Askasibar srušio "svoj" Estudijantes i doneo Boki prvu pobedu u Klausuri

Trener Boke, Rodolfo Aruabarena, bio je pod ogromnim pritiksom pre ovog meča. Sa samo jednim bodom iz prva dva kola, remijem protiv Njuelsa i slabim izdanjem u Kopa Sudamerikani protiv O'Higinsa, Boka nije imala pravo na grešku.

S druge strane, urugvajski stručnjak na klupi Estudijantesa, Aleksander Medina, morao je na teren bez prvog golmana Fernanda Muslere, koji je otpao zbog povišene temperature, pa je šansu među stativama dobio mladi Fabrisio Jakovič.

Nakon što su gosti u Buenos Ajres stigli u sjajnom raspoloženju posle ubedljive pobede nad Defensom i Hustisijom (3:0), očekivao se velika borba. Uprkos nezadovoljstvu dela pretplatnika Boke koji su ostali bez karata usled selidbe na stadion Urakana, tenzije i energije na tribinama nije manjkalo.

Meč je bio tvrd, sa dosta taktičkog nadmudrivanja, ali je momenat inspiracije i reakcija Askasibara donela Boki izuzetno važna tri boda. Time se Boka revanširala Estudijantesu za poraz iz Aperture (2:1) i donele preko potreban mir u svlačionicu pred nastavak zgusnutog rasporeda.

ARGENTINA, KLAUSURA – 4. KOLO

Sreda

Boka Juniors - Estudijantes 1:0 (1:0)

(Askasibar 45)

Četvrtak

02.15: (2,55) Tigre (2,70) Belgrano (3,35)

23.55: (2,30) Union Santa Fe (3,10) Lanus (3,40)

Subota

00.30: (1,52) Rosario (3,80) Aldosivi (7,50)

02.45: (1,55) Rivadavija (3,70) Estudijantes Rio Kvarto (7,00)

22.00: (3,40) Tigre (3,10) River Plejt (2,30)

Nedelja

00.15: (1,77) Boka Juniors (3,45) Velez (5,10)

02.30: (1,63) Independijente (3,50) Platense (6,25)

02.30: (1,60) Instituto Kordoba (3,50) Himnasija Mendoza (7,00)

22.45: (2,35) Defensa i Hustisija (3,15) Njuels Old Bojs (3,25)

22.45: (1,75) Himnasija La Plata (3,45) Barakas (5,20)

23.00: (1,80) Atletiko Tukuman (3,40) Sarmijento (5,00)

Ponedeljak

00.15: (2,30) Argentinos Juniors (3,10) Rasing (3,40)

23.55: (3,05) Banfild (3,00) Belgrano (2,55)

Utorak

02.15: (1,50) Union Santa Fe (4,00) Kordoba Santijago (7,25)

***kvote su podložne promenama