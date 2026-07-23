Živković protiv Dinama traži upis u istoriju

Reklo bi se da su tim izabranici trenera Igor Kostjuka pokazali da su tvrd orah, pa će Andrija Živković i igrači PAOK-a imati težak zadatak da izbore plasman u narednu rundu.

Za Živkovića, ovo je veoma važan period. Samo nekoliko dana pošto nje dobio priznanje za najboljeg asistenta Superlige Grčke za prošlu sezonu (11 asistencija), Živković je pred novim izazovima.

Čelnici kluba smatraju da je prioritet narednih meseci da sa njim potpišu novi ugovor. Živković je ušao u poslednju godinu ugovora, a kako je lider tima, jasno je da u Solunu žele da ga obavežu na novu saradnju.

19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)

Uz sve to, nekadašnji fudbaler Partizana je lider u ekipi PAOK-a po broju međunarodnih mečeva na klupskom nivou (66), a pruža mu se prilika da možda već protiv Dinama iz Kijeva upiše i rekord po broju golova u evropskim mečevima za PAOK.

Naime, Živković je na tih 66 mečeva postigao 18 golova i nedostaju mu samo dva gola da na večnoj listi sustigne Stefanosa Atanasijadisa, koji je u dresu PAOK-a igrao od 2007. do 2017. godine. Živkoviću će ovo biti sedma sezona u klubu iz Soluna.

Kada je reč o meču u Lublinu sa Ukrajincima, golman PAOK-a Antonis Cifcis je ubeđen da će ukupni pobednik biti rešen za sedam dana u Grčkoj.

"Pripremali smo se naporno mesec dana, moramo da zadržimi prisebnost šta god da se desi. Pratili smo protivnika, dobro smo se spremili i na nama je da samo ispunimo plan na terenu. Mislim da će sve biti rešeno u revanšu na Tumbi, sada moramo da budemo ozbiljni i da ostvarimo dobar rezultat za revanš. Gledali smo snimke nekoliko utakmica Dinama, mislim da smo maksimalno spremni", rekao je Cifcis.