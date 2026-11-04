Aston Vila sprema veliki ugovor i ponudu Emeriju da postane njen Ferguson

Vest dolazi u posebno zanimljivom trenutku, pošto se Emerijevo ime prethodnih sedmica dovodilo u vezu sa Mančester junajtedom. Španski stručnjak ima ozbiljne poštovaoce na Old Trafordu, posebno među ljudima iz kompanije INEOS, koji su i ranije razmatrali mogućnost njegovog angažovanja. Interesovanje postoji i kod drugih evropskih velikana, ali Aston Vila namerava da potencijalnim udvaračima zatvori vrata pre nego što dobiju priliku da ozbiljnije krenu u akciju.

Da pregovori idu u dobrom pravcu, potvrdio je i sam klub saopštenjem objavljenim u sredu. Emeri se sastao sa Savirisom, predsednikom fudbalskih operacija Robertom Olabeom i direktorom fudbalskih operacija Damijanom Vidaganjijem, a razgovori su ocenjeni kao izuzetno pozitivni.

U saopštenju je posebno naglašena zajednička posvećenost razvoju kluba pod Emerijevim sportskim vođstvom i posle 2029. godine. Istovremeno, pregovara se i o novim ugovorima za Olabea i Vidaganjija, što jasno pokazuje nameru vlasnika da očuvaju čitavu strukturu koju je španski stručnjak pomogao da izgradi.

A Emeri je za nešto više od četiri godine napravio gotovo nezamisliv posao. Kada je u oktobru 2022. nasledio Stivena Džerarda, Aston Vila se nalazila neposredno iznad zone ispadanja iz Premijer lige, i to samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Danas je reč o klubu koji četvrtu uzastopnu sezonu igra evropska takmičenja, koji je dva puta izborio plasman u Ligu šampiona, nastupao u Ligi konferencije i Ligi Evrope, a najveći uspeh ostvario je u maju ove godine osvajanjem upravo Lige Evrope.

U tekućoj sezoni Vila posle uvodnih kola zauzima deseto mesto u Premijer ligi sa 12 bodova, dok je u Ligi šampiona četvrta, što dovoljno govori o tome koliko su se očekivanja na Vila Parku promenila od Emerijevog dolaska. Ipak, ono što Španca posebno vezuje za Birmingem nisu samo rezultati i novac, već sloboda kakvu gotovo nijedan trener u evropskom fudbalu nema.

Emeri ima presudnu reč prilikom dovođenja igrača, izbora saradnika i organizacije sportskog sektora. Vlasnici Nasif Saviris i Ves Edens omogućili su mu da praktično oblikuje klub prema sopstvenim zamislima, a njihov odnos poverenja otišao je toliko daleko da se u okviru šireg projekta našla i kupovina španskog Real Uniona, kluba koji je posebno povezan sa Emerijem.

Takva autonomija predstavljala bi luksuz čak i u najvećim evropskim klubovima, gde treneri uglavnom moraju da se prilagođavaju već uspostavljenim upravljačkim strukturama. Posebno je zanimljivo što Emeri, uprkos velikim promenama u igračkom kadru tokom leta, ne pokazuje znake zasićenja. Naprotiv, podmlađivanje ekipe i dolasci talentovanih fudbalera poput Johana Manzambija i Ibrahima Embajea dali su mu dodatni motiv da započne novu etapu projekta.

Navijači Aston Vile već ga doživljavaju kao jednu od najvećih figura u modernoj istoriji kluba, a vlasnici očigledno smatraju da bi njegov odlazak predstavljao mnogo veći rizik od finansijskog ulaganja potrebnog da ga zadrže. Zato novi ugovor neće biti samo nagrada za dosadašnje rezultate. Biće to pokušaj da Aston Vila dobije ono što su Mančester junajted i Arsenal decenijama imali sa Fergusonom i Vengerom, trenera čije ime postaje gotovo nerazdvojno od identiteta kluba.

A za Mančester junajted i ostale zainteresovane velikane poruka iz Birmingema prilično je jasna: ako žele Unaija Emerija, moraće da pronađu nešto što Aston Vila već nije u stanju da mu ponudi.