Saša Ilić: Uplašeni u prvom, bolji u drugom... Gubimo jednostavne lopte

Uvek to neko „ali“, koje postaje sve izraženije kako sezona odmiče. Greške bi trebalo da se smanjuju, a izgleda da se povećavaju.

Semafor kaže da je sve u redu, međutim, svako ko je gledao utakmicu zna da nije. Dobio je Partizan i drugi put za sedam dana UNA Štrasen (1:0) i plasirao se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, ali...

„Prvo poluvreme igrali smo uplašeno, u drugom je bilo bolje. Pozitivna stvar je što smo zabeležili pobedu i što je dosta mladih igrača igralo. Idemo dalje. Veliki broj igrača je debitovao u evropskoj utakmici, većini njih je potrebna podrška. Grešili smo, ali smo korigovali na poluvremenu. Bitna stvar za naš fudbal je da smo zabeležili pobedu ovde. Mogli smo da damo gol, mogli smo da primimo. Zadovoljan sam rezultatom i prolaskom u narednu rundu“, istakao je Saša Ilić.

Trener Partizana je saglasan sa utiskom da je pogodak Bogdana Kostića početkom drugog dela prelomio meč. „Sigurno je mladim momcima to olakšalo. Brzali smo... Gubimo jednostavne lopte, to može da nam stvara problem". Što se tiče izlaska iz igre Samsona Envulua... „Pitao sam ga šta je u pitanju, mislim da je bio grč. Samson menja pozicije, sada se nije snašao kako sam želeo, ali uvek daje maksimum, možda i iznad mogućnosti.“