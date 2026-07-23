Šta čeka Lebron sa odlukom? Da dobije Dejvisa ili Kajrija; nervira ga Adam Silver...
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 10:01
Četvorostruki NBA šampion je bio spreman da objavi ime svog narednog tima još prošle sedmice, ali...
Hoće-neće, hoće-neće... Ceo košarkaški svet s nestrpljenjem iščekuje da Lebron Džejms konačno odluči gde će, kako bi ostatak lige mogao da nastavi normalno da živi i funkcioniše.
Ponašanje jednog od najboljih u istoriji igre pod obručima podelilo je javnost, najviše iz razloga što se medijski pumpa cela priča i diže velika prašina, dok ista direktno utiče i na mnoge druge činioce NBA lige, pa i šire. Opet, mnogi razumeju da je danas sve biznis, pa se tako i “muze” na različite načine neizvesnost oko konačne odluke Lebrona Džejmsa. Istina je i da nijedan njegov potpis nije došao bez ozbiljne pompe, pa je tako i ovaj put.
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Iza cele priče, ipak, stoji ceo splet različitih okolnosti koje su na ovaj ili onaj način uticale na to da četvorostruki NBA šampion još ne obelodani gde će odigrati verovatno poslednju sezonu u karijeri.
Vijetnam 1, 14.30: Na Trang Dolfins (28,0) Kan To Ketfiš (12,0)
Razni NBA insajderi javljaju da su Lebron Džejms i ljudi iz njegovog tima još prošle sedmice bili spremni da obelodane za koji tim će igrati, međutim sve je odloženo do daljeg zbog – Adama Silvera.
Naime, Lebrona je navodno počelo da nervira to što komesar NBA lige insistira na tome da ovaj što pre donese odluku, što je direktno uticalo da se ozvaničenje pomeri za nekoliko dana. Posle fijaska koji je nastao u Majamiju, kada je PR tim Hita slučajno objavio da je za 27. jul zakazana Lebronova povratnička konferencija – zbog čega je slavna franšiza počela da traži novog menadžera za Youtube – verovatno je da ćemo ga opet gledati na Floridi, mada ni to nije u potpunosti sigurno jer su nedavno svi bili ubeđeni da će u Filadelfiju kod Džoela Embida i Džejlena Brauna.
Ako se pitate zašto Silver ubrzava Lebrona, odgovor je – raspored utakmica za narednu sezonu. Komesar NBA lige je još prošle sedmice izjavio da bi voleo da Džejms odluči gde će jer njegov izbor utiče direktno na to kako će biti skrojen raspored za narednu sezonu. On je već otkrio da ga timovi i televizijske kuće zovu i raspituju se kada će biti poznat raspored. Sve to indirektno ukazuje da mnogo toga zavisi od Lebrona, kako bi se utakmice njegovog budućeg tima što više našle u “prajm” terminima i naravno, za vreme najvećih praznika...
E sad, drugi navodni razlog zašto Lebron još čeka sa odlukom jesu – Entoni Dejvis ili Kajri Irving. Naime, Lebron još lea da vidi da li će njegov sledeći tim moći da mu dovede jednog od dvojice najvećih prijatelja koji i dalje aktivno igraju košarku. On se nada da bi to moglo da bude izvodljivo, međutim iz sadašnje perspektive deluje da ni jedan, ni drugi nisu dostupni. Tačnije, šuška se da Kajri ne želi da ide iz Dalasa, dok Vašington ne želi da se odrekne Dejvisa.
Prema dosadašnjim spekulacijama, najveće šanse da angažuju Lebrona imaju Majami i Filadelfija, dok se potpisu nada i njegov prvi tim Klivlend. Lebronov blizak prijatelj Kris Boš, sa kojim je u Majamiju od 2010. do 2014. igrao četiri uzastopna finala i osvojio dve titule, već je izneo svoje mišljenje na ovu temu i poručio da ovaj mora u Hit.
”Već sam govorio ranije, da sam na Lebronovom mestu, otišao bih u Majami. Ne znam gde, nismo pričali, ali bih lično birao Majami. Svoje mišljenje sam postavio i na društvenim mrežama, ali znate onu priču da, kada ostarite i razmišljate o penziji, idete u Majami. Nije to nešto što sam izmislio, to je poznato od ranije. Lebron je počeo da igra golf, uživa u tome, poznato mu je i okruženje na Floridi. Verujem da bi Lebron, Janis i Bem mogli da budu sjajna kombinacija, da su komplementarni zajedno i da bi bilo još bolje kada bi okupili dobre šutere oko njih”, rekao je Boš.
Čekamo, čekamo...