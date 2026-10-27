Čudo nad čudima, od ovoga čarobnije ne može: Arsenal ispao od 18. tima na tabeli četvrte lige

Domaćin je poveo već u 21. minutu kada je Aron Lupalo Bi izazvao prvu eksploziju oduševljenja na tribinama. Mikel Arteta je u tom trenutku shvatio da je šalu odneo đavo, pa je u nastavku morao da baci na teren sve raspoložive karte. Kada je Viktor Đekereš u 49. minutu izjednačio na 1:1, činilo se da će stvari doći na svoje mesto i da je to samo uvod u rutinski preokret favorita.

Međutim, večerašnji duel na Flitvudovom Hajberiju imao je neverovatan scenario. Meč je obeležio i bizaran višeminutni prekid u ranoj fazi utakmice kada se iznad terena pojavio dron, što kao da je bila najava potpunog haosa koji sledi. Kada je tinejdžer Arsenala Maks Dauman u 85. minutu zaradio direktan crveni karton i ostavio saigrače na cedilu, autsajder iz četvrte lige je osetio krv. Izdržali su domaći juriše u finišu, sačuvali remi i obezbedili penal-rulet u kom pritisak nisu merili u milionima, već u čistom fudbalskom srcu.

©Reuters (Golman Flitvuda brani penal Brunu Gimaraesu)

A, da je Arsenal ipak dobio ovu utakmicu, upravo bi svi brujali o tom dronu. Sve se odigralo na samom početku meča, kada se na satu navršio tek prvih minut i 40 sekundi igre. Arsenal je u tom trenutku tek dobio slobodan udarac na polovini Flitvuda i igrači su se pozicionirali, kada je glavni sudija Majkl Solsberi uočio neautorizovanu letelicu kako lebdi nisko iznad samog travnjaka stadiona Hajberi. Prateći stroge bezbednosne protokole britanskog fudbala, sudija je odmah prekinuo igru i poslao igrače oba tima prema klupama kako bi se osigurala njihova bezbednost dok se situacija ne raščisti. Usledio je neočekivani prekid koji je trajao punih osam minuta.

Dok je mali daljinski upravljan dron leteo iznad terena i izazivao glasne zvižduke i negodovanje iznenađene publike sa tribina, na aut-liniji je trajao pravi krizni sastanak. Sudija Solsberi je viđen kako obavlja ozbiljne konsultacije sa bezbednosnim oficirom stadiona, policijom, ali i sa menadžerima oba tima, Mikelom Artetom i Metom Lolorom.

Za to vreme, kako se ne bi potpuno ohladili na prohladnom oktobarskom vazduhu, fudbaleri su se dobacivali loptama oko svojih klupa i radili improvizovane vežbe zagrevanja. Tek kada je dron konačno napustio vazdušni prostor stadiona i nestao iz vidokruga, a policija i redari procenili da nema opasnosti, sudija je u 10. minutu dozvolio da se utakmica nastavi. Engleske vlasti i policija su odmah nakon meča pokrenuli zvaničnu istragu kako bi identifikovali i kaznili osobu koja je upravljala ovim dronom. Ispostaviće se da je ovaj prekid u drugom minutu bio savršen uvod u meč koji je od samog početka do kraja izlazio iz svih normalnih fudbalskih okvira.

©Reuters

A tamo, u penal-ruletu, istorija je rešila da u potpunosti ponizi moderni, glamurozni fudbal i prednost da čistoj, romantičnoj strasti. Dok su zvezde od stotinu miliona evra drhtale pred navijačima četvrtoligaša, momci u crveno-belim dresovima Flitvuda izvodili su jedanaesterce sa hladnokrvnošću prekaljenih šampiona.

Ronan Kohlan, Harison Nil, Vil Dejvis i Endi Kenon redom su cepali mrežu Arsenala bez trunke oklevanja. Sa druge strane, pogađali su Edegor i Haverc, ali onda je usledio trenutak koji će postati večni simbol ove senzacije. Čuvar mreže domaćih Džej Linč, momak čija se tržišna vrednost procenjuje na skromnih 75.000 evra, pročitao je nameru i odbranio udarac Bruna Gimaraesa, superzvezde teške 75.000.000 evra. Bio je to trijumf Davida nad Golijatom u svom najčistijem obliku. Kada je mladi Konor Hogi u petoj seriji rutinski poslao loptu iza leđa Arsenalovog golmana za konačnih 5:3, na Hajberiju je nastala navijačka erupcija kakvu engleski fudbal odavno ne pamti.

U malom lučkom gradiću od jedva 20.000 stanovnika niko večeras neće spavati. Flitvud je prošao u četvrtfinale Liga kupa, ispisao najlepšu bajku modernog doba i podsetio planetu zašto je fudbal možda i najleša stvar na svetu. Jer večeras, na ovom čudesnom Hajberiju, novac nije vredeo apsolutno ništa.

LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA

Utorak

Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)

/Gilesfej 13, Filips 67/

Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3

/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/

Sreda

20.30: (1,60) Mančester Siti (4,10) Brajton (5,50)

20.45: (2,25) Bornmut (3,45) Aston Vila (3,15)

20.45: (1,82) Fulam (4,00) Kristal Palas (3,90)

20.45: (3,60) Sanderlend (3,50) Brentford (2,05)

21.00: (2,25) Liverpul (3,60) Čelsi (3,05)

Četvrtak

20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)

*** kvote su podložne promenama