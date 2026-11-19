I zaista, koga pamćenje služi, bila je to neverovatna utakmica. Izgledalo je kao da srpski predstavnik unapred sprema slavlje, jer su u crno-belom timu bili Kevin Panter i Zek Ledej , igrači koji su samo sezonu pre toga bili na Fajnal-foru, zatim Rodions Kuruc , Aleksa Avramović , mladi Jam Madar , a stigao je bio i Matijas Lesor . Bili su to obrisi one ekipe koja je umalo otišla na završni turnir Evrolige godinu dana kasnije, ali to veče je bilo za zaborav. Kada se nadoda da je na tribinama bilo blizu 20.000 ljudi, da je Tanja Bošković na centru terena pre utakmice pevala, a da je pored terena dres uručen Alekseju Pokuševskom , tada još igraču Oklahome, onda vam je jasno kako je sve to izgledalo. „Niko nije ni razmišljao o nama, cele te sezone. Bili smo potpuni autsajderi. Svi su videli Partizan kako nas lako dobija, ali mi smo bili luda ekipa, pravi psi, samo smo se borili i grizli, a to nam je između ostalog usadio i trener Alimpijević” , nastavlja svoju priču Holand .

Glavno pitanje je bilo — kako je Dušan Alimpijević pripremio ekipu za meč u Beogradu?

„Pritisak svakako nije bio na nama, niko nije očekivao da možemo da pobedimo. Trener se fokusirao da nam objasni kakav će to ambijent biti, jer se mnogi nisu susreli sa tim. U pripremi utakmice na treninzima, on je izvlačio zvučnike i puštao Partizanove navijačke pesme toliko glasno da nismo mogli da čujemo jedni druge. Onda bi nam govorio da moramo da se naviknemo na to jer će tako biti na utakmici. Na kraju je baš tako i bilo — kada je počela utakmica, nekako smo se vrlo brzo navikli i odigrali svoju utakmicu.”

© Starsport

A o samoj utakmici...

„Borba, dali smo sve od sebe. Niko od nas nije paničio, kada je meč ušao u produžetak znao sam da pobeđujemo. Svi smo bili mirni, trener Alimpijević je verovao u nas i na kraju smo pobedili. To je bila prva luda pobeda u nizu. Otišli smo sve do finala, ja sam postao viralan jer sam lajao na poluvremenu tokom intervjua, bila je to ekipa za pamćenje. Obožavam sve te momke i posebno ću pamtiti tu utakmicu protiv Partizana.”

Prebacili smo priču na anegdote sa Dušanom Alimpijevićem.

„On je veoma posvećen trener. Živi košarku i drago mi je što je došao na nivo Evrolige. On je uvek razgovarao sa igračima direktno, nije ništa skrivao. Donosio je veliku energiju koju ja volim. Imali smo dobar odnos i pamtim našu saradnju kao dobru. Sećam se jednom prilikom kako sam ga iznervirao jer sam na nekoj utakmici bio ljut što ne branimo dobro protivničkog najboljeg igrača i zahtevao sam od trenera da prebaci mene da ga čuvam i nisam uspeo, pa je on krenuo da se dere na mene: 'Šta je ovo Džon, zar ja da verujem u tebe više nego ti sam u sebe?' To je bio baš on. Poštujem ga.”