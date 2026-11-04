Saša "osvetio" Željka: Milton i Lofton presudili Arisu, Hapoel i dalje neporažen

U zapaljivoj atmosferi, Hapoel je odneo pobedu rezultatom 84:73 (18:19, 17:21, 22:16, 27:17) i ostao jedan od svega dva nepobeđena tima u Evrokupu. Drugi je Napoli koji je još u utorak dobio Trento kod kuće. Može se reći da je Saša Obradović, u neku ruku, osvetio Željka Obradovića koji je za vikend poražen u Solunu od Arisa, mada je ovaj trijumf jako značajan Hapoelu iz mnogo drugih razloga. Tim iz Jerusalima istakao je ranu kandidaturu za najviši plasman u aprilu i maju, mada to je i očekivano s obzirom na ulaganja i sastav kojim raspolaže nekadašnji strateg Crvene zvezde i Monaka. Aris takođe ima visoke ambicije i biće kroz sezonu još bolji, mada ostaje da se vidi hoće li ostati u prvom ešalonu favorita za trofej.

Na jednoj strani nekoliko stotina njih u crvenom, na drugom delu tribina nekoliko desetina žuto-crnih... Energija fantastična, navijanje sa dosta žara još i pre nego što je utakmica krenula, što je celokupnom događaju dalo fanastičnu uvertiru. Grmelo je sa tribina ne obe strane u nekoliko intervala, na parketu se nisu štedeli igrači ni jednog, ni drugog tima i bilo je evidentno koliko su obe strane želele pobedu. O tome govori i to što je utakmica, uz sve prekide, žestoke kontakte i rasprave igrača, trajala dva časa i petnaest minuta!

Na kraju su pobedi kumovali Kenet Lofton sa 22 poena (8/20 iz igre, 1/3 za tri) i 10 skokova, te Šejk Milton sa 19 poena (6/10 iz igre, 2/3 za tri), uz po tri skoka i asistencije, te dve ukradene lopte. Osam poena i šest skokova imao je Dušan Miletić za 13 minuta na parketu. Kod gostiju Adam Mokoka imao je 13, a Erik Lidel po 12 poena. Po 10 su skupili Džeremaja Robinson Erl, Neno Dimitrijević i Met Morgan. Stefan Jović odigrao je gotovo 18 minuta, ali bez poena (0/4 iz igre), te po dva skoka i asistencije.

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Agresivnom odbranom Hapoel je od početka stavio Aris na velike muke. Gosti su promašili prvih šest šuteva, a igrači Saše Obradovića pametnom selekcijom šuta uspeli su da povedu sa 8:0, potom i 10:2. Aris je gotovo pet minuta čekao na prvi koš iz igre, sve dok Erik Lidel nije pogodio trojku i pokrenuo seriju koja je dovela do prilično neobične statističke slike.

Naime, do kraja prve četvrtine Aris je iz igre pogađao isključivo za tri poena, dok je Hapoel koševe postizao samo za dva! Statistika je otkrila nesvakidašnji odnos: košarkaši Hapoela promašili su svih pet pokušaja za tri, uz 7/12 za dva poena, od čega je šest pogodaka došlo iz reketa ili sa njegove ivice. Aris je, pak, ubacio pet trojki iz devet pokušaja, ali nije realizovao nijedan od šest šuteva unutar linije 6,75 metara!

Lidelova trojka, nešto više od pet minuta pre kraja prve četvrtine, kao da je skinula teret s gostiju, koji su do odlaska na prvi odmor uspeli čak i da povedu sa 19:18! Džeremaja Robinson Erl i Ilajdža Mitru Long pojačavali su pritisak na rivala, dok je Vasilis Spanulis kraj aut-linije tražio da se nastavi sa šutevima. Kada je Met Morgan pogodio za 19:18, Saša Obradović je ljutito reagovao, zahtevajući od svojih igrača brže reakcije i veću agresivnost u odbrani. Pre svega da izlaze na šut sa podignutom rukom, ali i da sa više želje ulaze u duele.

Džejlin Smit (©Media Hapoel Midtown Jerusalem)

Početak druge četvrtine obeležila je poenterska razmena Lorenza Brauna i Meta Morgana. Najpre je Lidel u prvom napadu konačno prekinuo niz promašaja Arisa za dva poena, da bi potom Morgan na četiri Braunova poena odgovorio sa sedam uzastopnih i doneo Arisu prvo osetnije vođstvo – 28:22. Njegova druga trojka na utakmici, posle asistencije Stefana Jovića, naterala je Sašu Obradovića da zatraži tajm-aut i pokuša da trgne ekipu.

U sledećih nekoliko poseda istakao se Nenad Dimitrijević. Braunovu seriju prekinuo je tako što je iznudio faul uz pogodak i dodatno slobodno bacanje. Njegova smirenost, posebno sa linije penala, omogućavala je Arisu da održava prednost od šest do osam poena. Dušan Miletić je tokom prvog poluvremena pružio vrlo dobre minute Hapoelu, a njegovo prisustvo pod košem donelo je ekipi određenu stabilnost.

Uz njegove dobre poteze ponovo se razigrao i Kenet Lofton, koji je u samom finišu poluvremena smanjio zaostatak Hapoela na četiri poena (34:38). Međutim, poslednji napad pre odlaska na odmor odigrao je na silu. Pokušao je sve da uradi sam, krenuo u prodor pored dvojice protivničkih igrača i pokušao da prebaci loptu prema obruču, iako je imao potpuno usamljenog Dejvida Rodija pod košem. Takvo "soliranje" nije se dopalo Saši Obradoviću, a nezadovoljstvo se osetilo i među igračima, koji su sa dozom nervoze otišli u svlačionicu.

Verovatno će ostati tajna šta je Saša Obradović rekao svojim igračima na poluvremenu, ali na parket su se vratili sa potpuno drugačijom energijom. To se videlo već u prvih pet minuta nastavka, tokom kojih je Hapoel nadigrao rivala i serijom 16:4 stigao do preokreta (51:44). Vratila se agresivnost sa početka utakmice, a konačno je proradio i šut spolja! Posle čak 12 uzastopnih promašaja za tri, Šejk Milton je pogotkom sa distance doneo izjednačenje (42:42) i tada se osetilo da je Hapoel uhvatio zalet koji će Aris teško zaustaviti. Ubrzo je Džejlin Smit pogodio trojku za 47:42, a zatim košem iz prodora odveo Hapoel na tada maksimalnih 51:44.

Košarkaši Hapoela (©Media Hapoel Midtown Jerusalem)

Dodatni problem za goste predstavljalo je isključenje Nena Dimitrijevića zbog dva nesportska faula. Od početka se igralo prilično grubo, a sudije su dozvoljavale nešto više kontakta, ali je Makedonac načinom na koji je zaustavio Devontea Kejkoka sam sebe izbacio iz utakmice. Ipak, taj trenutak kao da je razbudio njegove saigrače. Posle vođstva Hapoela od 53:44, Aris je zaigrao znatno konkretnije i agresivnije u napadu. Ponovo su Robinson Erl i Mitru Long bili ti koji su trojkama pokrenuli goste, pa je za samo dva minuta slika na parketu izgledala potpuno drugačije. Iako je Lofton pokušavao da održi kakvu-takvu prednost, Lidelov lucidni potez uz zvuk sirene za kraj treće četvrtine sveo je razliku na minimum – 57:56.

Do poslednjeg zvuka sirene malo šta je razdvajalo dva tima. Iako je imao ogromnu prednost u skoku, naročito ofanzivnom, Hapoel je rešenja u završnici pronalazio u šutevima sa distance! Aris je energiju crpeo od Erika Lidela i Adama Mokoke, koji se razigrao početkom poslednje četvrtine, ali je domaćin imao raspoloženog Šejka Miltona, spremnog da odgovori na svaki pokušaj rivala da preuzme kontrolu nad utakmicom. Trojka, pa asistencija za prvu trojku Lorenza Brauna, zatim koš uz faul Robinson Erla i Hapoel je uspeo ponovo da se odvoji (70:65).

Od sredine poslednje četvrtine usledila je prava penal-drama, u kojoj je domaćin pokazao više prisebnosti. Pored Šejka Miltona, koji je pronašao pravi ritam, jedan od važnih igrača Hapoelove pobede ponovo je bio Keni Lofton. Svoj doprinos dao je i Džejlin Smit, čija se upornost isplatila tri minuta pre kraja, kada je pogodio izuzetno težak šut uprkos kontaktu. Bio je to jedan od poteza koji su domaćinu dali dodatnu snagu da izdrži do poslednjeg zvuka sirene. Njegova dva slobodna bacanja na minut i po do poslednjeg zvuka sirene maltene su potvrdili pobedu, ali je konačnu presudu dao Keni Lofton sa pet uzastopnih poena, čime je stao na žulj gostima iz Soluna...

Posle obaveza u domaćem prvenstvu Hapoel gostuje Tortoni, dok Aris čeka Rigas.

EVROKUP - 6. kolo

Utorak

Tofaš - Neptunas 94:79

/Nutal 20 - Frank 23/

Budućnost - Kemnic 96:84

/Butelj 16 - Sesar 18/

PAOK - Roma SPQR 113:111

/Tejre 27 - Manion 18/

Ulm - Bahčešehir 82:96

/Rataj 18 - Ponitka 18/

Napoli - Trento 90:79

/Remzi 20 - Bajehe 18/

Sreda

Turk Telekom - Frankfurt 98:78

/Harding 18 - Ilejn 15/

Rigas - Leman 65:71

/Skuja 13 - Delonej 13

Lijetkabelis - Manresa 66:80

/Šumaher 17 - Kolenda 14/

Cedevita Olimpija - Tortona 73:71

/Lomaž 16 - Medoks 13/

Šlonsk - Burg 84:88

/Robinson 18 - Vudburi 16/

Bosna - Balkan Botevgrad 69:78

/Peri 21 - Mekoj 27/

Venecija - Šjauljaj 98:77

/Kandi 20 - Jarumbauskas 18/

Hapoel Jerusalim - Aris 84:73

/Lofton 22 - Mokoka 13/

Maksima Roma - London Lajons /u toku/

San Pablo - Rostok 59:86

/Stjuard 14 - Kroket 19/

Četvrtak

21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)

*** Kvote su podložne promenama