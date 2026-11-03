Atletiko nije hteo da igra fudbal, desetkovani Bajern samo malo dodao gas za laganih 2:0 (VIDEO)

Nije nemački šampion blistao, nije bio uobičajeno dominantan, čak nije stvorio broj prilika na koji smo navikli, pa opet, četa Dijega Simeonea nije mogla ni u jednom segmentu da mu parira. Podsetimo, Eron Denks bio je lišen usluga Luisa Dijaza, Serža Gnabrija, Ismaela Saibarija i Džamala Musijale ; na sve to to, svoju noć nisu imali Hari Kejn i roviti Majkl Olise , a Atletiko ipak nije bio ravnopravan rival u većem delu utakmice.

Dobro izgleda Atletiko ove sezone u La ligi, diše Barseloni za vrat, dobio je Madrilenjo, dobio još neke važne utakmice (trenutno je u seriji od sedam pobeda), međutim očito je da još nije potrebnom nivou da bi se nosio sa onim najboljim ekipima u Ligi šampiona. Mada ozbiljno oslabljen - da ne kažemo desetkovan - bez prvog trenera Vensana Kompanija , Bajern je došao na Metropolitano i odradio posao - 2:0.

I statitiska i utisak bili su na strani tima iz Minhena. I veći posed, i više udaraca, povoljnih prilika, i duplo više pasova, čak i više pretrčanih kilometara zabeležio je Bajern. Ovo potonje i te kako može da bude važno, pogotovo kada igrate protiv tehnički superiornog protivnika. Držao se domaćin kako-tako u prvih 45 minuta, uspeo da spreči Nemce da upute udarac u okvir gola - doduše, nisu ni oni upisali nijedan - no bilo je vidljivo kako je meč odmicao da će teško na taj način uspeti da dođu do pozitivnog rezultata. Početkom drugog poluvremena Bajern je malo dodao gas, krenuo u kontinuitetu da jače pritiska, da stvara prilike, te je bilo samo pitanje vremena kada će Jan Oblak morati po loptu u svoj gol. Prosto, pod takvim pritiskom greška mora da se dogodi. Nesreću da se baš njemu dogodila, noćas je imao Robin Le Norman. Mlađani Lenart Karl mu se prikrao s leđa, 'odžepario ga' i ćušnuo preko slovenačkog čuvara mreže...

Do tog pogotka Atletiko je uglavnom sa desetoricom igrača stajao iza lope. U najvećem delu susreta svi su bivali u svojih 30-35 metara, samo je Aleksander Serlot 'štrčao' napred i čekao neki dugi pas da spusti svojim saigračima. Kad je primljen gol, Simeone je naredio svojim momcima da malo izađu. Prvi put Manuel Nojer morao je da interveniše u 66. minutu. Utakmica je rešena pogotkom Konrada Lajmera u 74. minutu. Iako nije odigrao na uobičajenom nivo, Kejn je svakako uspeo da upiše asistenciju...

Austrijanac Lajmer pružio je zaista sjajnu partiju. Taj pogodak bio je kruna svega što je napravio po desnoj strani. Neverovatnu energiju doneo je svom timu, baš ono što je u susretima sa ekipama poput Atletika neophodno. Pored njega, izuzetno je odigrao Dajo Upamekano. Defanzivno gotovo savršen, u više navrata frustrirao Hulijana Alvareza; ofanzvno vrlo opasan, najbliži golu u 73. minutu, kada je pokupio loptu na centru, krenuo u solo akciju i pogodio prečku. Francuzu je u 81. minutu poništen pogodak zbog faula u napadu...