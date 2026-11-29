Španska radilica na sredini terena, Zlatna lopta za 2024. godinu, propustila je poslednje tri meča zbog povrede lista. Vraća se na teren posle skoro mesec dana odsustva. Nije ga bilo ni u dresu Furije u Ligi nacija. Jamal je zbog predostrožnosti propustio prvi meč ove sezone pre pet dana u Bakuu protiv Sabaha u Ligi šampiona (4:1), ali sada bi trebalo da zauzme svoje mesto u startnih 11. U tim se vraća i malerozni Danac Andreas Kristensen.

16.15: (11,0) Deportivo La Korunja (6,75) Barselona (1,22) - MOZZART RELAX

Hansi Flik ne može da računa na Marka Bernala, Runija Bargđija i Ćavija Esparta koji nastavljaju oporavak, dok je zbog crvenog kartona suspendovan Fermin Lopes i dobio je dve utakmice neigranja zbog crvenog kartona u meču sa Viljarealom pre sedam dana.

Rafinja će i dalje da bude "lažna desetka", po krilima će da igraju Jamal i sve bolji Englez Entoni Gordon, dok će umesto suspendovanog Fermina diregent na sredini terena da bude Dani Olmo, uz standardne Pedrija i Frenkija de Jonga. Rodrija verovatno čeka početak na klupi, ali bi u nastavku mogao da pomogne saigračima.