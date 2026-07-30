Aruabarenin odgovor posle debakla: Boka s najjačim snagama u Čileu

Zato će protiv čileanskog predstavnika na teren izaći gotovo najjači sastav. Aruabarena se vraća sistemu koji ga je krasio još tokom prvog mandata na klupi Boke. Umesto formacije 4-2-3-1, odlučio se za 4-3-1-2, želeći veću kontrolu igre kroz sredinu terena. To znači da će mesto u veznom redu dobiti Santijago Askasibar, dok će mladi Leonel Flores ostati van startne postave.

02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00)

Na golu će ponovo stajati Alvaro Montero, uprkos kritikama posle poraza od Deportivo Rijestre, dok će odbranu predvoditi povratnici Nikolas Figal i Ajrton Kosta, uz Lautara Blanka i oporavljenog Leandra Lozana, koji se vraća nakon zalečene povrede zadnje lože. U veznom redu glavnu reč vodiće Leandro Paredes, odmoran posle izostanka u prvenstvu, a društvo će mu praviti Milton Delgado i Santijago Askasibar, dok će Tomas Aranda imati ulogu kreativca iza napadačkog tandema. Napred će najveću pretnju predstavljati provereni dvojac Sebastijan Vilja i Migel Merentijel.

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Upravo je Merentijel bio junak prvog susreta. Boka tada nije briljirala, dugo je lomila otpor disciplinovanog rivala, ali je jedan potez bio dovoljan da prelomi meč. Maestralna lopta Paredesa kroz odbranu pronašla je urugvajskog napadača, koji je rutinski zatresao mrežu za jedini pogodak i prednost pred revanš.

Ipak, O’Higins ni u jednom trenutku nije ostavio utisak ekipe koja se lako predaje. Naprotiv, Čileanci su u Buenos Ajresu pokazali da mogu da pariraju slavnom rivalu, a pred revanš su povukli jasan potez. Svih jedanaest standardnih prvotimaca dobilo je odmor tokom prvenstvenog poraza od Deportes Konsepsiona kako bi potpuno sveži dočekali najvažniju utakmicu sezone. Pred svojim navijačima Nebeskoplavi će od prvog minuta krenuti po gol koji bi vratio neizvesnost, dok će Boka pokušati da iskoristi prostor koji će se neminovno otvarati iza njihove poslednje linije.

23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00)

Za argentinskog velikana ovo je mnogo više od običnog revanša. Posle šamara u domaćem prvenstvu, prolazak u osminu finala Kopa Sudamerikane predstavlja priliku da se vrati mir u svlačionicu i potvrdi da je neuspeh protiv Deportivo Rijestre bio samo bolan, ali prolazan zastoj na putu ka jednom od najvećih ciljeva sezone.ž

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠI)

Utorak

Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0

Sreda

Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1

Vasko da Gama – Independijente Medeljin 1:0 (0:0), prvi meč: 2:2



Četvrtak

Bragantino – Sporting Kristal 1:0 (0:0), prvi meč: 0:0

Sijensijano - Lanus 4:0 (3:0), prvi meč: 0:2

23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00) - 2:3

Petak

02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2

02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1

*** kvote su podložne promenama