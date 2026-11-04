Pravi šok u Sarajevu: Bugari iznenadili Bosnu, prva pobeda Karaičića

Gde je Redži Peri stao na prethodnoj utakmici, nastavio je protiv bugarske ekipe jer je od samog početka dominirao u reketu. Dobro je ušao u meč, imao dva lepa poteza, ali je onda gost uspeo da dođe i do pet poena prednosti, pa je Bosna morala nešto da menja. Razigrali su se Popović i Golston, doneli su prvo izjednačenje, onda i preokret, pa je konačna serija koju su napravili za dva i po minuta bila 10:0. Popović je do kraja četvrtine imao još dva pogotka i na prvi mali odmor otišlo se sa šest poena viška za domaćina.

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Na početku druge četvrtine sevale su trojke, opet je i Peri nešto ubacio za sigurno održavanje prednost, sve dok se bugarski tim nije probudio posle slaba četiri minuta. Razigrao se Stoimenov, poveo seriju od 7:0 i Balkan do preokreta, pa je bila rezultatska klackalica do kraja prvog poluvremena. Gotovo sve poene je ubacio Stoimenov – od kada je pogodio za 28:31, davao je sve poene Balkana, čak 15 vezanih, što su bili i svi njegovi poeni na meču. Posle dva bacanja Perija za kraj, na poluvremenu je Balkan imao dva poena viška.

Treću četvrtinu je domaćin otvorio mini-serijom 6:0 i došao do preokreta, pa je krenula opet prava rezultatska klackalica. Peri se razigrao i nisu imali gosti nikakvih rešenja za snažnog centra, mada sa druge strane Bosna nije mogla ništa raspoloženom Mekoju. Kao Stoimenov u drugoj, tako je on u trećoj četvrtini pokrenuo ekipu Bogdana Karaičića, a kada se još i Stoimenov opet uključio, otišli su na najvećih +7. Vrabac je do kraja deonice pogodio jedno bacanje, pa je pred poslednjih deset minuta gost iz Bugarske imao šest poena viška.

Posle nove trojke na startu poslednje četvrtine, gosti dolaze do +8, a igrači Bosne su gubili lopte kao na traci. U jednom trenutku bili su baš loši i nesnađeni, nego srećom po njih nije baš ni Balkan blistao u tih nekoliko minuta, inače bi razlika bila i duplirana. Peri je nastavio da izvlači faulove i ide na liniju penala, ali ni to nije vredelo. Talić je u međuvremenu izgubio loptu u tri vezana napada Bosne, što se stvarno retko viđa, pa Mekoj to kažnjava tako što na četiri i po minuta do kraja donosi dvocifrenu prednost gostima.

Da ne bude nikakve drame, pobrinuo se fantastični Džavante Mekoj, koji nije mogao da stane. Odveo je goste na velikih +13 na tri minuta do kraja i tada je bilo jasno da će gotovo sigurno bugarski tim doći do prve pobede, sem ako se ne desi neko čudo neviđeno. Do njega nije došlo, održali su gosti prednost i napravili možda i najveće iznenađenje do sada u Evrokupu.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Džavante Mekoj sa 27, Stoimenov sa 22 i Bonila sa dabl-dabl učinkom od deset poena i deset skokova. Kod Bosne su najbolji bili Redži Peri sa 21, Popović sa 13 i Atić sa 11 poena.

EVROKUP - 6. kolo

Utorak

Tofaš - Neptunas 94:79

/Nutal 20 - Frank 23/

Budućnost - Kemnic 96:84

/Butelj 16 - Sesar 18/

PAOK - Roma SPQR 113:111

/Tejre 27 - Manion 18/

Ulm - Bahčešehir 82:96

/Rataj 18 - Ponitka 18/

Napoli - Trento 90:79

/Remzi 20 - Bajehe 18/

Sreda

Turk Telekom - Frankfurt 98:78

/Harding 18 - Ilejn 15/

Rigas - Leman 65:71

/Skuja 13 - Delonej 13

Lijetkabelis - Manresa 66:80

/Šumaher 17 - Kolenda 14/

Cedevita Olimpija - Tortona 73:71pp

/Lomaž 16 - Medoks 13/

Šljonsk - Burg 84:88

/Robinson 18 - Vudberi 16/

Bosna - Balkan Botevgrad 69:78

/Peri 21 - Mekoj 27/

Venecija - Šjauljaj /u toku/

Hapoel Jerusalim - Aris /u toku/

Maksima Roma - London Lajons /u toku/

San Pablo - Rostok /u toku/

Četvrtak

21.00: (1.10) Tenerife (23.0) Univerzitatea Kluž (8.00)

*** Kvote su podložne promenama