Nikolićev AEK se muški potukao sa Realom i surovo stradao od Fedeove bombe

Mogao je AEK večeras i do pobede, zaslužio je remi, ali je platio skupu cenu na kraju. Real se dva puta vraćao u egal, pritiskao u finišu i uzeo po šta je došao. Murinjo i njegov tim žive baš lep život ovih dana. Uz PSŽ su jedini sa stoprocentnim učinkom u Ligi šampiona nakon četiri kola, a podsetimo da su nedavno tukli i najvećeg rivala Barselonu na domaćem frontu kao gosti. U seriji su od sedam pobeda u svim takmičenjima.

Za razliku od Nikolićevog AEK-a koji proživljava teška vremena. Nakon dobrog starta sezone, atinski tim je ušao u krizu, vezao poraze od Šahtjora i Mančester Sitija u Ligi šampiona, ali i od velikih rivala PAOK-a i Panatinaikosa na domaćoj sceni. Nije baš u najboljem raspoloženju dočekao okršaj sa Real Madridom, ali se pregrupisao, podigao i pružio partiju u kojoj je pružio navijačima sve osim dobrog rezultata. Na žalost, rezultati su ono što se traži, a AEK ih trenutno nema.

Nije slučajnost da Real dva gostovanja zaredom u Ligi šampiona pobeđuje posle preokreta i golovima u poslednjim momentima meča. Veličina tog kluba i kvalitet ovog tima očigledno i najhrabrije rivale teraju da se nesvesno povuku i brane. AEK je veći deo meča ravnopravno parirao, ali je na kraju branio taj zasluženi bod i nije uspeo…

Odlučio se Nikolić da iznenadi Murinja sa Mijatom Gaćinovićem na poziciji polušpica u startnih 11 i umalo da mu taj izbor donese ekspresan pogodak. Rođeni Novosađanin je posle samo četiri minuta igre imao veliku šansu. Lepo je ispratio kontru Jovića i Majera, pobegao u kretnji Kukurelji i Ridigeru i namestio se na levu nogu. Čak je i dobro šutirao, ali je Kurtoa odbranio nogom. Nakon Gaćinovića je i Jović imao šansu, ali je promašio loptu glavom, da bi se koji minut kasnije iskupio dodavanjem za Koitu. Odložio je loptu na stranu do napadača iz Mauritanije, a ovaj je topovskim udarcem levicom u bliži ugao iznenadio Kurtou za erupciju oduševljenja na Novoj Filadelfiji.