Kako je Alimpijević poslednji put spremao tim za Partizan? Puštao navijačke pesme, držao govore
Vreme čitanja: 5min | čet. 19.11.26. | 10:45
"Pobeda u punoj Areni sa Bursom je jedna od najluđih utakmica koju sam ikada igrao i za sve je bio zaslužan trener Dušan", priseća se za Mozzart Sport Džon Holand tadašnji član Burse, a posle i Crvene zvezde
Na pomen Burse verovatno svim Grobarima padne mrak na oči. To je klub koji je pokvario čitavu jednu sezonu, prvu sezonu Željka Obradovića na klupi crno-belih. Bila je to čuvena godina u Evrokupu, kada je klub iz Humske imao velike ambicije da osvoji takmičenje i direktno se plasira u Evroligu, ali pamtiće se da je te snove srušio Dušan Alimpijević sa tada potpuno nepoznatom Bursom već u osmini finala. Od tog meča, Alimpijević i Partizan Mozzart Bet se nisu susretali više na takmičarskim mečevima, ali to se menja u petak, jer sada je selektor Srbije ujedno i evroligaški trener, a u Pionir stiže sa njegovim Bešiktašom.
Zato je idealna prilika da se zapitamo kako je srpski stručnjak od mladog trenera koji je bio na evroligaškoj sceni u Crvenoj zvezdi otišao nekoliko stepenika niže, da bi se samo vratio na vrh još jači, kao neko ko pobeđuje i Real Madrid sa timom iz Istanbula. Odgovor verovatno leži baš u toj utakmici Burse i Partizana koja je lansirala Alimpijevića, ali i njegove tadašnje igrače kao što je Kevarijus Hejs, koji sada igra za beogradski sastav, dok svi posebno pamte Džona Holanda, koji je dominirao na toj utakmici u Areni, a kasnije obukao dres Crvene zvezde.
„Sigurno jedna od najluđih utakmica koje sam igrao. Bilo je neverovatno, i dalje pamtim sve detalje. Sećam se koliko je i trener Alimpijević bio motivisan jer se vratio u svoju zemlju, a uz to je bio nekada i trener najvećeg rivala”, bilo je prvo što Džon Holand izgovara u telefonskom razgovoru za Mozzart Sport bez da smo i krenuli da postavljamo pitanja — sam je znao temu razgovora.
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I zaista, koga pamćenje služi, bila je to neverovatna utakmica. Izgledalo je kao da srpski predstavnik unapred sprema slavlje, jer su u crno-belom timu bili Kevin Panter i Zek Ledej, igrači koji su samo sezonu pre toga bili na Fajnal-foru, zatim Rodions Kuruc, Aleksa Avramović, mladi Jam Madar, a stigao je bio i Matijas Lesor. Bili su to obrisi one ekipe koja je umalo otišla na završni turnir Evrolige godinu dana kasnije, ali to veče je bilo za zaborav. Kada se nadoda da je na tribinama bilo blizu 20.000 ljudi, da je Tanja Bošković na centru terena pre utakmice pevala, a da je pored terena dres uručen Alekseju Pokuševskom, tada još igraču Oklahome, onda vam je jasno kako je sve to izgledalo.
„Niko nije ni razmišljao o nama, cele te sezone. Bili smo potpuni autsajderi. Svi su videli Partizan kako nas lako dobija, ali mi smo bili luda ekipa, pravi psi, samo smo se borili i grizli, a to nam je između ostalog usadio i trener Alimpijević”, nastavlja svoju priču Holand.
Glavno pitanje je bilo — kako je Dušan Alimpijević pripremio ekipu za meč u Beogradu?
„Pritisak svakako nije bio na nama, niko nije očekivao da možemo da pobedimo. Trener se fokusirao da nam objasni kakav će to ambijent biti, jer se mnogi nisu susreli sa tim. U pripremi utakmice na treninzima, on je izvlačio zvučnike i puštao Partizanove navijačke pesme toliko glasno da nismo mogli da čujemo jedni druge. Onda bi nam govorio da moramo da se naviknemo na to jer će tako biti na utakmici. Na kraju je baš tako i bilo — kada je počela utakmica, nekako smo se vrlo brzo navikli i odigrali svoju utakmicu.”
A o samoj utakmici...
„Borba, dali smo sve od sebe. Niko od nas nije paničio, kada je meč ušao u produžetak znao sam da pobeđujemo. Svi smo bili mirni, trener Alimpijević je verovao u nas i na kraju smo pobedili. To je bila prva luda pobeda u nizu. Otišli smo sve do finala, ja sam postao viralan jer sam lajao na poluvremenu tokom intervjua, bila je to ekipa za pamćenje. Obožavam sve te momke i posebno ću pamtiti tu utakmicu protiv Partizana.”
Prebacili smo priču na anegdote sa Dušanom Alimpijevićem.
„On je veoma posvećen trener. Živi košarku i drago mi je što je došao na nivo Evrolige. On je uvek razgovarao sa igračima direktno, nije ništa skrivao. Donosio je veliku energiju koju ja volim. Imali smo dobar odnos i pamtim našu saradnju kao dobru. Sećam se jednom prilikom kako sam ga iznervirao jer sam na nekoj utakmici bio ljut što ne branimo dobro protivničkog najboljeg igrača i zahtevao sam od trenera da prebaci mene da ga čuvam i nisam uspeo, pa je on krenuo da se dere na mene: 'Šta je ovo Džon, zar ja da verujem u tebe više nego ti sam u sebe?' To je bio baš on. Poštujem ga.”
Čini se da je baš ta dobra utakmica protiv ekipe iz Humske trasirala put Holanda ka većim uspesima.
„Ja mislim da su me iz Zvezde gledali na toj utakmici i da je to jedan od razloga što sam potpisao i došao posle u Srbiju. Bila je to takođe luda epizoda, ljudi u Srbiji su me prihvatili, bilo je ludih situacija, mečeva protiv Partizana koje ću takođe pamtiti, ali od svega najviše pamtim kada sam ih pobedio sa Bursom, a onda i one pesme koja se pevala u svlačionici: 'Disko, disko, Partizani'”, uz smeh će Holand.
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Postoji i još jedna zanimljivost koja vezuje američkog košarkaša i sutrašnju utakmicu Partizan Mozzart Beta i Bešiktaša u 13. kolu Evrolige.
„Sada baš razmišljam, pored Dušana Alimpijevića koji mi je bio trener, na utakmici su čak moja tri bivša saigrača. Kevarijus Hejs je igrao za Bursu, Luka Vildoza kada sam bio u Zvezdi, a za reprezentaciju Portorika igram sa Itanom Tompsonom koji je sjajan momak i mislim da može da bude najbolji igrač Partizana, samo mu treba vreme da se navikne na sve što donosi Evropa”, završava razgovor za Mozzart Sport harizmatični Džon Holand.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)
19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)
20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)
20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)
20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)
21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)
Petak
19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)
20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)
20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)
20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)
*** Kvote su podložne promenama