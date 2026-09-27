Modrić očarao Bilića: Strava, tih 30 sekundi… Česi oduševljeni: Bog! Stvarno je lud
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 11:40
„Neverovatan igrač. Nažalost po nas, i ovaj put je napravio razliku“, poručio je Lukaš Horniček
Zlatko Kranjčar je još pre dve decenije bacio u vatru Luku Modrića u prijateljskoj utakmici protiv Argentine i od tada je preko 200 nastupa upisao u dresu reprezentacije Hrvatske. Da budemo precizni – 203. U poslednjem je došao do jubilarnog pogotka. Spakovao je loptu u mrežu Češke, bio mu je to 30. gol, ali nije to jedino što će se iz Praga pamtiti.
Diktirao je tempo poluvreme i po, zaključao je loptu, demonstrirao kakvim udarcem raspolaže i veoma dobro se nadopunjivao sa Mateom Kovačićem. Ipak, sve to stavlja po strani Slaven Bilić, znao je da je Luka Modrić za to sposoban, ali jedno nije…
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Kada je on bio prvi put selektor Hrvatske, tek se probijao jedan od najvećih, a verovatno i najveći igrač svih vremena na ex-YU prostoru. Pod njim je dao prvi gol u dresu sa državnim grbom, bilo je to protiv Italije u prijateljskoj utakmici, ali u tom periodu nije bio taj koji drži motivacione govore.
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Čekao je da Slaven Bilić završi, pa prozborio koju. Šta? To ostaje tajna, za sada, ali selektora je očarao.
„Gol je fenomenalan, ali način na koji je on održao govor... To je nešto što dugo nisam čuo. On u moje vreme nije bio kapiten. Ja ga znam, ne samo njega, nego mu znam i celu porodicu. Ali, onaj minut pre izlaska na teren, kad ja nešto kažem i onda on nešto kaže... Tih 30 sekundi... Čak i ja koji ga toliko znam, rekao sam: „Vau“. Strava, svaka mu čast“, rekao je Slaven Bilić.
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„On je stvarno lud. Bog. Stvarno odličan fudbaler. Dugo je igrao za Real Madrid i niko ne može da ospori njegov kvalitet“, rekao je Lukaš Horniček.
Podsećen je Njukaslov čuvar mreže i da Luka Modrić ima 41 godinu. Zašao je u petu deceniju, a za mnoge je i dalje pojam. Čak i kada se na terenu pojavi posle preležanog gripa i danima ne trenira.
„Neverovatan igrač. Nažalost po nas, i ovaj put je napravio razliku“, zaključio je golman Češke.