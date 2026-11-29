Danima se u Pazaru priča o duelu sa devetostrukim uzastopnim šampionom Srbije i aktuelnim osvajačam duple krune. Krenulo je da podgrijava i pre poslednjeg gostovanja OFK Beogradu na Karaburmi, gde su momci Nenada Lalatovića odigrali jednu od najboljih utakmica od početka sezone i slavili sa 2:0. Kulminacija se očekuje u kasno popodne. Ostalo je još nešto preko 500 karata za zapadni i istočni sektor, koje će se od 11 časova prodavati na biletarnici u Kosančićevoj ulici. Ostalo je planulo u subotnjoj groznici, a Crvena zvezda je još ranije za svoje simpatizere otkupila 400 ulaznica.

Da će biti vatreno na tribinama - u to nema sumnje, da će navijači dva kluba posegnuti za verbalnim provokacijama - gotovo da se možete kladiti. Sve to je posledica vremena i ambijenta u kojem baš dugo živimo. Kako društvo bude išlo ka ozdravljenju, a moramo da verujemo da će se i to dogoditi, onda će i vanfudbalskog sadržaja na stadionima biti sve manje. Takve promene se ne dešavaju preko noći, ali nadamo se i da čitav proces neće trajati unedogled.

A prštaće i na terenu - apsolutno. Bilo je zanimljivo i početkom avgusta na "Rajku Mitiću", dok su na klupama još uvek sedeli Dejan Stanković i Strahinja Pandurović. Crveno-beli su upisali trijumf od 2:0, Pazar se ispromašivao i grešio kad nije smeo. Gosti su na istoj adresi mnogo bolje prošli tri meseca ranije, vođeni od sadašnjeg šefa struka Nenada Lalatovića, koji je u međuvremenu otišao i vratio se. Trenutno povređeni Fjeri Kocebu i posle prodaje Slovanu iz Libereca uglavnom za klupu zakucani Džonson Dauda u finišu su poništili Zvezdino vođstvo sa potpisom Marka Arnautovića i doneli Pazarcima tek drugi pobedu u 30 i kusur međusobnih vojevanja, a prvu u prestonici.

Statistika je ubedljivo na strani Crvene zvezde, ali pazarski ljubitelji fudbala pamte onih 2:1 u proleće 2015, kada ih je vodio pokojni Milorad Kosanović, dok je na Zvezdinoj klupi sedeo - Lalatović. Pamte i 3:3 pre godinu i po, dok se pod komandom Vladimira Gaćinovića jurila Evropa. Biće zanimljivo videti s kojim snagama će Novi Pazar svojim pristalicama probati da obezbedi još jedan rezultat za pamćenje.

Lalatović nije želeo da otkriva da li će se zadržati u formaciji sa trojicom centralnih bekova, koja je bila pun pogodak na Omladinskom stadionu. Postoji otežavajući faktor zbog kartona Ahmeda Hadžimujovića, ali prostora ima jer se oporavio Aleksandar Miljković. Tu je i akvizicija iz Atalante Maks Bilać. Ipak, teško je verovati da će Miljković prvi put u plavom dresu zaigrati na poziciji poznatoj mu tokom karijere u Jermeniji, a posebno da će mladi Slovenac prve minute u Mozzart Bet Superligi upisati protiv najtrofejnijeg srpskog kluba. Poslednja linija će ponovo biti bez rekovalescenta na levom beku Tomislava Dadića, koji je zbog problema sa meniskusom ranije završio polusezonu.

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To bi značilo da bi Lalatović mogao Pazarce da posloži u najčešće biranu varijantu 4-2-3-1, eventualno da proba sa 4-1-4-1. Sigurno da najveću dilemu ima oko pozicije špica, gde mnogo rudarskog posla obavlja Fejsal Mulić. Nekada mladi reprezentativac Srbije obično na terenu bude do 65-70. minuta, uz maksimalnu potrošnju. Usput je i prilično učinkovit sa šest hokejaških poena (dva gola i četiri asistencije) na 14 mečeva. Postoji mogućnost da kao najistureniji krene kapiten Adem Ljajić, što bi otvorilo mesto još jednom vezisti (Skimi Togbeu) ili krilu (Matiji Malekinušiću).

Varijanti je više, a činjenica jedna. Na Gradskom stadionu od 15.30 kreće priča godine za fudbalske zaljubljenike iz Novog Pazara.

MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO

Petak

IMT - Mačva 2:1 (0:1)

/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/

Subota

Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)

/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/

Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)

/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/

Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Čumić 25/

Nedelja

15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX

17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX

Ponedeljak

14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama