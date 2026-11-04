Igra se zaboravlja, pobeda se piše: Cedevita iskoristila poklon Tortone za prvi trijumf u Evrokupu

Da li je ovo drugo najjače evropsko takmičenje ili neka revijalna utakmica? Upravo to mogao je da se zapita svako ko je gledao duel Cedevite Olimpije i Tortone. Ljubljančani su konačno stigli do prve pobede u Evrokupu, nakon pet uzastopnih poraza, ali ostaje pitanje da li su oni više zaslužili trijumf ili Italijani poraz.

Ako ništa drugo, dobili smo neizvesnu završnicu u kojoj se do poslednjeg trenutka nije znalo ko će slaviti. Tortona, koja je vodila gotovo čitav meč, trojkom Džastina Gorama u završnim sekundama uspela je da izbori produžetak. A tamo, u moru grešaka na obe strane, neko je ipak morao da pobedi. Presudio je loš faul Aldžamija Durana nad Entonijem Kovanom, koji je sa linije slobodnih bacanja doneo Cedeviti trijumf posle 45 minuta košarkaške agonije – 73:71.