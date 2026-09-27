Bazunu bojkotuje meč sa Izraelom, Irci u Debrecinu sa crnim trakama oko ruke

Igrači Republike Irske su na kraju glasali da li će igrati i velikom većinom glasova je ipak odlučeno da izađu na teren i ispune svoje obaveze. Na kraju, isplivalo je na površinu i koji igrač je bojkotovao meč, u pitanju je golman Boltona Gevin Bazunu, koji je posle svega oglasio na društvenim mrežama.

"Igranje za reprezentaciju mi je sve. Imam veliko poštovanje prema svakom kolegi u timu, menadžeru i saradnicima i ljudima Irske. Ipak, odluku nisam doneo lako. Ja sam čovek čvrstih uverenja i dajem sve od sebe da budem osoba i karakter sa principima. Otuda, osećam da bi bilo pogrešno igrati na predstojećoj utakmici sa Izraelom. Moja odluka je zasnovana potpuno na mojim uverenjima da je ubijanje nevinih ljudi pogrešno. Važno je primetiti da moj stav nije uperen protiv Izraelaca i jevrejske zajednice, već protiv zločina u regionu. Postoji nekoliko puta kada imate šansu u životu da ustanete za nešto veće i ja snažno verujem da je ovo jedna od njih", poručio je Bazunu.

20.45: (2,75) Izrael (3,20) Republika Irska (2,65) MOZZART RELAX

Igrači Republike Irske takođe su doneli odluku da na večerašnjoj utakmici nose crne trake oko ruku, kao i da ne učestvuju u ceremonijama pred samu utakmicu, te izbegnu medijske obaveze pre i posle utakmice.

Takođe, veruje se da će se igrači odreći svih eventualnih bonusa i dati značajan novac u dobrotvorne svrhe.

Selektoru Republike Irske, Islanđaninu Hajmiru Halgrimsonu je najteže da manevriše u postojećoj situaciji, naročito posle poraza od tzv. Kosova u prvom kolu.

"Niko se ne oseća komforno posle svega, ali na nama je da umanjimo moguću štetu, kako na ličnom planu tako i za sam irski fudbal. Moramo da nađemo neko rešenje. Ne postoji akcija sa kojom će svi biti saglasni, tako da moramo da nađemo rešenje da umanjimo štetu po nas kao grupu, Irsku kao zemlju i samu asocijaciju i fudbal u zemlji. Ne znamo kakve bi bile posledice po nas da ne odigramo meč, ali mnogi igrači imaju zajednički osećaj. Pred nama su dva izbora i oba su teška. To je situacija u kojoj niko ne dobija", kaže selektor Republike Irske.