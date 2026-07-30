Malerozni Popović opet častio Bragu, Pančevci osetili snagu Kamenoloma

Uprkos porazu na svom stadionu (0:1) pre nedelju dana, nastup pančevačkog superligaša bio je prijatno iznenađenje za mnoge. Ovaj put, srpski predstavnik je konstantno bio u podređenom položaju i bez ikakvih šansi da unese dramu u revanš. Svaka kontra koju bi gosti probali da razviju bila je zaustavljena već na sredini terena. Sve do pred odlazak na odmor izabranici Radomira Kokovića bili su bezopasni po gol Bernarda Fontesa , a i taj pokušaj Simaa Pedra nije predstavljao veliku opasnost po gol domaćina. Sledeći put su zapretili tek na tri gola zaostatka...

Dičili su se proteklih dana u Pančevu da im Braga nije uputila šut u okvir gola za celo prvo poluvreme, ali u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije Železničar je osetio svu snagu Kamenoloma i portugalskog predstavnika - 0:4 (0:2).

Odlučio je Radovan Koković da u Bragu ne vodi Silvestera Džaspera, koji je u međuvremenu dogovorio transfer u Standard iz Liježa. Umesto njega, mesto u napadu zauzeo je Dejvid Ankej u formaciji 5-3-2. Trudio se Nigerijac da dođe do lopte pored defanzivaca Brage, ali uzalud. Poptuno odsečen bio je do izlaska iz igre na nešto više od pola sata pre kraja. Probao je Železničar povremeno tokom prvog poluvremena da visokim presingom ostvari posed, ipak, mnogo iskusniji tim Karlosa Visensa lako se nosio sa pritiskom. A posle dva gola stečena u prvom delu utakmice, u nastavku je rutinski meč priveo kraju. Iako je domaćin imao kontrolu nad utakmicom, sve do 25. minuta nije ni Zoran Popović bio previše zaposlen. Nažalost, pad koncentracije iskusnog golmana ponovo je pomogao Bragi da povede iz penala. U Pančevu je ušao u noge Viktoru Gomesu, u Portugaliji umesto lopte, "boksovao" rame Gabrijela Silve. Doduše, penal ide na dušu i Urošu Tegeltiji, koji je dopustio da mu protivnički igrač umakne i uđe u šansu.

Siguran sa bele tačke bio je Rikardo Orta, čiji je šut iz penala u drugom poluvremenu Popović uspeo da odbrani, pa i popravni iz odbitka, da bi iz trećeg pokušaja Pau Viktor konačno pogodio posle nekoliko neiskorišćenih prilika u prvom delu meča. Opet je nekadašnji golman Crvene zvezde bio taj koji je skrivio najstrožu kaznu. Ovaj put posle nespretne kontrole lopte. Kraj za Pančevce bio je potpisan i pre toga, kada je Gabrijel Silva u 44. minutu majstorski šutirao sa ivice kaznenog. Imao je Brazilac sve vreme sveta da namesti stopalo kako želi...

Jasno je bilo posle drugog gola da ćemo po povratku sa pauze gledati rutinsko odrađivanje posla Braginih igrača pred svojih 12.312 gledalaca. Tačku na odlično izdanje portugalskog kluba stavio je Fran Navaro u 85. minutu.