Nikolićev AEK se muški potukao sa Realom i surovo stradao od Fedeove bombe
Vreme čitanja: 11min | sre. 04.11.26. | 20:45
Mogli su žuto-crni i do pobede, zaslužili su makar remi, ali na kraju se raduje Murinjo
Roma je to osetila pre tri nedelje, a AEK večeras. Real Madrid je surov i ne prašta. Čak i kada ne zaslužuje, pobeđuje. Marko Nikolić je pokazao zube Žozeu Murinju, njegova ekipa muški parirala daleko jačem i skupljem rivalu iz Madrida, ali nisu izdržali do kraja… Malo im je falilo.
Već je prošla polovina nadoknade vremena kada se Fede Valverde namestio i odapeo svoju karakterističnu bombu za pobedu Reala u vreloj Atini – 3:2. Surovo, možda i nezasluženo, ali tako je to sa igračima kao što su Valverde i ekipama kao što je Real. Ne smete ništa da im dozvolite. Ni taj šut sa 20 metara…
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Mogao je AEK večeras i do pobede, zaslužio je remi, ali je platio skupu cenu na kraju. Real se dva puta vraćao u egal, pritiskao u finišu i uzeo po šta je došao. Murinjo i njegov tim žive baš lep život ovih dana. Uz PSŽ su jedini sa stoprocentnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri kola, a podsetimo da su nedavno tukli i najvećeg rivala Barselonu na domaćem frontu kao gosti. U seriji su od sedam pobeda u svim takmičenjima.
Za razliku od Nikolićevog AEK-a koji proživljava teška vremena. Nakon dobrog starta sezone, atinski tim je ušao u krizu, vezao poraze od Šahtjora i Mančester Sitija u Ligi šampiona, ali i od velikih rivala PAOK-a i Panatinaikosa na domaćoj sceni. Nije baš u najboljem raspoloženju dočekao okršaj sa Real Madridom, ali se pregrupisao, podigao i pružio partiju u kojoj je pružio navijačima sve osim dobrog rezultata. Na žalost, rezultati su ono što se traži, a AEK ih trenutno nema.
Nije slučajnost da Real dva gostovanja zaredom u Ligi šampiona pobeđuje posle preokreta i golovima u poslednjim momentima meča. Veličina tog kluba i kvalitet ovog tima očigledno i najhrabrije rivale teraju da se nesvesno povuku i brane. AEK je veći deo meča ravnopravno parirao, ali je na kraju branio taj zasluženi bod i nije uspeo…
Odlučio se Nikolić da iznenadi Murinja sa Mijatom Gaćinovićem na poziciji polušpica u startnih 11 i umalo da mu taj izbor donese ekspresan pogodak. Rođeni Novosađanin je posle samo četiri minuta igre imao veliku šansu. Lepo je ispratio kontru Jovića i Majera, pobegao u kretnji Kukurelji i Ridigeru i namestio se na levu nogu. Čak je i dobro šutirao, ali je Kurtoa odbranio nogom. Nakon Gaćinovića je i Jović imao šansu, ali je promašio loptu glavom, da bi se koji minut kasnije iskupio dodavanjem za Koitu. Odložio je loptu na stranu do napadača iz Mauritanije, a ovaj je topovskim udarcem levicom u bliži ugao iznenadio Kurtou za erupciju oduševljenja na Novoj Filadelfiji.
Mogao je AEK uskoro i do dvostruke prednosti kada je Gaćinović izmešao Ridigera i servirao sjajnu šansu Luki Joviću, ali je srpski napadač šutirao levom nogom u Kurtou i propustio da se osveti bivšem klubu.
Bio je to poziv Realu da se probudi i da zaigra… Počeli su da prete Embape, Vinisijus, Belingemu je VAR poništio gol zbog ofsajda i neminovno izjednačenje je stiglo nakon pola sata igre. Džud Belingem je majstorski petom skrenuo u mrežu centaršut Kukurelje. Remek-delo engleskog veziste…
Uspeo je AEK da izdrži do poluvremena, a Realov pritisak na početku drugog dela je bio još veći. Nikolić je reagovao pojačavanjem napada pošto je Zini zamenio Majera čime su više prostora dobili Koita i Jović što je omogućilo domaćima da prodišu napred. Doduše, tek nakon što je jedini grčki fudbaler u domaćem timu Lazaros Rota uspeo da skine Kukureljin šut sa gol-linije.
Embape je najviše pretio u gostujućem timu, imao neke opasne šuteve za malo pored gola, da bi kontra domaćih u 75. minutu još jednom bacila Real na kolena. I opet Abubakari Koita. Momak iz Mauritanije je povukao kontru sa svoje polovine, ispratio ga je levi bek Pilo, odigrali su dupli pas i Koita je fenomenalnom asistencijom spojio sa golom albanskog fudbalera.
Realov odgovor je bio ekspresan i majstorski. Mat u tri poteza. Belingem – Damfris – Embape. Ispala je cela odbrana AEK-a i Real je opet vratio meč u egal. I krenuo po potpuni preokret.
Kada je Embape u 91. pogodio prečku, delovalo je da je sreća pomilovala AEK i da će osvojiti bod, ali Valverdeove nišanske sprave minut kasnije su bile bolje podešene i neodbranjiv hitac je završio tamo gde golman Brinjoli nije mogao da dohvati.
Surov kraj za AEK i poruka da Murinjov Real ima neki drugačiji DNK nego prošle sezone. Onaj zbog kojeg je Portugalac i doveden.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
AEK Atina - Real Madrid 2:2 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32, Embape 78/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Grinvud 29, Braun 73, Murići 79 - Nijoni 25, Isak 69/
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