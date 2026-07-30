OCENE - VOJVODINA: Savić pokušao modernije, brže, pa gledao kako Vošu gazi amsterdamski brzi voz

Marko Savić Trener

Nije dobro krenulo po 42-godišnjeg Beograđanina na klupi Vojvodine. Jeste njegova ekipa krenula hrabro, agresivno, sa visoko podignutim linijama, nešto slično kao u meču od pre dve sezone, ali za razliku od Fariolijeve tada, Mičelova ekipa je brzo pronašla put do gola Stare dame. Samo čudo na golu u vidu Dragana Rosića, ali i mnogo, zaista mnogo sreće, sprečili su Kopljanike da već nakon prvih pola sata budu u ozbiljnoj prednosti. Pretila je Vojvodini ozbiljna katastrofa u Amsterdamu, a Savić i njegov stručni štab izgledali su nemoćno. Ipak, imali su svega dva treninga sa ekipom, pa je rano i nezahvalno izvoditi zaključke. Ali, perspektivni trener nije uspeo da izvuče „zeca iz šešira“ u okrutnom trenerskom debiju, koji će gledati što brže da zaboravi. Za objektivniji utisak moraćemo da sačekamo ponedeljak i duel sa Mačvom, koja je sigurno u ovom momentu bliža Lalama nego što su one Ajaksu. Ono što se može naslutiti po performansu pojedinaca Stare dame večeras jeste da će Savić u budućnosti verovatno praviti ozbiljne rezove u ekipi. Na kraju, probao je moderno, kao Božidar Bandović nekad, kao Marko Savić sada, to se od njega i tražilo, ali Vošu je večeras udario amsterdamski brzi voz.