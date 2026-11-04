Za ovakve noći su spiskali stotine miliona: Murići srušio Liverpul i prevrnuo Istanbul naglavačke
Vreme čitanja: 13min | sre. 04.11.26. | 20:43
Prva pobeda Fenerbahčea u Ligi šampiona od 2008. godine i to protiv šestostrukog šampiona Evrope
Za ovakve noći su godinama trošili stotine miliona evra. Za ovakve pobede dovodili su velika imena, plaćali basnoslovna obeštećenja, nudili astronomske plate i pokušavali da naprave tim kadar da se ravnopravno nosi sa najvećim evropskim klubovima. Godinama je Fenerbahče ulagao ogromno bogatstvo, a zauzvrat dobijao uglavnom razočaranja, bolne eliminacije u kvalifikacijama i još jednu sezonu bez Lige šampiona. Sada je konačno počeo da naplaćuje sve te silne investicije; Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1).
Rezultat koji će se dugo pamtiti u žuto-plavom delu Istanbula, a naročito način na koji je do njega došlo. Dva puta su Turci gledali u leđa engleskom velikanu, dva puta ekspresno uzvraćali, da bi u završnici rezervista Vedat Murići zadao udarac od kojeg se tim Andonija Iraole više nije oporavio. Punih 18 godina prošlo je otkako je Fenerbahče poslednji put igrao Ligu šampiona. Još od 2008. godine istanbulski velikan nije uspevao da se domogne evropske elite. Menjali su se treneri, predsednici, sportski direktori i fudbalske zvezde, trošile ogromne svote novca, ali je najprestižnije kontinentalno takmičenje uporno ostajalo nedostižno. Sve do ove sezone.
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A sada, posle povratka među najbolje, stigla je i prva pobeda u Ligi šampiona još od te davne 2008. godine. I to protiv šestostrukog prvaka Evrope. Da priča bude još neobičnija, čovek koji je Fenerbahče poveo do istorijskog trijumfa odlično poznaje klub koji je završio na kolenima. Dirk Kajt, nekadašnji napadač Liverpula i miljenik navijača Enfilda, našao se na klupi turskog velikana kao privremeno rešenje, dok ekipu ne preuzme Emre Belozoglu. I baš u toj kratkoj epizodi dočekao je priliku da svom bivšem klubu zagorča evropsku jesen.
A nije izgledalo da će se utakmica završiti ovako. Liverpul je prvi zadao udarac. Igrao se 25. minut kada je talentovani Trej Nijoni šutirao, lopta na putu ka golu zakačila jednog fudbalera Fenerbahčea, neznatno promenila pravac i prevarila Edersona. Mladi vezista gostiju imao je dovoljno sreće da njegov pokušaj završi u mreži za 0:1.
Međutim, prednost Engleza trajala je svega četiri minuta. Već u 29. minutu Mejson Grinvud izveo je slobodan udarac, pogodio Žeremija Žakea u živom zidu, a lopta je promenila pravac i završila iza leđa Alisona. Gotovo preslikana situacija kao kod prvog pogotka, samo na suprotnoj strani terena. Dva odbitka, dva prevarena golmana i ekspresnih 1:1.
Sa tim rezultatom otišlo se na odmor, a prava ludnica usledila je u drugom poluvremenu. Iraola je pokušao da promeni tok utakmice izmenama i u 69. minutu dobio ono što je tražio. Dvojica rezervista režirala su novo vođstvo Liverpula. Kodi Gakpo je sa leve strane pronašao Aleksandera Isaka na drugoj stativi, a švedskom napadaču nije bilo teško da sa svega nekoliko metara, pošto je u skoku nadvisio Pepra Oponga, glavom pošalje loptu u mrežu.
Činilo se da je Liverpul konačno pronašao način da slomi otpor domaćina. Ali, Fenerbahče nije dozvoljavao protivniku ni da se pošteno obraduje. Ponovo samo četiri minuta! Toliko je bilo potrebno domaćinu da anulira i drugi zaostatak, ovog puta uz ogromnu pomoć fudbalera koji je prethodno asistirao za pogodak Liverpula.
Gakpo je u 73. minutu pokušao glavom da interveniše u sopstvenom kaznenom prostoru, ali je umesto da otkloni opasnost praktično skinuo loptu sa ruku Alisonu i servirao je Arčiju Braunu. Levi bek Fenerbahčea prihvatio je poklon i bez mnogo razmišljanja pogodio za 2:2.
A onda je došao 79. minut. Trenutak zbog kog se dovode skupa pojačanja, zbog kojeg se pune tribine, zbog kog se godinama sanja Liga šampiona. Murići, još jedan fudbaler koji je utakmicu počeo na klupi, uspeo je da dobije vazdušni duel između Žakea i Aleksisa Makalistera. Iskusni centarfor rođen u Prizrenu je u gužvi na petercu bio najspretniji, zahvatio loptu glavom i poslao je tik pored stative. Alison je ostao ukopan, a stadion je eksplodirao.
Fenerbahče je prvi put na utakmici poveo. Ispostavilo se, u trenutku kada Liverpul više nije imao odgovor. Od 1:2 do 3:2 za samo deset minuta. Od još jednog potencijalnog evropskog razočaranja do jedne od najvećih pobeda kluba u ovom veku. I upravo u tome leži težina ovog trijumfa. Fenerbahče godinama nije trošio silne milione samo da bi se nadmetao sa Galatasarajem i Bešiktašem za domaće trofeje. Želeo je da se vrati na najveću scenu, da u Istanbul ponovo dolaze fudbalske aždaje i, što je najvažnije, da iz njega odlaze poražene.
Predugo je između tih ambicija i stvarnosti stajao ogroman jaz. Skupa pojačanja nisu donosila evropske uspehe, a svaki novi neuspeh u kvalifikacijama samo je dodatno povećavao frustraciju navijača. Sada je Fenerbahče konačno dobio veče koje opravdava makar deo svih tih ulaganja. Posle četiri kola turski velikan ima pet bodova i ostaje u trci za plasman u nokaut fazu Lige šampiona, dok je Liverpul pretrpeo prvi poraz u takmičenju i ostao na devet bodova.
A Dirk Kajt? Holanđanin je došao kao privremeno rešenje, da premosti period do dolaska novog trenera, a mogao bi da ode ostavivši iza sebe uspomenu koju navijači Fenerbahčea neće tako lako zaboraviti. Osamnaest godina čekanja, stotine miliona potrošenih evra i jedna noć u kojoj je sve to makar nakratko dobilo smisao. Istanbul je konačno dočekao ono što je toliko dugo plaćao i sanjao.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
AEK Atina - Real Madrid 2:2 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32, Embape 78/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Grinvud 29, Braun 73, Murići 79 - Nijoni 25, Isak 69/
21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)
21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)
21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX
21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)
21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama