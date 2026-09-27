Problemi u Napulju: Moguć odlazak Angise, Juve i Inter merkaju iz prikrajka
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 11:56
Iskusni vezista mogao bi da napusti Napoli kao slobodan igrač, velikani čekaju rasplet situacije
U poslednjih šest sezona, Andre Zambo Angisa se profilisao kao jedan od najboljih veznih igrača u Seriji A. Kamerunski reprezentativac bio je vitalan član Napolija u osvajanju dve titule pod vođstvom Lučana Spaletija i Antonija Kontea i pokazao se kao jedan od najvećih pogodaka sportskog sektora Napolija u poslednjoj deceniji. Ipak, sadašnja situacija je daleko od idealne. Nekadašnjem igraču Fulama ugovor ističe na kraju ove sezone, uprava kluba želi da ga produži što pre, ali pregovori ne idu u dobrom pravcu.
Sportski direktor Đovani Mana našao se u nezavidnom položaju, zbog uslova koje je postavio agent igrača Maksimo Nana, a oni glase - plata mora da bude 6.000.000 evra godišnje. Mnogo, pogotovo ako se uzme da Angisa po sadašnjem ugovoru ima primanja od 3.600.000 evra, što je rezultat povećanja iz 2025. (prethodni je iznosio 2.700.000). Kako piše Tutosport, ovakav razvoj događaja naterao je Juventus i Inter da iz prikrajka prate situaciju i reaguju u januaru ukoliko ne dođe do dogovora i dovedu Kamerunca kao slobodnog igrača.
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Doskorašnji sportski direktor Nerazura Pijetro Auzilio je u nekoliko navrata pokušavao da dođe do Angise. Još dok je igrao za Olimpik Marselj, tad mu je izmakao i potpisao za Fulam. Drugi pokušaj bio je na zimu prošle godine kad je Angisi isticao ugovor, ali je Napoli odmah aktivirao klauzulu o produžetku saradnje na još godinu dana. Situacija je sada drugačija.
Napoliju ne odgovara da toliko podiže platu igraču koji se nalazi u poslednjoj godini ugovora i ima probleme sa povredama zbog kojih je prethodne sezone odigrao samo 18 mečeva u Seriji A. Čak i sad kuburi sa povredom. Protiv Fiorentine je zadobio povredu butine. Pre meča u Firenci, Mana je otvoreno priznao da je klub spreman na scenario u kom Angisa napušta jug Italije.
Sa druge strane, karta na koju Juventus može da igra je Lučano Spaleti. Kod njega je Kamerunac igrao fudbal života, bio maltene nezamenljiv u veznom redu, imaju izuzetno blizak odnos i ne bi bilo iznenađenje ako bi se Angisa, u slučaju da pregovori puknu zaputio ka Torinu. E, sad, kao i u slučaju Napolija, problem i za Juve i za Inter mogu da budu previsoka primanja Kamerunca. Odnosno tih 6.000.000 evra godišnje.