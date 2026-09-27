Turska prokockala dva gola prednosti, Mozzart Relax sačuvao dobitak

Ukrajina je do kraja uspela da se vrati i izjednači na 2:2, pa u uobičajenim okolnostima dvojka ne bi bila zaokružena. No, zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX, takav rasplet je sprečen ranije. Pravilo je jednostavno – ukoliko ekipa na koju je odigran konačan ishod povede sa dva gola razlike, tip KI1 ili KI2 računa se kao dobitan, bez obzira na to kako će se utakmica završiti.

Tako u ovom slučaju konačnih 2:2 nije pokvarilo rasplet tiketa, a kvota 2,90 ostala je "zelena". Na tiketu je bilo šest parova, ukupna kvota iznosila je 48,18, a uplata 400 dinara. Konačan dobitak bio je 20.236 dinara.

Još jedan konkretan primer zbog čega MOZZART RELAX daje igraču dodatnu sigurnost, jer utakmica može da promeni tok i rezultat može da se istopi, ali pogodak koji je već aktivirao benefit ostaje dobitan.