Modrić očarao Bilića: Strava, tih 30 sekundi… Česi oduševljeni: Bog! Stvarno je lud

Kada je on bio prvi put selektor Hrvatske, tek se probijao jedan od najvećih, a verovatno i najveći igrač svih vremena na ex-YU prostoru. Pod njim je dao prvi gol u dresu sa državnim grbom, bilo je to protiv Italije u prijateljskoj utakmici, ali u tom periodu nije bio taj koji drži motivacione govore.

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Čekao je da Slaven Bilić završi, pa prozborio koju. Šta? To ostaje tajna, za sada, ali selektora je očarao.

„Gol je fenomenalan, ali način na koji je on održao govor... To je nešto što dugo nisam čuo. On u moje vreme nije bio kapiten. Ja ga znam, ne samo njega, nego mu znam i celu porodicu. Ali, onaj minut pre izlaska na teren, kad ja nešto kažem i onda on nešto kaže... Tih 30 sekundi... Čak i ja koji ga toliko znam, rekao sam: „Vau“. Strava, svaka mu čast“, rekao je Slaven Bilić.