Zrinjski ispade od Islanđana, a Crnogorci opet nadmašili sami sebe - 10 utakmica i 10 poraza
Vreme čitanja: 4min | čet. 30.07.26. | 23:21
Ovo se retko sreće, skoro nikada - da klubovi iz jedne zemlje osvoje 0.000 bodova za UEFA koeficijent tokom jedne sezone
Crnogorski klupski fudbal dotakao je najnižu tačku u svojoj istoriji. Ono što se u modernoj eri evropskog fudbala skoro nikada ne sreće, dogodilo se ove sezone crnogorskim klubovima. Četiri predstavnika u kvalifikacijama za UEFA takmičenja odigrala su ukupno deset utakmica i upisala neverovatnih deset poraza (Sutjeska, Dečić, OFK Petrovac i Mornar). Sa učinkom od nula pobeda i nula remija, Crna Gora je tekuću evropsku sezonu završila sa zvaničnim UEFA koeficijentom od okruglo 0.000 bodova.
Ovaj presedan surovo je ogolio stanje u crnogorskom klupskom fudbalu. Dok su države poput San Marina, Andore, Gibraltara... uspele da zabeleže pobede, remije i čak prolaske u naredne runde i tako osvoje bodove za svoje nacionalne koeficijente, crnogorski predstavnici su ređali isključivo poraze. Crna Gora je ostala jedina zakucana za dno bez ijednog jedinog osvojenog boda u sezoni 2026/2027.
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Da će se to desiti potvrđeno je večeras kada je Sutjeska iz Nikšića kao domaćin izgubila od beloruskog ML Vitebska 1:2. U prvoj utakmici na neutralnom terenu bilo je 3:0, tako da je Vitebsk dobio dvomeč ukupnim rezultatom 5:1 i igraće protiv Borca iz Banjaluke u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Borac iz Banjaluke ostaće biće jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u trećem kolu kvalifikacija, pošto je pored Veleža večeras ispao i drugi mostarski klub. Zrinjski je jurio jedan gol zaostatka iz prve utakmice protiv Valura, nadao se da će slomiti Islanđane na svom terenu, ali je u večerašnjem revanšu bilo 2:2.
Generalno gledano loše veče za eks-ju klubove kompletirao je Koper. Slovenački klub je izgubio od Runavika sa Farskih Ostrva posle lošijeg izvođenja penala. Posle 3:3 u ukupnom skoru pristupilo se jedanaestercima, a već u prvoj seriji penala viđena je neuspešna panenka Josipa Iličića. Na kraju je izvedeno šest serija penala, a Runavik je dobio sa 4:3. Tragičar je postao srpski fudbaler i bivši igrač IMT-a i Voždovca Filip Damjanović koji je promašio penal u šestoj seriji. Runavik će igrati protiv Lugana u trećem kolu kvalifikacija.
Malo je falilo da dođe do dvomeča Škendije i Mališeve u trećem kolu kvalifikacija (samo zamislite kakav bi to pir bio). Srećom, Hibernijan se potrudio da izbaci tim sa takozvanog samoproklamovanog Kosova nakon što je izgubio prvu utakmicu 0:2. Večeras su Hibsi dobili pred svojim navijačima 4:1 i igraće protiv Škendije u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija.
Mnogo se mučio Panatinaikos u dvomeču protiv mađarskog Pakša, ali je uspeo da prođe dalje. Nekoliko minuta falilo je da duel u Atini uđe u produžetke, Pakš je vodio 2:1, ali je u 85. minutu makedonski fudbaler Elmin Rastoder pogodio za 2:2, za prolaz Zelenih i odlazak na megdan ekipi CSKA Sofija 1948 u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)
Utorak
Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0
FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2
CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0
Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1
Sreda
Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1
Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3
Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1
Četvrtak
Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1
Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4
Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2
Ilves - Stjarnan 1:0, posle produžetaka 2:1, penalima 5:4 - prvi meč 0:1
Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1
Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3
Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2
Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1
Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1
Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1
Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1
Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2
Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2
Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2
Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1
Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3
Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč 0:1
Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3
Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2
Beitar Jerusalim - AEK Larnaka 1:2 (1:1), posle produžetaka 2:3, penalima 4:3 - prvi meč 1:0
Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) prvi meč 0:1
Valeta - Rakov 0:4 (0:2) prvi meč - 1:3
Nju Sejnts - Flora Talin 1:0 (0:0), penalima 2:4 - prvi meč 0:1
Ajaks - Vojvodina 4:1 (1:1) - prvi meč 4:1
Baljkani - Bohemijans 3:2 (1:1), penalima 4:5 - prvi meč 1:2
Škendija - Bravo 3:1 (0:1) - prvi meč 1:2
Ludogorec - Hapoel Tel Aviv 2:2 (0:1) - prvi meč 0:2
Vestri - RFS Riga 1:1 (1.1) - prvi meč 1:4
UNA Štrasen - Partizan 0:1 (0:0) - prvi meč 0:4
Sion - BATE Borisov 4:0 (2:0) - prvi meč 1:1
Kluž - Alaškert 3:0 (2:0) - 1:1 - prvi meč 2:0
Gent - Čerkasi - 0:0, penalima: 4:2 - prvi meč 0:0
Zrinjski - Valur 2:2 (1:2) - prvi meč 0:1
Austrija Beč - Liepaja 3:1 (2:1) - prvi meč 2:0
GKS Katovice - Žilina 3:1 (0:0) - prvi meč 1:2
Panatinaikos - Pakš 2:2 (1:1) - prvi meč 2:1
Koper - Runavik 0:2 (0:1), posle produžetaka 1:3, penalima 3:4 - prvi meč 2:0
Kolerajn - Helsinki 0:3 (0:2) - prvi meč 0:5
Dinamo Tirana - Aluminij 3:0 (2:0) - prvi meč 1:1
Sutjeska - ML Vitebsk 1:2 (0:1) - prvi meč 0:3
Hibernijan - Mališeva 4:1(3:0) - prvi meč 0:2
Braga - Železničar Pančevo 4:0 (2:0) - 1:0