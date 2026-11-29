Velika vest za Barsu: Rodri spreman za Galiciju
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 11:17
Iskusni vezista se oporavio od povrede brže od očekivanog i u konkurenciji je za tim na Rijazoru protiv Deportiva (16.15). U stroju opet i Lamin Jamal
Barselona će ostati lider Primere i posle 14. kola. Real je šokantno poražen na Bernabeu od Alavesa (1:2) u subotu uveče, pa tim Hansija Flika opet može da pobegne ljutom rivalu šest bodova, da anulira poraz u El Klasiku pre mesec dana na Nou Kampu, odnosno odmane pet Atletiku.
Znalo se od ranije da će Lamin Jamal da bude spreman za današnji (16.15) dvoboj na Rijazoru protiv povratnika u elitu, Deportiva iz La Korunje, ali je iznenađenje što se na spisku putnika i potencijalno dostupnih igrača za meč u Galiciji našlo i letnje pojačanje iz Mančester Sitija, Rodri.
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Španska radilica na sredini terena, Zlatna lopta za 2024. godinu, propustila je poslednje tri meča zbog povrede lista. Vraća se na teren posle skoro mesec dana odsustva. Nije ga bilo ni u dresu Furije u Ligi nacija. Jamal je zbog predostrožnosti propustio prvi meč ove sezone pre pet dana u Bakuu protiv Sabaha u Ligi šampiona (4:1), ali sada bi trebalo da zauzme svoje mesto u startnih 11. U tim se vraća i malerozni Danac Andreas Kristensen.
16.15: (11,0) Deportivo La Korunja (6,75) Barselona (1,22) - MOZZART RELAX
Hansi Flik ne može da računa na Marka Bernala, Runija Bargđija i Ćavija Esparta koji nastavljaju oporavak, dok je zbog crvenog kartona suspendovan Fermin Lopes i dobio je dve utakmice neigranja zbog crvenog kartona u meču sa Viljarealom pre sedam dana.
Rafinja će i dalje da bude "lažna desetka", po krilima će da igraju Jamal i sve bolji Englez Entoni Gordon, dok će umesto suspendovanog Fermina diregent na sredini terena da bude Dani Olmo, uz standardne Pedrija i Frenkija de Jonga. Rodrija verovatno čeka početak na klupi, ali bi u nastavku mogao da pomogne saigračima.
Barsa melje ove sezone u svim takmičenjima, gde u proseku daje skoro po četiri gola po meču. U prvenstvu 51 pogodak na 13 utakmica, a u Ligi šampiona 18 na pet.
Protiv "svog kluba" igraće danas i Mark Kasado koji se nije izborio u Flikovom timu, pa je pozajmljen Deportivu. Nema klauzulu da ne može da igra protiv kluba s kojim ga i dalje veže ugovor, pa će pokušati da ubedi Nemca da se naredne sezone vrati na Nou kamp. Polaznik La Masije je proveo 16 godina u Barseloni. Za tim iz La Korunje igraju još dvojica nekadašnjih fudbalera Barselone, gabonski veteran Pjer Emerik Obamejan i snažni krilni napadač Adama Traore.
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Deportivo je solidno počeo šampionat, ali je jasno da ga čeka borba za opstanak. Ima samo tri boda više od ugroženog Hetafea na 18. poziciji. Biće ovo prvi duel ovih timova posle osam godina pauze, koliko je trebalo Deportivu da se vrati u špansku elitu.
U poslednjem odmeravanju snaga ovih timova Barsa je u aprilu 2018. godine slavila sa 4:2 na Rijazoru kada je trener Katalonaca bio Ernesto Valverde. Sada nema nijednog igrača iz tog tima koji su predvodili Mesi, Suarez, Dembele, Buskets, Rakitić, Kutinjo, Pike, Alba, Umtiti...
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PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
Real Madrid - Alaves 1:2 (0:1)
/Embape 69 - Martinez 22, Perez 61/
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (11,0) Deportivo La Korunja (6,75) Barselona (1,22) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama