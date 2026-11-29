Da se vratimo na fudbal. Na početku šampionata Holandije činilo se da će Fajenord biti najveći rival trostrukom uzastopnom šampionu PSV Ajndhovenu, ali velikan iz Roterdama zapao je u veliku krizu. Samo dva boda u četiri kola Eredivizije upalila su alarm na De Kajpu. Zaljuljala se klupa povratniku na klupi slavnog kluba Đovaniju van Bronkhorstu pred nedeljni (14.30) obračun sa najljućim rivalom, Ajaksom.

14.30: (2,25) Fajenord (4,00) Ajaks (2,75)

S druge strane, nikad bolji Ajaks ove sezone. Španac Mičel, nekadašnji strateg Đirone, koju je senzacionalno doveo do Lige šampiona, kada je mali katalonski klub bio najlepša priča španskog fudbala, namestio je tim posle lošeg početka i prosipanja bodova na Johan Krojf areni. Sada su Kopljanici najveći takmaci Filipsovcima za titulu u Holandiji.

Veteran Devi Klasen proživljava drugu mladost u Amsterdamu, dok je top letnje pojačanje iz Vulverhemptona Nigerijac Tolu Arokodare. Fajenord neuobičajeno gubi bodove na svom „Tiganju“ - samo dve pobede u šampionatu na šest utakmica, dok je Ajaks bolji u gostima u Erediviziji, gde ima pet trijumfa i remi u Enshedeu protiv Tventea. Računajući i Ligu šampiona, tim iz Roterdama vezao je četiri poraza. Pre četiri dana je izgubio u Ligi šampiona od Porta (0:1).

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Ajaks je lako u Amsterdamu u Ligi konferencije pobedio švajcarski Tun sa 4:0. Poslednjih godina Fajenord je imao bolje rezultate od Ajaksa, ali je velikan iz Amsterdama imao bolje međusobne duele. Naime, Kopljanici su slavili na tri od četiri poslednja duela. Na sva ta četiri prethodna meča dolazila je kombinacija 2–3 gola. Na sedam poslednjih utakmica na De Kajpu, Fajenord je samo jednom pobedio Kopljanike iz Amsterdama.

Fajenord je na pragu da sruši negativan rekord. Naime, od 17. oktobra velikan iz Roterdama ne zna za pobedu. Ako ne osvoji tri boda protiv Ajaksa, srušiće neslavan rekord star 34 godine. Samo je tri puta u klupskoj istoriji Fajenord vezao pet poraza, a zanimljivo da je poslednji put bilo u sezoni 2015/2016, kada je upravo Van Bronkhorst imao prvi mandat u timu gde je proveo najbolje igračke godine.

16.45: (4,70) Zvole (4,50) AZ Alkmar (1,60)

Napad Ajaksa predvodiće Nigerijac Arokodare koji ima prednost u odnosu na Brazilca Markusa Leonarda, novajlije iz Al Hilala, pre toga Benfike, koji nije opravdao uloženih 20.000.000 evra prošle sezone. Dirigent igre je Nemac Julijan Brant, uz Izraelca Oskara Gluka. Van stroja za goste su Danac Dolberg, Brazilac Kajo Enrike, Adigre, Mokio i Cigankov. Domaćinu fale Belen, Bos, Nivkop, Sent Đuste i Vesels.

Navijači Ajaksa su u subotu na poslednjem treningu u velikom broju se okupili u trening kampu Kopljanika pružajući podršku fudbalerima pred "rat" na De Kajpu.