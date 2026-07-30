Nekad vam treba „ludi Srbin“! Cvetković ušao i spasao Anderleht (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 22:51
Ovaj dečko nije za klupu
Od svih superligaških talenata iz Srbije koji su u poslednjih nekoliko godina otišli u evropsku pečalbu, najbolji potez je povukao Mihajlo Cvetković. Nije hteo iz Čukaričkog u Crvenu zvezdu, hteo je u Anderleht i tamo mu se karijera postepeno razvija u dobrom smeru.
Od igranja za B tim na samim počecima, preko igrača koji šansu u prvom timu dobija sa klupe, do napadača koji je na granici između prve postave i džokera. Prethodni trener Besnik Hasi mu je dozirao minutažu kao nekad Aleksandru Mitroviću, a novi trener Vitor Bruno će vrlo brzo uvideti da Cvetković mora da ima veću ulogu i minutažu u novoj sezoni. Srbin je večeras ušao sa klupe i postigao ključni gol za eliminaciju švedskog Hamarbija – 3:1.
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Nakon 1:1 u Švedskoj, Anderlehtu su večeras u Briselu kola krenula nizbrdo već u drugom minutu. Karlson je pogodio stativu, a lopta se odbila na nogu Abrahamu koji je pogodio za vođstvo Šveđana…
Anderleht je bio blokiran i nije mogao da se poveže. Sve do poslednjih desetak minuta poluvremena kada je zapretio ozbiljnije i pogodio stativu, ali su i gosti imali veliku šansu za 2:0.
Portugalski trener je shvatio da je debelo pogrešio i na poluvremenu napravio dvostruku izmenu. Ušli su Cvetković i Endijae. Srbin je bio taj koji je potpuno razbudio Anderleht i odveo ga u narednu rundu. Evo kako je to u izveštaju meča večeras opisao jedan uticajni belgijski dnevnik:
„Ponekad je timu potrebna ta mala doza 'ludosti'. Neko sa onim komadićem više. U Anderlehtovom slučaju, to je Cvetković. Preokrenuo je utakmicu protiv Hamarbija nakon što je ušao kao zamena. Ljubičasto-beli su pobedili, Astrid park je uživao – barem nakon pauze. A sada: pravac Grčka. Hvala ti, Mihajlo.“
To su uvodne rečenice izveštaja utakmice.
Čim su zakoračili na teren, Cvetković i Endijae su za dva minuta napravili paniku u gostujućoj odbrani i kreirali šansu iz koje je Sikanov udarac glavom doneo izjednačenje. I Anderleht se razbudio… Cvetković je imao još jedan opasan šut, nizali su se pokušaji domaćih i desetak minuta pre kraja stigla je nagrada.
Rezervista Ambrouz je šutirao, golman odbranio, a Cvetković bio na pravom mestu da odbijenu loptu spakuje u mrežu za eksploziju oduševljenja na Astrid parku. Nije Anderleht čuvao prednost, već je pritiskom držao kontrolu i u 89. minutu iz tog presinga isprovocirao grešku poslednjeg igrača odbrane Hamarbija, koju je Degref pretvorio u konačnih 3:1.
Sledeći je PAOK, ali je evropska jesen bliže…
LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Šerif 1:0 (1:0), prvi meč: 5:0
/Kone 29 autogol/
Hradec - Trumse 3:1 (1:1), prvi meč: 1:0
/Van Buren 30, Slončik 48, Mihalik 53 - Karsen 25/
Pafos - Hajduk 4:0 (2:0; 1:0), prvi meč: 0:2
/Guga 40, Goldar 90+1, Bijel 93, Koreja 117/
Midtjiland - Bešiktaš 0:2 (0:0), prvi meč: 0:1
/Rašica 70, Kokdžu 76 penal/
PAOK - Dinamo Kijev 2:0 (1:0), prvi meč: 3:2
/Konstantelijas 45+1, 47/
CSKA Sofija - Karabag 0:0 (penalima 5:4), prvi meč: 0:0
Ferencvaroš - Tvente 2:2 (1:0), prvi meč: 2:1
/Remekers 22 penal, Džozef 50 - Veghorst 82, Venegor of Heselink 86/
Anderleht - Hamarbi 3:1 (0:1), prvi meč: 1:1
/Sikan 48, Cvetković 81, Degref 89 - Abraham 2
Benfika - Sankt Galen 5:0 (1:0), prvi meč: 1:2
/Pavlidis 11, 55, 65, 74 penal, Lengle 82/