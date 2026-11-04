Za ovakve noći su spiskali stotine miliona: Murići srušio Liverpul i prevrnuo Istanbul naglavačke

Rezultat koji će se dugo pamtiti u žuto-plavom delu Istanbula, a naročito način na koji je do njega došlo. Dva puta su Turci gledali u leđa engleskom velikanu, dva puta ekspresno uzvraćali, da bi u završnici rezervista Vedat Murići zadao udarac od kojeg se tim Andonija Iraole više nije oporavio. Punih 18 godina prošlo je otkako je Fenerbahče poslednji put igrao Ligu šampiona. Još od 2008. godine istanbulski velikan nije uspevao da se domogne evropske elite. Menjali su se treneri, predsednici, sportski direktori i fudbalske zvezde, trošile ogromne svote novca, ali je najprestižnije kontinentalno takmičenje uporno ostajalo nedostižno. Sve do ove sezone.

Za ovakve noći su godinama trošili stotine miliona evra. Za ovakve pobede dovodili su velika imena, plaćali basnoslovna obeštećenja, nudili astronomske plate i pokušavali da naprave tim kadar da se ravnopravno nosi sa najvećim evropskim klubovima. Godinama je Fenerbahče ulagao ogromno bogatstvo, a zauzvrat dobijao uglavnom razočaranja, bolne eliminacije u kvalifikacijama i još jednu sezonu bez Lige šampiona. Sada je konačno počeo da naplaćuje sve te silne investicije; Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1).

A sada, posle povratka među najbolje, stigla je i prva pobeda u Ligi šampiona još od te davne 2008. godine. I to protiv šestostrukog prvaka Evrope. Da priča bude još neobičnija, čovek koji je Fenerbahče poveo do istorijskog trijumfa odlično poznaje klub koji je završio na kolenima. Dirk Kajt, nekadašnji napadač Liverpula i miljenik navijača Enfilda, našao se na klupi turskog velikana kao privremeno rešenje, dok ekipu ne preuzme Emre Belozoglu. I baš u toj kratkoj epizodi dočekao je priliku da svom bivšem klubu zagorča evropsku jesen.

A nije izgledalo da će se utakmica završiti ovako. Liverpul je prvi zadao udarac. Igrao se 25. minut kada je talentovani Trej Nijoni šutirao, lopta na putu ka golu zakačila jednog fudbalera Fenerbahčea, neznatno promenila pravac i prevarila Edersona. Mladi vezista gostiju imao je dovoljno sreće da njegov pokušaj završi u mreži za 0:1.

Međutim, prednost Engleza trajala je svega četiri minuta. Već u 29. minutu Mejson Grinvud izveo je slobodan udarac, pogodio Žeremija Žakea u živom zidu, a lopta je promenila pravac i završila iza leđa Alisona. Gotovo preslikana situacija kao kod prvog pogotka, samo na suprotnoj strani terena. Dva odbitka, dva prevarena golmana i ekspresnih 1:1.

Sa tim rezultatom otišlo se na odmor, a prava ludnica usledila je u drugom poluvremenu. Iraola je pokušao da promeni tok utakmice izmenama i u 69. minutu dobio ono što je tražio. Dvojica rezervista režirala su novo vođstvo Liverpula. Kodi Gakpo je sa leve strane pronašao Aleksandera Isaka na drugoj stativi, a švedskom napadaču nije bilo teško da sa svega nekoliko metara, pošto je u skoku nadvisio Pepra Oponga, glavom pošalje loptu u mrežu.

Činilo se da je Liverpul konačno pronašao način da slomi otpor domaćina. Ali, Fenerbahče nije dozvoljavao protivniku ni da se pošteno obraduje. Ponovo samo četiri minuta! Toliko je bilo potrebno domaćinu da anulira i drugi zaostatak, ovog puta uz ogromnu pomoć fudbalera koji je prethodno asistirao za pogodak Liverpula. Gakpo je u 73. minutu pokušao glavom da interveniše u sopstvenom kaznenom prostoru, ali je umesto da otkloni opasnost praktično skinuo loptu sa ruku Alisonu i servirao je Arčiju Braunu. Levi bek Fenerbahčea prihvatio je poklon i bez mnogo razmišljanja pogodio za 2:2.