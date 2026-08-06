Askasibar srušio "svoj" Estudijantes i doneo Boki prvu pobedu u Klausuri
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 01:54
Boka slavila 1:0 protiv Estudijantesa
Boka Juniors je konačno prekinula niz razočaravajućih rezultata i upisala prvu pobedu u novoj sezoni Klausure, a režiser trijumfa bio je čovek o kome se danima raspredalo u argentinskoj javnosti. U 4. kolu šampionata, na stadionu "Tomas Adolfo Duko", dom Urakana gde su Kseneizi morali da ugoste rivala zbog katastrofalnog stanja travnjaka na kultnoj "Bombonjeri", Boka je savladala zahuktali Estudijantes rezultatom 1:0.
Priča meča bez sumnje jeste Santijago Askasibar. Iskusni vezista, koji je prvi put igrao protiv kluba u kojem je ponikao i osvojio čak pet trofeja, postigao je jedini pogodak na meču i presudio "svojim" Studentima iz La Plate. Iako je njegov transfer u Boku izazvao dosta gorčine i podele među navijačima Estudijantesa (uprkos tome što je klubu doneo oko četiri miliona dolara obeštećenja).
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Trener Boke, Rodolfo Aruabarena, bio je pod ogromnim pritiksom pre ovog meča. Sa samo jednim bodom iz prva dva kola, remijem protiv Njuelsa i slabim izdanjem u Kopa Sudamerikani protiv O'Higinsa, Boka nije imala pravo na grešku.
S druge strane, urugvajski stručnjak na klupi Estudijantesa, Aleksander Medina, morao je na teren bez prvog golmana Fernanda Muslere, koji je otpao zbog povišene temperature, pa je šansu među stativama dobio mladi Fabrisio Jakovič.
Nakon što su gosti u Buenos Ajres stigli u sjajnom raspoloženju posle ubedljive pobede nad Defensom i Hustisijom (3:0), očekivao se velika borba. Uprkos nezadovoljstvu dela pretplatnika Boke koji su ostali bez karata usled selidbe na stadion Urakana, tenzije i energije na tribinama nije manjkalo.
Meč je bio tvrd, sa dosta taktičkog nadmudrivanja, ali je momenat inspiracije i reakcija Askasibara donela Boki izuzetno važna tri boda. Time se Boka revanširala Estudijantesu za poraz iz Aperture (2:1) i donele preko potreban mir u svlačionicu pred nastavak zgusnutog rasporeda.
ARGENTINA, KLAUSURA – 4. KOLO
Sreda
Boka Juniors - Estudijantes 1:0 (1:0)
(Askasibar 45)
Četvrtak
02.15: (2,55) Tigre (2,70) Belgrano (3,35)
23.55: (2,30) Union Santa Fe (3,10) Lanus (3,40)
Subota
00.30: (1,52) Rosario (3,80) Aldosivi (7,50)
02.45: (1,55) Rivadavija (3,70) Estudijantes Rio Kvarto (7,00)
22.00: (3,40) Tigre (3,10) River Plejt (2,30)
Nedelja
00.15: (1,77) Boka Juniors (3,45) Velez (5,10)
02.30: (1,63) Independijente (3,50) Platense (6,25)
02.30: (1,60) Instituto Kordoba (3,50) Himnasija Mendoza (7,00)
22.45: (2,35) Defensa i Hustisija (3,15) Njuels Old Bojs (3,25)
22.45: (1,75) Himnasija La Plata (3,45) Barakas (5,20)
23.00: (1,80) Atletiko Tukuman (3,40) Sarmijento (5,00)
Ponedeljak
00.15: (2,30) Argentinos Juniors (3,10) Rasing (3,40)
23.55: (3,05) Banfild (3,00) Belgrano (2,55)
Utorak
02.15: (1,50) Union Santa Fe (4,00) Kordoba Santijago (7,25)
***kvote su podložne promenama