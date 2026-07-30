Independijente slavi povratak Meze, cilja pobedu i protiv Njuelsa

Gabrijel Avalos i Santjago Montijel bili su strelci tih golova, ali veliki plus za Independijente poredstavlja povratak u klub Maksimilijana Meze, posle sedam godina igranja u Montereju i River Plejtu. To će treneru Gustavu Kinterosu dati nove opcije u manevru.

"Zavisno od protivnika, Meza može da odigra dobro kao krilo ili iza napadača. Ima oko za gol, dobar šut, igra veoma dobro i glavom kada je u kaznenom prostoru. Dodali smo kvalitet na tim pozicijama. Znamo da nije igrao redovno, tako da nam je želja da se oseća snažno i da ima samopouzdanje. Nadam se da će uskoro biti spreman za svih 90 minuta", kaže Kinteros.

02.15. (1,67) Independijente (3,50) Njuels Old Bojs (5,80)

Trener Independijentea očekuje da se tim dodatno pojača. Pored Meze koji je stigao iz River Plejta kao slobodan igrač, došao je i Matijas Abaldo iz Defensora za 2.700.000 evra.

"Mnogo bolje je da imate ekipu sa bar dva jaka igrača na svakoj poziciji. Vidimo da je ovom timu potrebno nekoliko drugačijih karakteristika, da bi napredovao. Naša ideja je da dovedemo igrače koji imaju različite karakteristike i da ojačamo sve deficitarne pozicije iz prošle sezone. Potrudićemo se da zadržimo napadačke opcije. Svesno smo ipak da postoje samo dva ili tri tima iz Argentine koji mogu da izađu i kupe bilo koga na tržištu. Independijente to ne može, tako da ćemo dovesti igrača samo ako nekog prodamo i reinvestiramo u kvalitet", poručio je Kinteros.

Njega su posebno iznervirale priče o konfliktima u svlačionici.

"Ljut sam kada ljudi pričaju stvari koje nemaju veze istinom. Postoje sjajni odnosi između igrača, uprave i celog stručnog štaba. Ovo je sjajna grupa i novu igrači poput Maksimilijana Meze i Dijega Martineza daju nam još više jedinstva i osećaja pripadnosti. Da biste nešto postigli morate da imate ujedinjenu svlačionicu", podvukao je trener Independijentea.

Njegov kolega sa klupe Njuels Old Bojsa, Frank Dario Kudelka, doveo je ovog leta četvoricu igrača. U pitanju su Aleks Sonora, Agustin Garsija Baso, Franko Eskobar i Lautaro Đaneti.

U prvom kolu Njuels Old Bojs je slavio protiv Taljeresa sa 1:0 i svakako da želi da nastavi u istom stilu. Trener Kudelka je rekao da je zadovoljan startom, ali i da je svestan nedostataka u ekipi.

"Srećan sam zbog pobede na startu sezone, ali to mi neće pomutiti vid. Jako verujem u ove igrače, u tom prvom meču smo na momente uspevali da nadigramo protivnika. Imamo dosta povreda, numerički ograničenu ekipu, ali verujemo u svoj kvalitet", poručio je Kudelka.

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ARGENTINA (KLAUSURA), 2. KOLO

Sreda

San Lorenco - Himnasija Mendoza 1:0 (0:0)

/Auzmendi 86/

Banfild - Sarmijento 3:2 (0:0)

/Perota 53, 59, Sepulveda 82p - Erera 84, Marabel 86/

Rosario - Rasing 0:0

Argentinos Juniors - Estudijantes Rio Kuarto 3:0 (1:0)

/Veron 30, Himenez 70, Lopez 88/

Barakas Sentral - Aldosivi 1:0 (1:0)

/Pora 40/

Defensa i Hustisija - Deportivo Rijestra 2:1 (2:0)

/Gutjerez 23, Barbona 37 - Gonzalez 72/

Četvrtak

Himnasija La Plata - River Plejt 1:0 (0:0)

/Štajmbah 80/

Instituto - Platense 2:1 (1:0)

/Ćerato 14, Tisera 55 - Bobadilja 90+4/

23.55: (2,45) Taljeres (2,90) Velez Sarsfikd (3,30)

23.55: (2,30) Independijente Rivadavija (3,10) Urakan (3,40)

Petak

02.15: (3,30) Kordoba (3,00) Atletiko Tukuman (2,40)

02.15. (1,67) Independijente (3,50) Njuels Old Bojs (5,80)

05. avgust

23.55: Boka Juniors - Estudijantes

06.avgust

02.15: Tigre - Belgrano

23.55: Union Santa Fe - Lanus

*** kvote su podložne promenama