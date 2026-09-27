Bazunu bojkotuje meč sa Izraelom, Irci u Debrecinu sa crnim trakama oko ruke
Vreme čitanja: 4min | ned. 27.09.26. | 11:36
Susret B Lige nacija u senci ratnih dešavanja u regionu Gaze
Mnogo se prašine diglo oko meča B Lige nacija između Izraela i Republike Irske u Debrecinu, on će na kraju ipak biti odigran od 20.45.
U petak i subotu vladala je velika dilema da li će do susreta doći, pošto je jedan igrač napustio kamp Iraca odbijajući da igra utakmicu iz protesta zbog događaja u vezi sa ratom u Palestini.
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Igrači Republike Irske su na kraju glasali da li će igrati i velikom većinom glasova je ipak odlučeno da izađu na teren i ispune svoje obaveze. Na kraju, isplivalo je na površinu i koji igrač je bojkotovao meč, u pitanju je golman Boltona Gevin Bazunu, koji je posle svega oglasio na društvenim mrežama.
"Igranje za reprezentaciju mi je sve. Imam veliko poštovanje prema svakom kolegi u timu, menadžeru i saradnicima i ljudima Irske. Ipak, odluku nisam doneo lako. Ja sam čovek čvrstih uverenja i dajem sve od sebe da budem osoba i karakter sa principima. Otuda, osećam da bi bilo pogrešno igrati na predstojećoj utakmici sa Izraelom. Moja odluka je zasnovana potpuno na mojim uverenjima da je ubijanje nevinih ljudi pogrešno. Važno je primetiti da moj stav nije uperen protiv Izraelaca i jevrejske zajednice, već protiv zločina u regionu. Postoji nekoliko puta kada imate šansu u životu da ustanete za nešto veće i ja snažno verujem da je ovo jedna od njih", poručio je Bazunu.
20.45: (2,75) Izrael (3,20) Republika Irska (2,65) MOZZART RELAX
Igrači Republike Irske takođe su doneli odluku da na večerašnjoj utakmici nose crne trake oko ruku, kao i da ne učestvuju u ceremonijama pred samu utakmicu, te izbegnu medijske obaveze pre i posle utakmice.
Takođe, veruje se da će se igrači odreći svih eventualnih bonusa i dati značajan novac u dobrotvorne svrhe.
Selektoru Republike Irske, Islanđaninu Hajmiru Halgrimsonu je najteže da manevriše u postojećoj situaciji, naročito posle poraza od tzv. Kosova u prvom kolu.
"Niko se ne oseća komforno posle svega, ali na nama je da umanjimo moguću štetu, kako na ličnom planu tako i za sam irski fudbal. Moramo da nađemo neko rešenje. Ne postoji akcija sa kojom će svi biti saglasni, tako da moramo da nađemo rešenje da umanjimo štetu po nas kao grupu, Irsku kao zemlju i samu asocijaciju i fudbal u zemlji. Ne znamo kakve bi bile posledice po nas da ne odigramo meč, ali mnogi igrači imaju zajednički osećaj. Pred nama su dva izbora i oba su teška. To je situacija u kojoj niko ne dobija", kaže selektor Republike Irske.
Na drugoj strani, selektor Izraela Ben Šimon je rekao da se nada da neće biti incidenata.
"Pružićemo im ruku. Ako ne budu želeli da se rukuju, u redu, to je njihov izbor", rekao je selektor Izraela.
Golman Sautemptona Danijel Perec je u posebno nezgodnoj situaciji, jer dva klupska druga, Fin Azaz i Rajan Mening igraju za Irce.
"Imam dva veoma dobra druga iz Sautemptona. Došli smo da igramo fudbal, to nam je namera. Najbolji način za sve je da se odigra najbolje na terenu. Svakako je da nas sve priče dotiču, ali sve to potiče zbog neznanja. Ne postoji neko ko stvarno razume i zna šta se dešava, ali to je njihov problem. Došli smo u miru, ako neće da se rukuju, to je na njima. Na nama je da pokušamo da pobedimo i zbog toga smo ovde", zaključio je Perec.
Dva tima će se sastati ponovo 4. oktobra, ali tako što će Irci umesto u Dablinu biti domaćini u Srbiji, u Bačkoj Topoli.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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B LIGA NACIJA, 2. KOLO
Nedelja
GRUPA 3
18.00: (1,63) Austrija (3,60) Tzv. Kosovo (5,30) MOZZART RELAX
20.45: (2,75) Izrael (3,20) Republika Irska (2,65) MOZZART RELAX
Ponedeljak
GRUPA 2
18.00: (2,65) Gruzija (3,30) Ukrajina (2,70)
Utorak
GRUPA 1
20.45: (4,20) Škotska (3,50) Švajcarska (1,90)
20.45: (1,65) Slovenija (3,60) S. Makedonija (5,80)
*** kvote su podložne promenama