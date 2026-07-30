Dok kažeš Espi: Došao Real i oterao pitome
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 22:48
Kraljevski klub želi da preotme Karlosa Espija konkurenciji iz Premijer lige
Čuli ste već za "Blitzkrieg", munjeviti rat, brzopotezni, neočekivani vojni napad koji neprijatelja uništava faktorom iznenađenja tako da ovaj ostaje bez odgovora. Jednu takvu operaciju večeras je izveo Real Madrid za najekspresniji transfer ovog leta.
U sat vremena, možda koji minut više, Kraljevski klub je kontaktirao Levante, zastupnike Karlosa Espija, rastužio konkurenciju iz Premijer lige koja je verovala da je blizu potpisa talentovanog špica, a zatim se pohvalio na svojim zvaničnim kanalima onim čuvenim Comunicado Offical: "Karlos Espi je novi igrač Real Madrida".
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Naravno da su u Valdebebasu znali kojeg će napadača pojuriti kada su tokom današnjeg dana pristali da prodaju Fulamu talentovanog špica Gonsala Garsiju (40.000.000 evra za 70 % ugovora). I tu dolazimo do onog faktora iznenađenja sa početka priče jer niko drugi nije mogao da pretpostavi da će Blankosi krenuti po prolećno otkrovenje Primere.
Real je znao da ugovoru 21-godišnjeg Španca postoji izlazna klauzula od 25.000.000 evra. Lako ju je aktivirao i podario Žozeu Murinju špica koji će biti ispomoć Kilijanu Embapeu.
Brajton i Hal Siti su se nadali da mogu do Espija i verovatno bi završio na Ajmeksu ili Kej Si stadionu, da se nije pojavio Real. Čuvena narodna kaže "došli divlji i oterali pitome". A Kraljevski klub je divlja zver fudbalskog lanca ishrane, najjača karika koju retko ko može da proždere.
Posao završen dok kažeš Espi. I tako će momak sa svega 1.339 minuta u elitnom rangu španskog fudbala završio u najtrofejnijem evropskom klubu, u društvu Embapea, Vinisijusa, Belingema.
Nikome u Španije, a ni šire nije ispod radara prošao čudesan učinak 194 centimetra visokog špica u prolećnom delu šampionata kada je u 13 utakmica od kraja februara do kraja maja postigao deset pogodaka.
I za kraj, rekorder ostaje Heferson Lerma koji je 2018. prodat Bornmutu za 30.500.000 evra, Espi je drugi na listi najvećih prodaja, ali i najunosniji izlazni transfer kada je reč o igračima iz Levanteove fudbalske škole.