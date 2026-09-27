Problemi u Napulju: Moguć odlazak Angise, Juve i Inter merkaju iz prikrajka

Doskorašnji sportski direktor Nerazura Pijetro Auzilio je u nekoliko navrata pokušavao da dođe do Angise. Još dok je igrao za Olimpik Marselj, tad mu je izmakao i potpisao za Fulam. Drugi pokušaj bio je na zimu prošle godine kad je Angisi isticao ugovor, ali je Napoli odmah aktivirao klauzulu o produžetku saradnje na još godinu dana. Situacija je sada drugačija.

Napoliju ne odgovara da toliko podiže platu igraču koji se nalazi u poslednjoj godini ugovora i ima probleme sa povredama zbog kojih je prethodne sezone odigrao samo 18 mečeva u Seriji A. Čak i sad kuburi sa povredom. Protiv Fiorentine je zadobio povredu butine. Pre meča u Firenci, Mana je otvoreno priznao da je klub spreman na scenario u kom Angisa napušta jug Italije.

Sa druge strane, karta na koju Juventus može da igra je Lučano Spaleti. Kod njega je Kamerunac igrao fudbal života, bio maltene nezamenljiv u veznom redu, imaju izuzetno blizak odnos i ne bi bilo iznenađenje ako bi se Angisa, u slučaju da pregovori puknu zaputio ka Torinu. E, sad, kao i u slučaju Napolija, problem i za Juve i za Inter mogu da budu previsoka primanja Kamerunca. Odnosno tih 6.000.000 evra godišnje.