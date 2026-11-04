Srbijo, ne brini, Mitar ponovo pogađa (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 20:48
Iskusni napadač u meču Azijske Lige šampiona dva zatresao mrežu Al Nahde
Na početku ove sezone u katarskoj ligi, Aleksandar Mitrović ima status rezerviste. Duga pauza zbog povrede uticala je na to da iskusni srpski napadač od početka ima samo 43 minuta na tri utakmice. Međutim, čim je dobio priliku da bude starter, pokazao je klasu.
Trener Visente Moreno je Mitra stavio na teren od prvog minuta i čim je trebalo probiti bedem Al Nahde u utakmici Azijske Lige šampiona dva Srbin se ukazao kao čovek koji će poput buldožera da raznese odbranu rivala. Igran je 78. minut kad je Rodžer Gedeš idealnim pasom u prostor uposlio Mitrovića, a ovaj hladan kao špricer plasirao loptu u gol.
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Bio je to prvi gol stamenog Srbina u ovoj sezoni, a kako je igrao prethodne, gotovo sigurno će ih biti još mnogo. Ovakva forma najboljeg strelca u istoriji reprezentacije može da raduje Veljka Paunovića pred mečeve Lige nacija protiv Nemačke i Grčke.
Mitrovićevo ime se ponovo našlo na spisku, ali ostaje pitanje koliko će biti korišćen pogotovo zbog forme Mihajla Cvetkovića, Dušana Vlahovića i Luke Jovića. Ipak, Srbija ne mora da brine. Mitar je ponovo krenuo da pogađa. Imamo još jednog X faktora. Mitrogola gladnog golova.