Arsenal zbog Salibe na tržištu štopera: Ustaljeni šabloni Mikela Artete

Oba imena predstavljaju šablone koje Mikel Arteta izuzetno voli. Jedan je dovođenje igrača koje poznaje iz vremena dok je pekao zanat kod Pepa Gvardiole u Mančester Sitiju, a drugi lov na igrače sposobne da pokrivaju više od jedne pozcije kako bi imao veći manevarski prostor u krojenju tima.

Stouns je proletos napustio Etihad sa suzama u očima posle punih deset godina i 295 nastupa za Siti. Ima 32 godine, odigrao je tri od sedam utakmica na Mundijalu kao starter i izneo veliki teret u četvrtfinalu protiv Norveške, a od prvog do poslednjeg minuta igrao je protiv Argentine u polufinalu. Arsenal ne bi morao da plaća obeštećenje i dobio bi ogromno iskustvo šestostrukog šampiona Engleske i osvajača Lige šampiona.

Kada je reč o Ezriju Konsi, priča je komplikovanija jer Aston Vila ima finansijske prohteve koje Arsenal ne želi da izjednači. Drugim rečima, procena vrednosti 28-godišnjaka razlikuje se između birmingemskog i londonskog kluba.

Podsetimo, Saliba se povredio na Svetskom prvenstvu tokom polufinalnog duela sa Španijom. "Gotov sam, leđa su mi uništena", rekao je tada Saliba dok je sedeo na travi i odmah je bilo jasno da će Arsenal biti u problemu. Francuz je prošle sezone odigrao 50 utakmica i bio jedan od najstandardnijih fudbalera tima koji je upravo granitnom odbranom došao do prve titule prvaka Engleske posle 22 godine.