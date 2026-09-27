Turska prokockala dva gola prednosti, Mozzart Relax sačuvao dobitak
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Vreme čitanja: 1min | ned. 27.09.26. | 11:10
Još jedan konkretan primer zbog čega MOZZART RELAX daje igraču dodatnu sigurnost
Kada na tiketu čekate dvojku, a na kraju utakmice bude 2:2, jasno je da niste u igri za dobitak. Međutim uz MOZZART RELAX, dobijate šansu da željeni tip zaokružite i mnogo ranije.
Upravo to se dogodilo na tiketu na kojem je jedan od parova bio meč mladih reprezentacija Ukrajine i Turske. Odigrana je dvojka na Tursku, a sve je izgledalo idealno kada su Turci tokom utakmice stigli do prednosti od 2:0. Ispostavilo se da je trenutak pada drugog gola, u 33. minutu, bio dovoljan da se zaokruži dvojka, po pravilima MOZZART RELAX.
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Ukrajina je do kraja uspela da se vrati i izjednači na 2:2, pa u uobičajenim okolnostima dvojka ne bi bila zaokružena. No, zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX, takav rasplet je sprečen ranije. Pravilo je jednostavno – ukoliko ekipa na koju je odigran konačan ishod povede sa dva gola razlike, tip KI1 ili KI2 računa se kao dobitan, bez obzira na to kako će se utakmica završiti.
Tako u ovom slučaju konačnih 2:2 nije pokvarilo rasplet tiketa, a kvota 2,90 ostala je "zelena". Na tiketu je bilo šest parova, ukupna kvota iznosila je 48,18, a uplata 400 dinara. Konačan dobitak bio je 20.236 dinara.
Još jedan konkretan primer zbog čega MOZZART RELAX daje igraču dodatnu sigurnost, jer utakmica može da promeni tok i rezultat može da se istopi, ali pogodak koji je već aktivirao benefit ostaje dobitan.