OCENE – ŽELEZNIČAR: Popović u čvoru paralize, Gabrijel Silva će se Tegeltiji javljati u košmarima

Radomir Koković Trener

Ideja je jedno, realnost nešto sasvim drugo. A realnost kaže da tim Radomira Kokovića jednostavno ne može da parira ovom Braginom. I da je možda bilo previše ambiciozno dva puta ga terati da se sa Portugalcima rva tehnikom. Verovatno će i sam noć provesti tako što će preispitivati svoje izbore. Mada je veliko pitanje da li je ovo večeras bio težak debakl ili nam je ona lepa predstava iz Pančeva svima dala nerealna očekivanja? Najveći izazov u narednom periodu biće mu da svoje pulene ubedi da ovakva škola mora da se prođe. I da ne klonu duhom posle prvog rezultatskog brodoloma. Ceo „Kamenolom“ im se večeras obrušio na leđa.