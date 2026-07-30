Dok kažeš Espi: Došao Real i oterao pitome

Naravno da su u Valdebebasu znali kojeg će napadača pojuriti kada su tokom današnjeg dana pristali da prodaju Fulamu talentovanog špica Gonsala Garsiju (40.000.000 evra za 70 % ugovora). I tu dolazimo do onog faktora iznenađenja sa početka priče jer niko drugi nije mogao da pretpostavi da će Blankosi krenuti po prolećno otkrovenje Primere.

Real je znao da ugovoru 21-godišnjeg Španca postoji izlazna klauzula od 25.000.000 evra. Lako ju je aktivirao i podario Žozeu Murinju špica koji će biti ispomoć Kilijanu Embapeu.

Brajton i Hal Siti su se nadali da mogu do Espija i verovatno bi završio na Ajmeksu ili Kej Si stadionu, da se nije pojavio Real. Čuvena narodna kaže "došli divlji i oterali pitome". A Kraljevski klub je divlja zver fudbalskog lanca ishrane, najjača karika koju retko ko može da proždere.

Posao završen dok kažeš Espi. I tako će momak sa svega 1.339 minuta u elitnom rangu španskog fudbala završio u najtrofejnijem evropskom klubu, u društvu Embapea, Vinisijusa, Belingema.

Nikome u Španije, a ni šire nije ispod radara prošao čudesan učinak 194 centimetra visokog špica u prolećnom delu šampionata kada je u 13 utakmica od kraja februara do kraja maja postigao deset pogodaka.

I za kraj, rekorder ostaje Heferson Lerma koji je 2018. prodat Bornmutu za 30.500.000 evra, Espi je drugi na listi najvećih prodaja, ali i najunosniji izlazni transfer kada je reč o igračima iz Levanteove fudbalske škole.