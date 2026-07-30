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OCENE - VOJVODINA: Savić pokušao modernije, brže, pa gledao kako Vošu gazi amsterdamski brzi voz
Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 23:09
Izgledale su Lale kao prvaci protiv osmaka na Johan Krojf Areni, „ponavljač“ Rosić sprečio istorijsku bruku
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Dragan RosićGolman
Zaista je veliki greh prema ovom momku, načinjen pre svega od ostatka ekipe, ali i stručnog štaba, što je ovaj dvomeč završio sa osam golova u mreži. Jer, odbranio je barem još toliko stopostotnih šansi. Samo u prvom poluvremenu čuvar mreže iz Čajetine izvadio je četiri lopte iz gola i održavao nadu Novosađana da mogu do pozitivnog ishoda u Amsterdamu. Gde je stao na poluvremenu, Dragan Rosić je nastavio i posle, kada je odbranio nezgodan udarac Oskara Gluha. Ipak, Izraelac mu se za tu intervenciju propisno osvetio. Međutim, 29-godišnji čuvar mreže nije klonuo duhom i sa nekoliko parada sprečio je da ovo gostovanje preraste u istorijsku bruku Stare dame. Izgledao je Rosić kao Vošin đak osmak u predškolskom odeljenju Vojvodine.
Ocena
7
Đorđe CrnomarkovićOdbrana
Kada je iskusni štoper, pritom verovatno i najsporiji pojedinac u startnoj postavi Lala, najbolji igrač u polju jedne gostujuće ekipe na Johan Krojf Areni, onda vam je jasno kako je Voša izgledala večeras u Amsterdamu. Iskusni defanzivac jeste „zaboravio“ Dejvija Klasena i bez potrebe krenuo na loptu kod kornera iz kojeg je kapiten Kopljanika doneo izjednačenje, ali to je nemerljivo u odnosu na to koliko je puta Đorđe Crnomarković uspeo da sačuva svoju ekipu. Za trud, požrtvovanje, ali i nesumnjivo fudbalsko znanje, najdugovečniji član ovog tima Lala nagrađen je i pogotkom. Bio je blizu i da se upiše kao dvostruki strelac. Svi igrači Vojvodine pokušaće što pre da izbrišu ovo gostovanje iz sećanja, ali ne i Đorđe Crnomarković.
Ocena
6
Kornel SučOdbrana
Ni na nebu ni na zemlji. Ovog puta nije bilo nekih zapaženih kikseva mađarskog reprezentativca, ali su Kasper Dolberg, Mika Godts i Rijon Berghaus u nekoliko navrata prolazili pored 24-godišnjeg štopera. Kada je došao u Vojvodinu, partijama je možda zavarao javnost da je spreman i za neki viši nivo. Marko Rosi ga je uvrstio i u reprezentaciju, ali evropski mečevi ogolili su mane nekadašnjeg defanzivca Plimuta. Kornel Suč ima potencijal da izraste u pouzdanog štopera na međunarodnoj sceni, ali pred njim je još mnogo prostora za napredak.
Ocena
5.5
Lazar NikolićOdbrana
Svaki put kada bi Mika Godts krenuo na 26-godišnjeg momka iz Leskovca, Ajaks bi stvorio ozbiljnu šansu. Bio je to možda i, kako bi košarkaškim rečnikom rekli, najveći „mis-meč“ na terenu u korist Kopljanika i valjano su ga eksploatisali. Ono što je desni bek doneo Vojvodini u ovom dvomeču ofanzivno, oduzeo joj je na drugoj strani terena. Istine radi, imao je i najteži zadatak – da sačuva najpotentnijeg igrača Ajaksa. Imao je mirnoću pri pasu, ali je svojim greškama nekoliko puta ubacio saigrače i Dragana Rosića u ozbiljne probleme.
Ocena
5.5
Lukas BarosOdbrana
Ponovo je zaboravio da je akter na jednoj fudbalskoj utakmici, i to na Johan Krojf Areni pred oko 50.000 navijača, kada je nemo posmatrao loptu kod prvog pogotka domaćih. Pokušavao je fudbaler iz Rio de Žaneira da iznosi loptu, možda i jedini iz čitave zadnje linije Stare dame, ali ni to mu nije polazilo za nogom. Svaki njegov kontakt sa loptom na polovini Vojvodine bio je rizičan, čak i kada bi trebalo samo da je izbaci u korner. Na drugoj strani mnogo bolji. Upotrebljivi centaršutevi, umalo da jedan ponovo spoji Sukačeva sa golom. Međutim, imao je Lukas Baros mnogo ozbiljnije zadatke u ovom dvomeču na drugom kraju terena i ponovo nije uspeo da odgovori. Deluje kao da bi svi u novosadskom klubu bili srećni kada bi 26-godišnji bek do kraja leta promenio sredinu.
Ocena
5
Njegoš PetrovićVezni
(do 63. minuta) Istina, nisu isti ni uslovi, ni trener, ni ekipa, ni momentum u kojem se ona nalazi, ali ovolika razlika između partije Njegoša Petrovića od pre dve godine na Johan Krojf Areni i ove večeras zaista je zapanjujuća. Tada je momak iz Krupnja bio lider čete Božidara Bandovića, a večeras je bio sve suprotno od toga. Ekipa je pogledom tražila svog kapitena iz prošle sezone, ali su njegov govor tela, reakcije, pa i situacija u kojoj je ostao u raskoraku kod gola Gluha, odavali utisak kao da ne želi da bude na terenu. U prvom meču na Karađorđu videli smo da evropski plamen u Njegošu Petroviću još tinja, ali su ga večeras Kopljanici, na surov način, ugasili. Savić mu učinio uslugu kada ga je posle sat vremena izveo iz igre.
Ocena
5
Ifet ĐakovacVezni
Kada bi izvukli sva dodavanja koja je iskusni internacionalac BiH Ifet Đakovac podelio večeras na terenu, pitanje je da li bismo izvukli dva koja su pronašla metu. Nesiguran u pasu, prespor u defanzivi, zarobljen u međuprostoru, momak iz Sjenice je izgledao kao da apsolutno ne pripada na ovoj utakmici večeras. Dakle, uklopio se sa ostatkom veznog reda. Ali, ako se nešto od nekadašnjeg igrača TSC-a očekivalo, to je da donese mirnoću i stabilnost ekipi baš u ovakvim mečevima. Da ekipa sledi njegovo iskustvo, umesto toga potpuno je podbacio. Nejasno je zašto ga Savić nije ranije izveo iz igre.
Ocena
5
Dejan ZukićVezni
(do 63. minuta) Da je golman, ostao bi neocenjen, jer Vošinog kapitena nije bilo nigde večeras u Amsterdamu. Ali, pošto je njegov zadatak bio da bude plejmejker Marka Savića, izdanje protiv Ajaksa bilo je veoma, veoma razočaravajuće. Malobrojni navijači Novosađana koji su se upustili na daleko gostovanje mogli bi večeras da raspišu poternicu za Dejanom Zukićem, jer se pojačanje plaćeno 2.000.000 evra nije pojavilo na najvećoj pozornici dosadašnjeg dela sezone. Nema dileme da će na 25-godišnjeg vezistu još uvek čekati i uprava i stručni štab da proradi, ali vojvodinaška javnost, iako Zukić važi za njenog miljenika, polako gubi strpljenje. I to s razlogom.
Ocena
5
Lazar RanđelovićNapad
(do 75. minuta) Iz nekog, za sada nama nepoznatog razloga, Marko Savić rotirao je Vošina krila i Lazara Ranđelovića prebacio na njemu manje prirodnu levu stranu. Možda bi to mogao da bude izgovor za bledo izdanje Leskovčanina da pre toga nije takođe bio daleko od svog nivoa u Evropi. Ali, ovo je već četvrta uzastopna utakmica brzog krilnog napadača na kojoj na terenu ne uspeva da pronađe „ni glavu, ni rep“. U potpunom raskoraku sa ostatkom navale, a u defanzivi tek nemi statista. Njegovi šprintevi u prazno nisu zavarali nikoga. Ne tako davno Ranđelović je u dresu Olimpijakosa pravio razliku i na ovom nivou. Deluje da su te partije, za sada, ostale deo prošlosti.
Ocena
5
Petar SukačevVezni
(do 51. minuta) Mogao je do gola i u revanšu, odlično se ubacio ispred jednog štopera domaćina i na centaršut Lukasa Barosa ostao umalo kratak. Od starta ove sezone, pogotovo na međunarodnoj sceni, Petar Sukačev deluje kao da igra na baterije. Apsolutno sa najboljom energijom u timu pristupa svakom susretu, a neretko i pravi razliku. Možda nije mogao da dođe do ozbiljnijeg izražaja ni u drugom meču protiv velikana iz Amsterdama, pogotovo ne na desnom krilu, ali je 20-godišnji fudbaler i večeras ostavio pozitivan utisak na definitivno najvećoj sceni na kojoj je nastupao tokom dosadašnje karijere.
Ocena
6
Aleksa VukanovićNapad
(do 51. minuta) Solidno je svoj posao odrađivao veteran u redovima Vojvodine, a za blok kod pogotka Đorđa Crnomarkovića mogla bi se 34-godišnjem centarforu komotno upisati asistencija. Nije imao priliku ispred gola Paesa, ali mu taj zadatak nije ni poverio Marko Savić, već da izmori štopere domaćih, zadrži što više lopti na protivničkoj polovini (čak je jednu izneo sa sopstvene, ali ostao bez podrške saigrača) i kupi što više vremena, kako bi, ukoliko utakmica ostane u dometu, Nardin Mulahusejnović imao nešto lakši zadatak da ugrozi gol domaćina. Na kraju, Aleksa Vukanović odradio je prljavi deo posla i jedan je od retkih teren napustio bez griže savesti.
Ocena
6
Nardin MulahusejnovićNapad
(od 51. minuta) Ponovo je bivši napadač iz Noe Nardin Mulahusejnović ostao bez upotrebljivih lopti. A jasno je da samostalno ne može sebi da stvori šansu, bar ne na ovom nivou. Defanziva tima ponovo je ispaštala njegovim ulaskom umesto Aleksa Vukanovića. Biće zanimljivo videti kakvu će mu ulogu u tom segmentu pronaći novi Vošin šef struke u nastavku sezone.
Ocena
5.5
Stefan MitrovićVezni
(od 52. minuta) Osim nešto grubljeg faula i žutog kartona, ništa nismo videli od Vošinog pojačanja iz Verone. I tako treći meč zaredom. Mada je Ajaks u drugom delu u potpunosti preuzeo kontrolu meča, nije bilo ni mnogo prilike za Stefana Mitrovića da pokaže svoje driblerske sposobnosti.
Ocena
5
Marko PoletanovićVezni
(od 63. minuta) Ništa nije Vovjodina mnogo dobila njegovim ulaskom u igru, vezni red je nastavio da puca po šavovima. Kopljanici u nekoliko brzina više u odnosu na 33-godišnjeg vezistu.
Ocena
5
Milutin VidosavljevićVezni
(od 63. minuta) Dobro našao Crnomarkovića posle kornera i pripremio drugu najbolju priliku na meču. Već koju utakmicu zaredom da ostavlja bolji utisak od Zukića koga menja sa klupe. Možda je vreme za rokadu?
Ocena
6
Milan KolarevićVezni
(od 75. minuta) Kratko vremena na terenu. Stigao da zaradi žuti karton, ali ne i da uradi nešto konkretnije.
Ocena
-
Marko SavićTrener
Nije dobro krenulo po 42-godišnjeg Beograđanina na klupi Vojvodine. Jeste njegova ekipa krenula hrabro, agresivno, sa visoko podignutim linijama, nešto slično kao u meču od pre dve sezone, ali za razliku od Fariolijeve tada, Mičelova ekipa je brzo pronašla put do gola Stare dame. Samo čudo na golu u vidu Dragana Rosića, ali i mnogo, zaista mnogo sreće, sprečili su Kopljanike da već nakon prvih pola sata budu u ozbiljnoj prednosti. Pretila je Vojvodini ozbiljna katastrofa u Amsterdamu, a Savić i njegov stručni štab izgledali su nemoćno. Ipak, imali su svega dva treninga sa ekipom, pa je rano i nezahvalno izvoditi zaključke. Ali, perspektivni trener nije uspeo da izvuče „zeca iz šešira“ u okrutnom trenerskom debiju, koji će gledati što brže da zaboravi. Za objektivniji utisak moraćemo da sačekamo ponedeljak i duel sa Mačvom, koja je sigurno u ovom momentu bliža Lalama nego što su one Ajaksu. Ono što se može naslutiti po performansu pojedinaca Stare dame večeras jeste da će Savić u budućnosti verovatno praviti ozbiljne rezove u ekipi. Na kraju, probao je moderno, kao Božidar Bandović nekad, kao Marko Savić sada, to se od njega i tražilo, ali Vošu je večeras udario amsterdamski brzi voz.
Ocena
5.5