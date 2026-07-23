Šta čeka Lebron sa odlukom? Da dobije Dejvisa ili Kajrija; nervira ga Adam Silver...

Iza cele priče, ipak, stoji ceo splet različitih okolnosti koje su na ovaj ili onaj način uticale na to da četvorostruki NBA šampion još ne obelodani gde će odigrati verovatno poslednju sezonu u karijeri.

Vijetnam 1, 14.30: Na Trang Dolfins (28,0) Kan To Ketfiš (12,0)

Razni NBA insajderi javljaju da su Lebron Džejms i ljudi iz njegovog tima još prošle sedmice bili spremni da obelodane za koji tim će igrati, međutim sve je odloženo do daljeg zbog – Adama Silvera.

Naime, Lebrona je navodno počelo da nervira to što komesar NBA lige insistira na tome da ovaj što pre donese odluku, što je direktno uticalo da se ozvaničenje pomeri za nekoliko dana. Posle fijaska koji je nastao u Majamiju, kada je PR tim Hita slučajno objavio da je za 27. jul zakazana Lebronova povratnička konferencija – zbog čega je slavna franšiza počela da traži novog menadžera za Youtube – verovatno je da ćemo ga opet gledati na Floridi, mada ni to nije u potpunosti sigurno jer su nedavno svi bili ubeđeni da će u Filadelfiju kod Džoela Embida i Džejlena Brauna.

Ako se pitate zašto Silver ubrzava Lebrona, odgovor je – raspored utakmica za narednu sezonu. Komesar NBA lige je još prošle sedmice izjavio da bi voleo da Džejms odluči gde će jer njegov izbor utiče direktno na to kako će biti skrojen raspored za narednu sezonu. On je već otkrio da ga timovi i televizijske kuće zovu i raspituju se kada će biti poznat raspored. Sve to indirektno ukazuje da mnogo toga zavisi od Lebrona, kako bi se utakmice njegovog budućeg tima što više našle u “prajm” terminima i naravno, za vreme najvećih praznika...