Infantino se izvinjavao, ali preživeo krizni sastanak u Maroku

Ipak, unutar samih zidina organizacije morala su da padnu i ozbiljna izvinjenja, tako barem piše prestižni Atletik. U zvaničnom saopštenju priznato je da su napravljene kardinalne greške, uz napomenu da nije postojala namera da se Savet FIFA i 211 članica osećaju isključenima iz procesa. Izraženo je duboko žaljenje zbog načina na koji je projekat vođen i kako se reagovalo nakon što su informacije procurele u medije, uz pismeno obećanje svim savezima da se takvi propusti više neće ponoviti.

Ipak, dok Infantino u javnosti nastoji da prikaže jedinstvo, pritisak izvan dvorane u Rabatu dostigao je tačku ključanja. Evropska fudbalska unija (UEFA) već je otvoreno pozvala Infantina da podnese ostavku istakavši da je potpuno izgubila poverenje u njegovo vođstvo, dok se Fudbalski savez Engleske sprema da po uzoru na Vels zvanično povuče pismo podrške za njegovu reizbornu kampanju.

Talas nezadovoljstva prelio se i na političku scenu, pa je kanadski premijer Mark Karni javno poručio da je Infantino napravio fatalnu grešku u upravljanju i da više nema nikakvo poverenje u njega. Istovremeno, predsednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Husein, optužio je vrh FIFA za ucenu, poručivši da njegova zemlja neće pokleknuti pred takvim pritiscima.

Rasplet ove velike političke krize u svetskom fudbalu očekuje se ubrzo, pošto opozicioni tabori unutar krovne organizacije imaju rok do 18. novembra da zvanično istaknu protivkandidata koji će izaći na crtu Infantinu na redovnim predsedničkim izborima zakazanim za mart.