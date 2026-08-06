Sekulić promovisan u Barseloni: Mnogi igrači su došli pre mene

Barselona u novu takmičarsku godinu ulazi u potpunosti podmlađena i promenjena – sa čak devet novih imena i najmlađim sastavom u poslednjih 12 godina. Sekulić je priznao da je igrački kadar u velikoj meri sklopljen pre njegovog zvaničnog potpisa.

„Mnoga pojačanja dogovorena su pre mog dolaska. Kod pojedinih igrača imao sam priliku da učestvujem u odluci i izaberemo one koji se najbolje uklapaju u našu ideju igre. Potrebno nam je vreme jer imamo mnogo novih igrača, ali verujem da možemo da premašimo očekivanja. Imamo kvalitet i sada je na nama da izgradimo tim koji će igrati onako kako želimo.”

Za kraj, slovenački trener je jasno podvukao kakvu filozofiju želi da uspostavi u Blaugrani, uz napomenu da se ambicije trofejnog kluba nikada ne menjaju.

„Ne želim da pričam o individualcima. Najvažnije je da izgradimo tim i hemiju. Barselona uvek mora da se bori za sve trofeje i to će biti naš cilj.”