi mogao da krene u novu ofanzivu na potencijalno šestog 100.000.000+ evra vrednog Engleza (Eliot Anderson, Morgan Rodžers, Džud Belingem, Džek Griliš, Deklan Rajs)...

Pored osvežavanja veznog reda, na Emiratima intenzivno traže i pojačanja u napadu, pre svega na levom krilu, ali profil fudbalera koji može da pokrije više pozicija u ofanzivi. Nakon što prošlog leta nisu uspeli da angažuju imena poput Morgana Rodžersa i pomenutog Vinisijusa Žuniora, sportski sektor se okrenuo novim metama.

Antonio Nusa (©Reuters)

Skaj Sports piše da je prvi pik postao je fudbaler Lajpciga Antonio Nusa. Momak kojeg zbog stila igre i dečačkog idola zovu ‘norveški Nejmar’, a koji je ujedno i saigrač kapitena Arsenala Martina Edegora u reprezentaciji Norveške, igra sezonu karijere. Na 15 utakmica u svim takmičenjima zabeležio je šest golova i osam asistencija – uključujući i pogodak protiv Mančester sitija u Ligi šampiona ranije ovog meseca – i već u novembru nadmašio učinak iz prethodne dve sezone u klubu.

Ipak, dovođenje Nuse već u januaru deluje kao gotovo nemoguća misija. Norvežanin ima ugovor sa Lajpcigom na još dve i po godine, bez izlazne klauzule, a nemački klub ne želi da ga pusti na zimu ni po koju cenu, zbog čega je letnji prelazni rok daleko realnija opcija. Zanimljivo je da je Nusa svojevremeno bio na korak od prelaska u Brentford, upravo u leto kada je taj klub iz Frajburga doveo Kevina Šadea – još jednog krilnog fudbalera kojeg Arsenal pažljivo prati kao potencijalnu alternativu za jačanje napada u 2027. godini.