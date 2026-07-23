Komandant Mirko

Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 10:03
Kakva mirnoća u pasu, kakva hladnokrvnost momka koji je sinoć prvi put u karijeri igrao evropsku utakmicu. Mirko Milikić je kao metlom čistio lopte iz svog šesnaesterca na meču protiv Brage, šteta za konačan ishod
Imaju za čim da žale, ali vala, imaju na šta budu ponosni i imaće čega da se sećaju fudbaleri Železničara kad za deset godina budu vrteli film unazad i evocirali uspomene na meč protiv Brage u Pančevu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Pamtiće se da je 12 puta jeftiniji tim u poslednjih deset minuta sabio rivala u šesnaesterac, da je Aleska Kuljanin ušao sa klupe u finišu i pravio ršum u odbrani Brage, da je golman portugalskog tima Lukaš Horniček vrhovima prstiju morao da skida šut bivšeg igrača Inđije kako bi spasao pobedu svog tima. Ali povrh svega, pričaće se o utakmici koju je odigrao – Mirko Milikić.
Kakva mirnoća u pasu, kakva hladnokrvnost momka koji je sinoć prvi put u karijeri igrao evropsku utakmicu i to protiv tima koji je umeo da dođe do završnice Lige Evrope. Nisu mu džaba u Pančevu dali nadimak “Komandant”. On je taj koji je sinoć držao poslednju liniju na svojim plećima, bio faktor stabilnosti, čak i kad se činilo da bi poslednja linija mogla da popusti pod pritiskom i presingom portugalskog tima.
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Popularni “Milika” čistio je lopte iz svog kaznenog prostora kao metlom, delovao kao veteran ovakvih utakmica i čovek koji odrađuje još samo jedan dan u kancelariji, što bi rekli Amerikanci.
“Dugo nisam video igrača koji ima isti voljni momenat u ponedeljak, petak i subotu. Imao je ozbiljnu povredu pre dve godine, a sada je izrastao u jednog od najboljih štopera u Mozzart Bet Superligi. Uticaj na ekipu mu je neverovatan. On kada ukliza i pokupi loptu, cela ekipa se digne. Što bi rekao Dule Vujošević – tada se pali mašina”, pričao je sportski direktor Železničara Bojan Šaranov pre nekoliko meseci u razgovoru za Mozzart Sport.
Videlo se od prvog momenta da je nekadašnji đak Crvene zvezde naštelovan kako treba, da mu je energija velika, ali ispravno kanalisana, Celu utakmicu odigrao je bez greške, a kod situacije kad je dosuđen penal za Bragu, on je bio taj koji je maltene izvadio loptu iz gola. Da nije dosuđen kazneni udarac, pričali bismo o herojskoj intervenciji stamenog štopera koja bi od njega verovatno napravila igrača utakmice, pa bi utisak bio još jači.
“Ostaje žal što nismo dobili utakmicu, imali smo šansu. Uspeli smo dosta puta da iznesemo loptu iz poslednje linije, to je nešto što nam postaje rutina i zaštitni znak. Momci koji su ušli sa klupe doneli su dobru energiju, Kulja (Aleksa Kuljanin) je imao dobru priliku. Verujemo da možemo da okrenemo utakmicu, nećemo se predavati. Idemo u Portugal da ponovo izađemo u presing, budemo agresivni i nametnemo naš ritam”, rekao je Milikić posle utakmice.
Visoki štoper nedavno je produžio ugovor sa Železničarom do 2028. godine, ali kako je odigrao sinoćnju utakmicu i kompletnu prethodnu sezonu (izabran u idealni tim domaćeg šampionata), male su šanse da ga još dugo gledamo na terenima SC Mladost. Pre malo više od mesec dana govorilo se da ga traže klubovi iz Danske i Rusije, a posle njih, počeli su da stižu pozivi iz Ukrajine. Dinamo Kijev je nekoliko puta kontaktirao sportskog direktora Bojana Šaranova i raspitivao se za Mirkovo zdravlje.
Posle prve utakmice protiv Brage, cena mu je sigurno još više skočila, a u Pančevu se svakako neće zadovoljiti sumom manjom od sedmocifrene. I to je najveći usud klubova poput Železničara, moraju svake godine da prodaju po jednog ili dvojicu najboljih igrača. Stefan Pirgić je već otišao u Viktoriju Plzenj, Silvester Džasper je pred odlaskom u Zulte Varegem, Kvaku Karikari se vratio sa pozajmice u Horsens, međutim, ako bi Milikić otišao to ne bi bio običan odlazak.
I sam Koković je još u intervjuu povodom proglašenja za najboljeg trenera u prošloj sezoni Mozzart Bet Superlige vrlo jasno govorio..
“Mirko je fudbaler sa najviše kompletiranih dodavanja u ligi ove godine, što je ludilo, pozitivno naravno. Model igre je takav da ga zahtevi stavljaju u situaciju da to radi i da bude dosta na lopti. Meni je ta izgradnja napada iz zadnje linije jako bitna, zbog kontrole igre, koja je meni broj jedan stvar. On je mnogo napredovao u tom segmentu, model igre ga je izbacio i napravio da bude to što je, što je danas kompletniji igrač nego što je bio pre šest meseci, godinu dana”.
Uostalom, samo pogledajte utakmicu protiv Brage. Uz kapitena Zorana Popovića, Mirko je duša tima, a odlazak takvih igrača se jako teško nadoknađuje.