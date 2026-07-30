Zrinjski ispade od Islanđana, a Crnogorci opet nadmašili sami sebe - 10 utakmica i 10 poraza

Da će se to desiti potvrđeno je večeras kada je Sutjeska iz Nikšića kao domaćin izgubila od beloruskog ML Vitebska 1:2. U prvoj utakmici na neutralnom terenu bilo je 3:0, tako da je Vitebsk dobio dvomeč ukupnim rezultatom 5:1 i igraće protiv Borca iz Banjaluke u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Borac iz Banjaluke ostaće biće jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u trećem kolu kvalifikacija, pošto je pored Veleža večeras ispao i drugi mostarski klub. Zrinjski je jurio jedan gol zaostatka iz prve utakmice protiv Valura, nadao se da će slomiti Islanđane na svom terenu, ali je u večerašnjem revanšu bilo 2:2.

Generalno gledano loše veče za eks-ju klubove kompletirao je Koper. Slovenački klub je izgubio od Runavika sa Farskih Ostrva posle lošijeg izvođenja penala. Posle 3:3 u ukupnom skoru pristupilo se jedanaestercima, a već u prvoj seriji penala viđena je neuspešna panenka Josipa Iličića. Na kraju je izvedeno šest serija penala, a Runavik je dobio sa 4:3. Tragičar je postao srpski fudbaler i bivši igrač IMT-a i Voždovca Filip Damjanović koji je promašio penal u šestoj seriji. Runavik će igrati protiv Lugana u trećem kolu kvalifikacija.

Malo je falilo da dođe do dvomeča Škendije i Mališeve u trećem kolu kvalifikacija (samo zamislite kakav bi to pir bio). Srećom, Hibernijan se potrudio da izbaci tim sa takozvanog samoproklamovanog Kosova nakon što je izgubio prvu utakmicu 0:2. Večeras su Hibsi dobili pred svojim navijačima 4:1 i igraće protiv Škendije u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija.

Mnogo se mučio Panatinaikos u dvomeču protiv mađarskog Pakša, ali je uspeo da prođe dalje. Nekoliko minuta falilo je da duel u Atini uđe u produžetke, Pakš je vodio 2:1, ali je u 85. minutu makedonski fudbaler Elmin Rastoder pogodio za 2:2, za prolaz Zelenih i odlazak na megdan ekipi CSKA Sofija 1948 u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

FK Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1 (0:1), posle produžetaka 2:1, prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisja Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

Tobol - Panevežis 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1

Atletik Eskaldes - Vaduz 0:2 (0:1), prvi meč 0:4

Auda - FCSB 4:1 (1:0), prvi meč 3:2

Ilves - Stjarnan 1:0, posle produžetaka 2:1, penalima 5:4 - prvi meč 0:1

Pjunik - Debrecin 0:0 (0:0), prvi meč 0:1

Jablonec - Varaždin 2:0 (1:0), prvi meč 2:3

Nome Kalju - Šelburn 2:1 (0:1), prvi meč 5:2

Inter Turku - Bašakšehir 2:0 (1:0), prvi meč 1:1

Noa - Zimbru 2:1 (1:0), prvi meč 1:1

Zira - Paide 1:1 (1:0), prvi meč 0:1

Levadija - Geteborg 0:1 (0:0), posle produžetaka 1:3, prvi meč 2:1

Đer - Atert Bisen 1:1 (0:1) - prvi meč 6:2

Bran - Univerzitatea Kluž 3:1 (2:1) - prvi meč 2:2

Toršavn - Madervel 0:3 (0:2) - prvi meč 0:2

Nordsjiland - GAIS 6:0 (3:0) - prvi meč 0:1

Petrokub Hinčešti - Borac Banjaluka 3:3 (2:0) - prvi meč 0:3

Velež - Dunajska Streda 0:3 (0:2), prvi meč 0:1

Žalgiris - Dinamo Tbilisi 7:2 (1:1)- prvi meč 0:3

Dinamo Minsk - Nefči 0:1 (0:1) - prvi meč 4:2

Beitar Jerusalim - AEK Larnaka 1:2 (1:1), posle produžetaka 2:3, penalima 4:3 - prvi meč 1:0

Deri Siti - Rijeka 0:1 (0:1) prvi meč 0:1

Valeta - Rakov 0:4 (0:2) prvi meč - 1:3

Nju Sejnts - Flora Talin 1:0 (0:0), penalima 2:4 - prvi meč 0:1

Ajaks - Vojvodina 4:1 (1:1) - prvi meč 4:1

Baljkani - Bohemijans 3:2 (1:1), penalima 4:5 - prvi meč 1:2

Škendija - Bravo 3:1 (0:1) - prvi meč 1:2

Ludogorec - Hapoel Tel Aviv 2:2 (0:1) - prvi meč 0:2

Vestri - RFS Riga 1:1 (1.1) - prvi meč 1:4

UNA Štrasen - Partizan 0:1 (0:0) - prvi meč 0:4

Sion - BATE Borisov 4:0 (2:0) - prvi meč 1:1

Kluž - Alaškert 3:0 (2:0) - 1:1 - prvi meč 2:0

Gent - Čerkasi - 0:0, penalima: 4:2 - prvi meč 0:0

Zrinjski - Valur 2:2 (1:2) - prvi meč 0:1

Austrija Beč - Liepaja 3:1 (2:1) - prvi meč 2:0

GKS Katovice - Žilina 3:1 (0:0) - prvi meč 1:2

Panatinaikos - Pakš 2:2 (1:1) - prvi meč 2:1

Koper - Runavik 0:2 (0:1), posle produžetaka 1:3, penalima 3:4 - prvi meč 2:0

Kolerajn - Helsinki 0:3 (0:2) - prvi meč 0:5

Dinamo Tirana - Aluminij 3:0 (2:0) - prvi meč 1:1

Sutjeska - ML Vitebsk 1:2 (0:1) - prvi meč 0:3

Hibernijan - Mališeva 4:1(3:0) - prvi meč 0:2

Braga - Železničar Pančevo 4:0 (2:0) - 1:0