Borac pod teretom evropskog šoka: Može li lider da preživi još jedan derbi?
Vreme čitanja: 5min | ned. 29.11.26. | 10:44
Banjalučani danas (15.00) čekaju Sarajevo u derbiju Premijer lige Bosne i Hercegovine
(od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Banjalučani žele da se vrate na pobednički kolosek posle bolnog poraza od Atalante (2:3) u Ligi konferencije, dok Sarajevo na Gradski stadion stiže sa velikim motivom i činjenicom da je jedino uspelo da sruši Borac u dosadašnjem toku prvenstva. Derbi 15. kola Premijer lige BiH donosi sudar dve ekipe sa različitim ambicijama, ali podjednako velikim motivom.
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Fudbal ne ostavlja mnogo vremena za tugovanje, a Borac će to najbolje osetiti ove nedelje. Samo tri dana posle jednog od najbolnijih poraza u novijoj klupskoj istoriji, Banjalučane očekuje novi veliki ispit – duel sa Sarajevom, ekipom koja je ove sezone već pronašla recept za crveno-plave. Na Gradskom stadionu, od 17.30, sastaju se drugoplasirani Borac i trećeplasirano Sarajevo, u utakmici koja bi mogla da ima veliki značaj za nastavak prvenstvene trke.
Borac u ovaj susret ulazi sa 34 boda iz 13 odigranih utakmica, uz impresivan učinak od 11 pobeda, jednog remija i samo jednog poraza. Sarajevo je na 23 boda iz 14 mečeva, sa šest pobeda, pet remija i tri poraza. Razlika je, dakle, 11 bodova, ali bi eventualni trijumf gostiju ponovo otvorio pitanje koliko je Sarajevo blizu samog vrha.
17.30: (1,57) Borac Banjaluka (3,70) Sarajevo (5,60)
Teško je govoriti o ovom derbiju, a ne vratiti se na ono što se dogodilo u četvrtak uveče. Borac je protiv Atalante imao pobedu na dohvat ruke, vodio je 2:0, igrao hrabro i organizovano protiv višestruko skupljeg rivala, ali je na kraju ostao praznih šaka – 2:3.
Luka Juričić je u 22. minutu načeo mrežu Italijana, a samo sedam minuta kasnije sedamnaestogodišnji Matej Deket duplirao je prednost domaćina. Delovalo je da Banjaluka živi jednu od najlepših evropskih večeri u svojoj istoriji.
Crveni karton Abela Paskvala u 75. minutu promenio je odnos snaga na terenu. Nikola Krstović je u 86. minutu smanjio na 2:1, da bi samo dva minuta kasnije i Sebastijan Erera morao u svlačionicu zbog isključenja. Sa dva igrača manje Borac nije uspeo da izdrži nalete Atalante. Sead Kolašinac je u 90. minutu poravnao, a Davide Zapakosta u trećem minutu nadoknade kompletirao preokret.
Poraz koji boli još više zbog načina na koji je do njega došlo. Juričić ga je opisao kao jedan od najbolnijih u karijeri, ali je istovremeno poručio da ekipa mora da nastavi dalje i da već protiv Sarajeva traži pobedu.
Upravo će mentalna snaga biti jedan od najvećih Borčevih protivnika. Nije lako za svega 72 sata zaboraviti propuštenu istorijsku priliku, oporaviti se fizički i emotivno, a zatim ponovo izaći na teren protiv rivala koji ima šta da traži u Banjaluci.
"Iza nas je veoma intenzivan period, a takav nas tek očekuje zbog zgusnutog rasporeda i teških utakmica. Posle duela protiv Atalante, u kojem smo se dosta potrošili i fizički i mentalno, sledi nam derbi protiv Sarajeva. Reč je o kvalitetnoj ekipi koja se nalazi u vrhu tabele i ima svoje ambicije. Moramo se vrlo brzo fokusirati na taj meč. Ovi momci imaju dobar karakter i mentalitet, pa svu energiju želimo usmeriti na utakmicu koju igramo na našem terenu. Želimo nastaviti dosadašnji niz jer je kontinuitet najbitniji u prvenstvu", istakao je Marinović.
Crveno-plavi u seriji od osam vezanih trijumfa, čime je izjednačen klupski rekord.
"Mi smo profesionalci i moramo se brzo prebacivati iz jednog takmičenja u drugo. Sigurno da nije lako, ali ekipa je čitavo vreme pokazivala karakter i verujem da ćemo biti na istom nivou kao u dosadašnjem delu prvenstva. Nas očekuje 28. utakmica i iako je Evropa završena, ovaj period nam je izuzetno bitan. Želimo završiti polusezonu onako kako smo planirali - cilj nam je da se borimo za trofej i odbranimo titulu“, jasan je strateg Borca Vinko Marinović.
Ako postoji ekipa koja u Banjaluku dolazi sa argumentom da zna kako da zaustavi Borac, onda je to Sarajevo. Tim sa Koševa jedini je do sada uspeo da nanese prvenstveni poraz Banjalučanima. Bilo je to 6. septembra, kada je Sarajevo slavilo minimalnim rezultatom 1:0 i prekinulo Borčev niz bez poraza na početku sezone.
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Taj podatak gostima sigurno daje dodatno samopouzdanje. Uz to, Sarajevo u poslednjih sedam prvenstvenih utakmica nije osetilo gorčinu poraza, a u tom periodu upisalo je dve pobede i pet remija.
Ipak, postoji i druga strana priče. Sarajevo je ove sezone pokazalo da mu nedostaje kontinuitet neophodan za ozbiljniji napad na vrh tabele. Pet remija u 14 utakmica govori da ekipa često uspeva da izbegne poraz, ali i da ne pronalazi dovoljno često način da osvoji sva tri boda.
Upravo bi pobeda na jednom od najtežih gostovanja u prvenstvu mogla da predstavlja prekretnicu za ekipu sa Koševa.
"Jedino rešenje da budemo što uspešniji protiv Borca je ne samo sprečiti njihovu prednju liniju, nego i odličnu organizaciju igre i njihovu tranziciju. Tako da ima dosta dobrih detalja kod Borca koje moramo paziti, a isto tako je naša želja da se detaljima nametnemo, da odigramo hrabro utakmicu i da budemo ponosni nakon te utakmice", kaže Zoran Zekić trener Sarajeva.
Kada je reč o igračkom kadru, Luka Juričić je prvo ime napada i jedan od najvažnijih ofanzivnih aduta ekipe, dok je mladi Matej Deket protiv Atalante pokazao da Borac ima i ozbiljan potencijal u mlađim igračima. Važnu ulogu u ofanzivnim akcijama imaju i Vuković i Sijarić.
Ipak, problem za stručni štab Vinka Marinovića predstavljaju umor i neizvesnost oko pojedinih fudbalera. Cipetić, Rogan i Jojić pominju se kao igrači čiji je nastup pod znakom pitanja, dok će zbog isključenja protiv Atalante Borac biti dodatno oslabljen u defanzivnom delu tima.
Sarajevo, sa druge strane, nema evropski ritam i moglo bi da pokuša da iskoristi činjenicu da je domaćin u svega nekoliko dana odigrao dve izuzetno zahtevne utakmice. Okosnicu gostujućeg sastava čine fudbaleri koji su već pokazali da mogu da budu konkurentni Borcu, a posebno će biti važno da Sarajevo pronađe način da ugrozi domaćina u trenucima kada bude imao više prostora iza poslednje linije.
PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 15. KOLO
Petak
Čelik – BSK Banjaluka 1:0 (1:0)
/Šarkić 13/
Subota
Sloga Doboj – Radnik Bijelina 0:1 (0:0)
/Bradonjić 50/
Velež – Željezničar 1:0 (0:0
/Tatar 64/
Široki Brijeg – Zrinjski 1:2 (0:2)
/Murelo 48 – Ćuže 17, 42/
Nedelja
17.30: (1,57) Borac Banjaluka (3,70) Sarajevo (5,60)
***kvote su podložne promenama