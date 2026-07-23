Živković protiv Dinama traži upis u istoriju
Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 09:49
Kapiten PAOK-a pred novim ugovorom, ali i značajnim rekordima u grčkom klubu
Za fudbalere PAOK-a sezona kreće obavezama u kvalifikacijama za Ligu Evrope, i to utakmicom sa Dinamom iz Kijeva, koja se od 19.00 igra na neutralnom terenu u Lublinu.
Iz poznatih razloga Dinamo je prinuđen da mečeve kao domaćin igra na stadionu u Poljskoj, predstavnik Ukrajine je i pored tog hendikepa uspeo da u prvom kolu kvalifikacija eliminiše Univerzitateu iz Kluža posle penala (4:2), pošto u 180 nije viđen nijedan gol.
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Reklo bi se da su tim izabranici trenera Igor Kostjuka pokazali da su tvrd orah, pa će Andrija Živković i igrači PAOK-a imati težak zadatak da izbore plasman u narednu rundu.
Za Živkovića, ovo je veoma važan period. Samo nekoliko dana pošto nje dobio priznanje za najboljeg asistenta Superlige Grčke za prošlu sezonu (11 asistencija), Živković je pred novim izazovima.
Čelnici kluba smatraju da je prioritet narednih meseci da sa njim potpišu novi ugovor. Živković je ušao u poslednju godinu ugovora, a kako je lider tima, jasno je da u Solunu žele da ga obavežu na novu saradnju.
19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)
Uz sve to, nekadašnji fudbaler Partizana je lider u ekipi PAOK-a po broju međunarodnih mečeva na klupskom nivou (66), a pruža mu se prilika da možda već protiv Dinama iz Kijeva upiše i rekord po broju golova u evropskim mečevima za PAOK.
Naime, Živković je na tih 66 mečeva postigao 18 golova i nedostaju mu samo dva gola da na večnoj listi sustigne Stefanosa Atanasijadisa, koji je u dresu PAOK-a igrao od 2007. do 2017. godine. Živkoviću će ovo biti sedma sezona u klubu iz Soluna.
Kada je reč o meču u Lublinu sa Ukrajincima, golman PAOK-a Antonis Cifcis je ubeđen da će ukupni pobednik biti rešen za sedam dana u Grčkoj.
"Pripremali smo se naporno mesec dana, moramo da zadržimi prisebnost šta god da se desi. Pratili smo protivnika, dobro smo se spremili i na nama je da samo ispunimo plan na terenu. Mislim da će sve biti rešeno u revanšu na Tumbi, sada moramo da budemo ozbiljni i da ostvarimo dobar rezultat za revanš. Gledali smo snimke nekoliko utakmica Dinama, mislim da smo maksimalno spremni", rekao je Cifcis.
Trener PAOK-a Alesio Lisi svestan je značaja prve utakmice.
"Ovo je prvi zvaničan meč za naš tim u ovoj sezoni i istovremeno je jako važan. Spremni smo za izazov. Znam da je teže igrati po vrućini, protivnik se svakako navikao, ali i za nas je možda bolje da igramo u takvim uslovima. Što se tiče pojačanja, sve koje smo doveli, biće spremni da igraju. I Artiz je spreman, ostaje da odlučim da li će početi meč ili ne", izjavio je trener PAOK-a.
Ekupu su osim Artiza Elustonda, koji je kao slobodan igrač došao iz Sosijedada, pojačali i Taha Ali (Malme), Pantelis Hadžidijakos (Kopenhagen) i Baptist Santamarija (Valensija).
Što se tiče Dinama, trener Igor Kostjuk ima dosta problema sa povredama igrača, a uz to PAOK im je prilična zagonetka.
"Teško je priznati da ne znam baš mnogo detalja o PAOK-u, ali je tako. Menjali su trenere, ne zna se kakva im je strategija sada. Formacija će im verovatno ostati ista, ali videćemo. Pripremamo tim za različite scenarije, videćemo šta će PAOK izabrati, pa se prilagoditi tome. Imamo dosta povreda, Mihailenko i Timčik ne treniraju, Lonvik će verovatno igrati. Što se tiče Vivtsarenka, on će imati test kako bismo utvrdili u čemu je problem sa njegovom povredom", rekao je Kostjuk.
Dva tima su se u istoriji sastali samo dva puta, i to u Kupu šampiona 1976. godine kada je Dinamo u gostima slavio sa 2:0, a kod kuće još ubedljivije, sa 4:0.
Kijevljani su u nizu od četiri meča bez poraza računajući tu i prijateljske mečeve, dok je PAOK u pripremnim mečevima pobedio Beveren (4:1), Vesterlo (4:0) i AEK Larnaku (3:2), da bi u poslednjoj proveri 11. jula izgubio od Tventea (2:3).
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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)
19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)
19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)
19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)
19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)
20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)
20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)
20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)
21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)
***kvote su podložne promenama