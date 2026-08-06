Sekulić promovisan u Barseloni: Mnogi igrači su došli pre mene
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 00:22
"Najvažnije je da izgradimo hemiju", kaže novi trener Katalonaca
Slovenački stručnjak Aleksander Sekulić zvanično je promovisan u novog šefa stručnog štaba Barselone, sa kojom je potpisao trogodišnji ugovor sa važnošću do juna 2028. godine.
Nekadašnji selektor Slovenije nije krio ponos na zvaničnom predstavljanju, istakavši da je svestan veličine i tradicije kluba na čije čelo dolazi.
„Velika mi je čast što sam ovde. Hvala Đoanu Laporti i upravi na ukazanom poverenju. Ovo je jedan od najvećih klubova u Evropi i preuzimam ogromnu odgovornost. Želim da postanem deo kulture Barselone, jer ovo nije samo klub.”
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Barselona u novu takmičarsku godinu ulazi u potpunosti podmlađena i promenjena – sa čak devet novih imena i najmlađim sastavom u poslednjih 12 godina. Sekulić je priznao da je igrački kadar u velikoj meri sklopljen pre njegovog zvaničnog potpisa.
„Mnoga pojačanja dogovorena su pre mog dolaska. Kod pojedinih igrača imao sam priliku da učestvujem u odluci i izaberemo one koji se najbolje uklapaju u našu ideju igre. Potrebno nam je vreme jer imamo mnogo novih igrača, ali verujem da možemo da premašimo očekivanja. Imamo kvalitet i sada je na nama da izgradimo tim koji će igrati onako kako želimo.”
Za kraj, slovenački trener je jasno podvukao kakvu filozofiju želi da uspostavi u Blaugrani, uz napomenu da se ambicije trofejnog kluba nikada ne menjaju.
„Ne želim da pričam o individualcima. Najvažnije je da izgradimo tim i hemiju. Barselona uvek mora da se bori za sve trofeje i to će biti naš cilj.”