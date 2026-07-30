Nekad vam treba „ludi Srbin“! Cvetković ušao i spasao Anderleht (VIDEO)

Nakon 1:1 u Švedskoj, Anderlehtu su večeras u Briselu kola krenula nizbrdo već u drugom minutu. Karlson je pogodio stativu, a lopta se odbila na nogu Abrahamu koji je pogodio za vođstvo Šveđana…

Anderleht je bio blokiran i nije mogao da se poveže. Sve do poslednjih desetak minuta poluvremena kada je zapretio ozbiljnije i pogodio stativu, ali su i gosti imali veliku šansu za 2:0.

Portugalski trener je shvatio da je debelo pogrešio i na poluvremenu napravio dvostruku izmenu. Ušli su Cvetković i Endijae. Srbin je bio taj koji je potpuno razbudio Anderleht i odveo ga u narednu rundu. Evo kako je to u izveštaju meča večeras opisao jedan uticajni belgijski dnevnik:

„Ponekad je timu potrebna ta mala doza 'ludosti'. Neko sa onim komadićem više. U Anderlehtovom slučaju, to je Cvetković. Preokrenuo je utakmicu protiv Hamarbija nakon što je ušao kao zamena. Ljubičasto-beli su pobedili, Astrid park je uživao – barem nakon pauze. A sada: pravac Grčka. Hvala ti, Mihajlo.“

To su uvodne rečenice izveštaja utakmice.

Čim su zakoračili na teren, Cvetković i Endijae su za dva minuta napravili paniku u gostujućoj odbrani i kreirali šansu iz koje je Sikanov udarac glavom doneo izjednačenje. I Anderleht se razbudio… Cvetković je imao još jedan opasan šut, nizali su se pokušaji domaćih i desetak minuta pre kraja stigla je nagrada.

Rezervista Ambrouz je šutirao, golman odbranio, a Cvetković bio na pravom mestu da odbijenu loptu spakuje u mrežu za eksploziju oduševljenja na Astrid parku. Nije Anderleht čuvao prednost, već je pritiskom držao kontrolu i u 89. minutu iz tog presinga isprovocirao grešku poslednjeg igrača odbrane Hamarbija, koju je Degref pretvorio u konačnih 3:1.