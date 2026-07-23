Komandant Mirko

Popularni “Milika” čistio je lopte iz svog kaznenog prostora kao metlom, delovao kao veteran ovakvih utakmica i čovek koji odrađuje još samo jedan dan u kancelariji, što bi rekli Amerikanci.

“Dugo nisam video igrača koji ima isti voljni momenat u ponedeljak, petak i subotu. Imao je ozbiljnu povredu pre dve godine, a sada je izrastao u jednog od najboljih štopera u Mozzart Bet Superligi. Uticaj na ekipu mu je neverovatan. On kada ukliza i pokupi loptu, cela ekipa se digne. Što bi rekao Dule Vujošević – tada se pali mašina”, pričao je sportski direktor Železničara Bojan Šaranov pre nekoliko meseci u razgovoru za Mozzart Sport.

Videlo se od prvog momenta da je nekadašnji đak Crvene zvezde naštelovan kako treba, da mu je energija velika, ali ispravno kanalisana, Celu utakmicu odigrao je bez greške, a kod situacije kad je dosuđen penal za Bragu, on je bio taj koji je maltene izvadio loptu iz gola. Da nije dosuđen kazneni udarac, pričali bismo o herojskoj intervenciji stamenog štopera koja bi od njega verovatno napravila igrača utakmice, pa bi utisak bio još jači.

“Ostaje žal što nismo dobili utakmicu, imali smo šansu. Uspeli smo dosta puta da iznesemo loptu iz poslednje linije, to je nešto što nam postaje rutina i zaštitni znak. Momci koji su ušli sa klupe doneli su dobru energiju, Kulja (Aleksa Kuljanin) je imao dobru priliku. Verujemo da možemo da okrenemo utakmicu, nećemo se predavati. Idemo u Portugal da ponovo izađemo u presing, budemo agresivni i nametnemo naš ritam”, rekao je Milikić posle utakmice.

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Visoki štoper nedavno je produžio ugovor sa Železničarom do 2028. godine, ali kako je odigrao sinoćnju utakmicu i kompletnu prethodnu sezonu (izabran u idealni tim domaćeg šampionata), male su šanse da ga još dugo gledamo na terenima SC Mladost. Pre malo više od mesec dana govorilo se da ga traže klubovi iz Danske i Rusije, a posle njih, počeli su da stižu pozivi iz Ukrajine. Dinamo Kijev je nekoliko puta kontaktirao sportskog direktora Bojana Šaranova i raspitivao se za Mirkovo zdravlje.

Posle prve utakmice protiv Brage, cena mu je sigurno još više skočila, a u Pančevu se svakako neće zadovoljiti sumom manjom od sedmocifrene. I to je najveći usud klubova poput Železničara, moraju svake godine da prodaju po jednog ili dvojicu najboljih igrača. Stefan Pirgić je već otišao u Viktoriju Plzenj, Silvester Džasper je pred odlaskom u Zulte Varegem, Kvaku Karikari se vratio sa pozajmice u Horsens, međutim, ako bi Milikić otišao to ne bi bio običan odlazak.