Igra se zaboravlja, pobeda se piše: Cedevita iskoristila poklon Tortone za prvi trijumf u Evrokupu
Vreme čitanja: 3min | sre. 04.11.26. | 21:39
Posle 45 minuta slabe košarke, dva slobodna bacanja Entonija Kovana presudila u završnici punoj grešaka
Da li je ovo drugo najjače evropsko takmičenje ili neka revijalna utakmica? Upravo to mogao je da se zapita svako ko je gledao duel Cedevite Olimpije i Tortone. Ljubljančani su konačno stigli do prve pobede u Evrokupu, nakon pet uzastopnih poraza, ali ostaje pitanje da li su oni više zaslužili trijumf ili Italijani poraz.
Ako ništa drugo, dobili smo neizvesnu završnicu u kojoj se do poslednjeg trenutka nije znalo ko će slaviti. Tortona, koja je vodila gotovo čitav meč, trojkom Džastina Gorama u završnim sekundama uspela je da izbori produžetak. A tamo, u moru grešaka na obe strane, neko je ipak morao da pobedi. Presudio je loš faul Aldžamija Durana nad Entonijem Kovanom, koji je sa linije slobodnih bacanja doneo Cedeviti trijumf posle 45 minuta košarkaške agonije – 73:71.
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Tokom regularnog dela, Ljubljančani su samo u prvoj četvrtini uspevali da drže rezultat pod kontrolom. Ipak, gosti su sa dve trojke u završnici uvodne deonice preuzeli vođstvo, koje su potom čuvali sve do poslednjih deset minuta. Šut nikako nije služio domaćine, koji su u odlučujuću četvrtinu ušli sa svega tri pogođene trojke i šest poena zaostatka.
Ipak, u poslednjoj deonici Ljubljančani su konačno pronašli napadački ritam. Prvi put na utakmici ubacili su više od 20 poena u jednoj četvrtini, nadoknadili zaostatak i preuzeli vođstvo. Činilo se da će uspeti da privedu meč kraju, pogotovo kada je pri rezultatu 64:62 Markus Hurt dobio dva slobodna bacanja na svega deset sekundi do kraja. Međutim, pogodio je samo jedno, što je Džastin Goram kaznio trojkom na drugoj strani i izborio dodatnih pet minuta.
Produžetak je, posle svega viđenog tokom regularnog dela, doneo možda i najgore izdanje obe ekipe. Tortona je nastavila da promašuje slobodna bacanja, koja su joj tokom čitavog meča predstavljala ogroman problem (18/37), dok su Ljubljančani na drugoj strani greškama uporno vraćali rivala u život. Ređali su se nesportski faul Markusa Hurta, potom njegov faul u napadu, pa isti prekršaj Noe Kirkvuda samo minut kasnije. Da haos bude potpun, trener domaćih Zvezdan Mitrović zaradio je drugu tehničku grešku i isključenje. Ipak, kada je bilo najpotrebnije, Kirkvud je preuzeo odgovornost i poenima na deset sekundi do kraja poravnao rezultat, ostavivši Italijanima poslednji napad.
A onda još jedan poklon, ovoga puta sa druge strane. Dante Medoks je na pet sekundi do kraja izgubio loptu, pa je Cedevita Olimpija dobila priliku da ipak izbegne novi produžetak. Prilikom izvođenja lopte iz auta, Aldžami Duran napravio je potpuno nepotreban faul nad Entonijem Kovanom, koji je pogodio oba slobodna bacanja. Duran je potom imao priliku da se iskupi, ali je promašio trojku za pobedu i tako stavio tačku na utakmicu u kojoj je, čini se, bilo lakše izgubiti nego pobediti.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Rihards Lomaž sa 16 poena, dok su Džejms Džonson i Noa Kirkvud dodali po 12 poena. Na drugoj strani istakao se Dante Medoks sa 13 poena, osam skokova i šest asistencija, ali je na kraju poneo i epitet tragičara zbog izgubljene lopte u odlučujućim trenucima.
EVROKUP - 6. kolo
Utorak
Tofaš - Neptunas 94:79
/Nutal 20 - Frank 23/
Budućnost - Kemnic 96:84
/Butelj 16 - Sesar 18/
PAOK - Roma SPQR 113:111
/Tejre 27 - Manion 18/
Ulm - Bahčešehir 82:96
/Rataj 18 - Ponitka 18/
Napoli - Trento 90:79
/Remzi 20 - Bajehe 18/
Sreda
Turk Telekom - Frankfurt 98:78
/Harding 18 - Ilejn 15/
Rigas - Leman 65:71
/Skuja 13 - Delonej 13
Lijetkabelis - Manresa 66:80
/Šumaher 17 - Kolenda 14/
Cedevita Olimpija - Tortona 73:71
/Lomaž 16 - Medoks 13/
Šljonsk - Burg 84:88
/Robinson 18 - Vudburi 16/
Bosna - Balkan Botevgrad /u toku/
Venecija - Šjauljaj /u toku/
Hapoel Jerusalim - Aris /u toku/
Maksima Roma - London Lajons /u toku/
San Pablo - Rostok /u toku/
Četvrtak
21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)
*** Kvote su podložne promenama