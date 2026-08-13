Jaga preživela pakao Ajbroksa i izbacila katastrofalni Rendžers

I dok će se o eliminaciji Rendžersa pričati kroz krizu pod vođstvom novog trenera Dereka Mekinisa koji bi mogao da bude ekspresno smenjen, Jagjelonija može uzdignute glave da nastavi dalje. U ovom dvomeču je bila daleko bolja i promašila previše prilika zbog kojih nije ubedljivije rešila pitanje prolaza dalje.

I na Ajbroksu je bilo tako. Hezus Imas je imao makar tri velike šanse u prvom poluvremenu od kojih je jednu zaustavila stativa. Da stvari budu gore, Rendžers je poveo golom Šenklanda iz penala koji je skrivio Kobajaši kada je igrao rukom.

Nisu ti maleri pokolebali Jagjeloniju koja je i u drugom poluvremenu nastavila da igra bolje i došla do zasluženog izjednačenja preko Preleca koji je udarcem glavom krunisao sjajnu akciju saigrača. Treći gol pojačanja iz Oksforda na pet mečeva. Afimiko Pululu je dobio dostojnog naslednika…

Rendžers nije imao ništa sve do 89. minuta kada je Vanja Dragojević (ušao u 66. minutu) imao šut koji je otišao pored gola. Poljaci potpuno zasluženo idu dalje sa velikim šansama za grupnu fazu Lige Evrope, dok će Rendžers u plej-of za Ligu konferencije protiv nezgodnog Jabloneca.

Zasluženo dalje ide i Anderleht. Belgijski velikan je u prvom meču savladao PAOK u Solunu golom Mihajla Cvetkovića, da bi večeras potvrdio kvalitet trijumfom 3:2 na svom terenu. Mogao je Cvetković opet da načne Grke jer je imao prvu veliku šansu na meču, ali mu je golman Pavlenka sjajno odbranio.

Vođstvo je stiglo nakon kornera kada je Pavlenka odbio šut Bjankonea, ali je Petro ispravio stvar. Žurku domaćih na Astrid Parku je u 34. minutu prekinuo Andrija Živković koji se ubacio na drugu stativu, sačekao centaršut i glavom pogodio za izjednačenje.

Anderleht nije branio pozitivan rezultat, već je jurnuo ka pobedi na startu drugog poluvremena. Mladi Čeh Lukaš Ambroz je posle solo akcije povisio na 2:1, a ukrajinski napadač Danilo Sikan koji minut kasnije postigao prelep gol plasirkom u dalji ugao. PAOK je bio gotov… Do kraja je smanjio golom iz penala u finišu, ali je zbog crvenih kartona izgubio Živkovića i Jeremejefa koji će propustiti prvi meč u plej-ofu za Ligu konferencije protiv Brana. Anderleht ide na Kairat i ima grupnu fazu Lige Evrope nadohvat ruke.

Po ivici ambisa je plesao CSKA iz Sofije. Nakon što je u prvom meču razbio Makabi Tel Aviv u gostima sa 3:0, večeras u revanšu na svom terenu umalo da to sve prokocka… Iz svečane lože je to sve pratio i klupska legenda Hristo Stoičkov.

Izraelci nisu došli sa belom zastavom i oživeli su posle samo 12 minuta kada je klupska legenda Dor Perec načeo Bugare. Ušla je domaćima voda u uši, a Varela je imao dve sjajne šanse za Makabi. Promašio je zicer sa pet metara i pogodio stativu do kraja poluvremena. Navaljivao je Makabi u drugom poluvremenu i došao do 2:0 kada je nekadašnji napadač kragujevačkog Radničkog Ester Sokler lepo pogodio glavom u 61. minutu. Počela je drama.

Nekadašnji Interov vezista Stefano Sensi je pet minuta kasnije ugasio požar golom za CSKA, ali je golman Lapuhov katastrofalnim kiksom četiri minuta kasnije vratio Izraelce u igru. Uspeo je CSKA posle toga nekako da se stabilizuje i organizuje, pa je Makabi ostao bez neke velike šanse za gol nade i produžetke. CSKA u plej-ofu ide na grčki OFI.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)

Četvrtak

Bešiktaš - Hradec Karlove 1:0 (1:0), prvi meč: 1:0

/Černi 40/

Omonija - Linkoln 1:0 (1:0), prvi meč: 1:1

/Dioni 21/

Univerzitatea Krajova - KuPS 2:1 (1:1), prvi meč: 1:1

/Nsimba 43, Mora 62 - Gask 4/

Gornjik - Ferencvaroš 1:1 (1:0), prvi meč: 0:1

/Urbanski 45 penal - Saček 82 autogol/

Pafos - Salcburg 3:3 (2:0), prvi meč: 0:1

/Lele 15, Bijel 37, Mamadov 84 - Tabaković 54, 58 penal, 70/

Odloženo zbog magle: KI Klaksvik - Leh Poznanj, prvi meč: 0:1

Vikingur - Tun 3:2 (2:2), prvi meč: 0:3

/Sigurdson 16, Tordarson 38, Ingimundarson 55 - Fer 10, Labo 35/

CSKA Sofija - Makabi Tel Aviv 1:3 (0:1), prvi meč: 3:0

/Sensi 66 - Perec 12, Sokler 61Lapuhov 69/

Anderleht - PAOK 3:2 (1:1), prvi meč: 1:0

/Petro 19, Ambros 47, Sikan 55 - Živković 34, Jeremejef 88 penal/

Rendžers - Jagjelonija1:1 (1:0), prvi meč: 1:2

/Šenkland 19 - Prelec 65/

Harts - Benfika 1:1 (0:0), prvi meč: 1:6

/Magnuson 77 - Lukebakio 78/

Egnatija - Šamrok 5:1 (4:0), prvi meč: 1:3

/Ađesa 4, 38, Albaneze 11, 58, Gruda 20 - Burki 74/