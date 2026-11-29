PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Navijamo za golove širom Evrope, oprezno na Čizmi
Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 10:13
Pročitajte nekoliko predloga za 29. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Nema bolje dike i prilike za igranje na golove nego kada je Barselona na terenu. Visoko stoji ekipa Hansija Flika, ne obraćaju previše pažnju na defanzivu kada znaju da uvek mogu da daju više golova od slabijeg rivala, pa su često zicer za bilo koju igru na broj pogodaka. Ovog puta treba gađati 4+ jer i Deportivo voli da se otvori, posebno kod kuće.
Ukupno golova
Roma juri Lacio, koji drži vrh tabele u Seriji A, pa Vučica koja je u sjajnoj formi ima šansu da kod kuće nastavi niz. Jeste Monca deklasirala Fjorentinu kod kuće u prošlom kolu, znaju i oni da igraju otvoreno, pa sada na Olimpiku može da bude svega i svačega. Ako su negde golovi zagarantovani, onda su to ovde.
Ukupno golova
Utakmica kao nacrtana za oba tima daju gol. Veliki holandski derbi uvek donese neki vatromet golova, znali su i jedni druge da obrukaju, da se bore do poslednjeg minuta, da uvek bude zanimljivo, pa nekako uvek golovi na ovom susretu budu neizbežni. Valjda će tako biti i danas.
Oba tima daju gol
Nemački derbi dve ekipe koje su u fantastičnoj formi. Jure oba tima Bajern, pa i prvoplasiranu Borusiju Dortmund, ređaju pobede redovno i igraju veoma efikasno. Znamo kako sve može da se otvori u Bundesligi, bilo je gotovo svuda golova sem na utakmici HSV - Bajern, pa što ne bi i ovde?
Oba tima daju gol
Fenerbahče bi mogao da uhvati pravi ritam, posebno kod kuće gde voli da napuni mrežu rivala. Retko se viđa i to baš retko, da nema golova u prvom poluvremenu, a ovde bi mogla da bude jedna prava rapsodija istanbulskog velikana na njihovom stadionu.
Mozzart kombinazzije
Susret na Signal Iduna Parku mogao bi da bude izuzetno zanimljiv, posebno što Apotekari polako kreću da se bude. Jeste Borusija Dortmund malo oslabljena, ali trebalo bi da zapnu i iskoriste kiks Bajerna, koji je opet odigrao nerešeno. Ovo im je savršena prilika da pobegnu Bavarcima, još da podignu dodatno samopouzdanje tako što bi slavili u derbiju.
Konačan ishod
Veliki ostrvski derbi zatvoriće dan u Engleskoj, gde će Tobdžije pokušati da uspostave dominaciju i pokažu Građanima ko je trenutno glavni. Savladali su u Komjuniti Šildu na startu sezone, u boljoj su formi i mogu da ih dotuku već sada tako što bi im pobegli na osetniju razliku. Vredi probati ovde keca, nema previše razmišljanja.
Konačan ishod
Mogli bi Slepi Miševi da vežu dva trijumfa u domaćem šampionatu i makar se malo odlepe od te zone ispadanja. Ili su u njoj ili su na ivici. Imaju dobar momentum, protivnik je isto za njih najbolji mogući jer Osasuna igra slabo u gostima. Što se kaže, sve im se crta.
Konačan ishod
Kad je derbi, sve se briše, to je neko nepisano pravilo u svim ligama, ali... Porto ima 11 pobeda iz 11 mečeva u domaćem šampionatu, pregazio je sve redom, primio samo pet golova i stvarno igraju neverovatno. Mogu da ostave Sporting daleko iza sebe pobedom i da im praktično saseku sve nade za osvajanje titule, iako je tek trećina prvenstva.
Konačan ishod
Komo igra odlično ove sezone i opet će cilj biti plasman u Ligu šampiona, mada se potajno sanja i o nečemu većem. Nije nerealno, nije baš ni tako realno, ali simpatični klub sa obala jezera Komo za sada može sve što naumi. Međutim, stari su lisci crno-beli iz Torina. Jeste domaćin šampion, ali Italijani su to, posebno Juventus. Sa njima se nikada ne zna.
Konačan ishod