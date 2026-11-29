Fudbal ne ostavlja mnogo vremena za tugovanje, a Borac će to najbolje osetiti ove nedelje. Samo tri dana posle jednog od najbolnijih poraza u novijoj klupskoj istoriji, Banjalučane očekuje novi veliki ispit – duel sa Sarajevom, ekipom koja je ove sezone već pronašla recept za crveno-plave. Na Gradskom stadionu, od 17.30, sastaju se drugoplasirani Borac i trećeplasirano Sarajevo, u utakmici koja bi mogla da ima veliki značaj za nastavak prvenstvene trke.

Borac u ovaj susret ulazi sa 34 boda iz 13 odigranih utakmica, uz impresivan učinak od 11 pobeda, jednog remija i samo jednog poraza. Sarajevo je na 23 boda iz 14 mečeva, sa šest pobeda, pet remija i tri poraza. Razlika je, dakle, 11 bodova, ali bi eventualni trijumf gostiju ponovo otvorio pitanje koliko je Sarajevo blizu samog vrha.

17.30: (1,57) Borac Banjaluka (3,70) Sarajevo (5,60)

Teško je govoriti o ovom derbiju, a ne vratiti se na ono što se dogodilo u četvrtak uveče. Borac je protiv Atalante imao pobedu na dohvat ruke, vodio je 2:0, igrao hrabro i organizovano protiv višestruko skupljeg rivala, ali je na kraju ostao praznih šaka – 2:3.

Luka Juričić je u 22. minutu načeo mrežu Italijana, a samo sedam minuta kasnije sedamnaestogodišnji Matej Deket duplirao je prednost domaćina. Delovalo je da Banjaluka živi jednu od najlepših evropskih večeri u svojoj istoriji.

Crveni karton Abela Paskvala u 75. minutu promenio je odnos snaga na terenu. Nikola Krstović je u 86. minutu smanjio na 2:1, da bi samo dva minuta kasnije i Sebastijan Erera morao u svlačionicu zbog isključenja. Sa dva igrača manje Borac nije uspeo da izdrži nalete Atalante. Sead Kolašinac je u 90. minutu poravnao, a Davide Zapakosta u trećem minutu nadoknade kompletirao preokret.

Poraz koji boli još više zbog načina na koji je do njega došlo. Juričić ga je opisao kao jedan od najbolnijih u karijeri, ali je istovremeno poručio da ekipa mora da nastavi dalje i da već protiv Sarajeva traži pobedu.