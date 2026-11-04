Srbijo, ne brini, Mitar ponovo pogađa (VIDEO)

Na početku ove sezone u katarskoj ligi, Aleksandar Mitrović ima status rezerviste. Duga pauza zbog povrede uticala je na to da iskusni srpski napadač od početka ima samo 43 minuta na tri utakmice. Međutim, čim je dobio priliku da bude starter, pokazao je klasu.

Trener Visente Moreno je Mitra stavio na teren od prvog minuta i čim je trebalo probiti bedem Al Nahde u utakmici Azijske Lige šampiona dva Srbin se ukazao kao čovek koji će poput buldožera da raznese odbranu rivala. Igran je 78. minut kad je Rodžer Gedeš idealnim pasom u prostor uposlio Mitrovića, a ovaj hladan kao špricer plasirao loptu u gol.