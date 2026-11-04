Murinjo o Nikoliću i Joviću…

Prokomentarisao je i srpskog napadača Luku Jovića.

“Jović zna kako da se kreće u prostoru”.

Nakon stoprocentnog učinka u prva četiri kola Lige šampiona, Portugalac sija od sreće.

“Naravno da sam srećan. Igrali smo protiv teškog rivala koji je igrao bolje nego ikada. Nikada ranije nisu dostigli ovaj nivo igre. Bili su veoma dobro organizovani, vršili pritisak na nas, imali kompaktne linije i direktnu igru. AEK ima sjajne igrače, igraju sa visokim intenzitetom i oni su zaslužni za to što nismo odigrali savršenu utakmicu. Odigrali su neverovatan meč. S obzirom na poteškoće sa kojima smo se suočili, uspeli smo da reagujemo sa karakterom, jurili smo rezultat i Valverdeov gol u finišu je odlučio utakmicu. Oba tima su želela pobedu, a individualni kvalitet je napravio razliku“.

Pohvalio je i džokera sa klupe Endrika…

“Dokaz da ne pričam gluposti je to što oni pokazuju svoj kvalitet kada kroče na teren. Kao Militao. U početku mu je bilo teško da pronađe ritam, ali je potom odigrao veoma dobru utakmicu. Isto se desilo i sa Endrikom koji je ušao u igru. Imam mnogo opcija na klupi, imam ogroman kvalitet među rezervama i ti igrači igraju isključivo za tim, ostavljajući svoju gorčinu i lične ambicije po strani. Daju sve od sebe. Verujem da smo se nakon ovog rezultata plasirali dalje, a sada ciljamo plasman među najboljih osam“.

Međutim, još jednu bledu partiju je pružila, ne tako davno prva zvezda tima Vinisijus Žunior…

“Diomande igra na oba krila. Za njega se ništa ne menja. Vinisijus igra samo na jednom krilu. Odigrao je korektnu utakmicu. Ne najbolju, ali je ispunio očekivanja. Naravno, razmišljamo i o Valensiji, pa smo morali da vodimo računa o tome koga ćemo izvesti iz igre“.

Da li Real nakon niza dramatičnih pobeda sada ima samopouzdanje kakvo je želeo?

“Nismo ovo uradili samo jednom, mada više volim kada pobedimo kao u Santanderu, gde smo sve rešili već do poluvremena. Kada pobedimo na samom kraju, imamo osećaj da nas je poslužila sreća. Ali sreća koja se ponavlja prestaje da bude sreća. To pokazuje potencijal tima. To se dešava zato što osećamo da možemo hrabro da iznesemo utakmicu do kraja. A pomažu i oni koji uđu sa klupe. Imam sjajan kvalitet u igračkom kadru”, rekao je Murinjo.