Arsenal zbog Salibe na tržištu štopera: Ustaljeni šabloni Mikela Artete
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 10:04
Džon Stouns i Ezri Konsa su igrači koji bi mogli da pojačaju šampiona Engleske
Jedna dobra i jedna loša vest za Arsenal. Dobra je da Vilijam Saliba neće morati na operaciju leđa, a loša da će francuski štoper i deo najboljeg štoperskog tandema Premijer lige ipak morati duže da odsustvuje. Još se ne zna tačna dužina pauze, ali Francuz sigurno propušta početak sezone. Takve okolnosti teraju šampiona Engleske na reakciju.
Athletic javlja da će Tobdžije zbog Salibe ući na tržište centralnih ofanzivaca i angažovati zamenu, a da su trenutno u opticaju dva reprezentativca Engleske - Džon Stouns kojem je istekao ugovor sa Mančester Sitije i Ezri Konsa čija je saradnja sa Aston Vilom oročena od leta 2028. godine.
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Oba imena predstavljaju šablone koje Mikel Arteta izuzetno voli. Jedan je dovođenje igrača koje poznaje iz vremena dok je pekao zanat kod Pepa Gvardiole u Mančester Sitiju, a drugi lov na igrače sposobne da pokrivaju više od jedne pozcije kako bi imao veći manevarski prostor u krojenju tima.
Stouns je proletos napustio Etihad sa suzama u očima posle punih deset godina i 295 nastupa za Siti. Ima 32 godine, odigrao je tri od sedam utakmica na Mundijalu kao starter i izneo veliki teret u četvrtfinalu protiv Norveške, a od prvog do poslednjeg minuta igrao je protiv Argentine u polufinalu. Arsenal ne bi morao da plaća obeštećenje i dobio bi ogromno iskustvo šestostrukog šampiona Engleske i osvajača Lige šampiona.
Kada je reč o Ezriju Konsi, priča je komplikovanija jer Aston Vila ima finansijske prohteve koje Arsenal ne želi da izjednači. Drugim rečima, procena vrednosti 28-godišnjaka razlikuje se između birmingemskog i londonskog kluba.
Podsetimo, Saliba se povredio na Svetskom prvenstvu tokom polufinalnog duela sa Španijom. "Gotov sam, leđa su mi uništena", rekao je tada Saliba dok je sedeo na travi i odmah je bilo jasno da će Arsenal biti u problemu. Francuz je prošle sezone odigrao 50 utakmica i bio jedan od najstandardnijih fudbalera tima koji je upravo granitnom odbranom došao do prve titule prvaka Engleske posle 22 godine.