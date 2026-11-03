Lamine, Lamine, 'aj mi reci šta mi je? Jamal u prvom, Rafinja u drugom i gotov posao
Vreme čitanja: 8min | uto. 03.11.26. | 22:54
Pleše Jamal, Barselona gazi, sve standardno u Ligi šampiona
Ko voli fudbal, voli da utorkom sedne na kauč i pogleda Ligu šampiona. A koja je milina kada vidite da igra Barselona, koja pleše po terenu i tera sve da aplaudiraju, da se dive i da kažu, "Bože Gospode, kakav je igrač ovaj Lamin Jamal". Toliko je prosto. Imali su svi privilegiju da gledaju Barsu protiv Aston Vile, koja je delovala u nekim trenucima kao Alaves - doduše imala je svoje šanse da zakuva situaciju, ali nije iskoristila - tako da su svi bili srećni i svi su bili zadovoljni.
Barselona je u četvrtom meču ligaške faze Lige šampiona lako prešla preko tima iz Birmingema i slavila je 3:0 (1:0), blago rečeno rutinski, onako kako oni znaju. Nije baš peške, nije baš ni sa pola snage, ali to je Barsa pod Hansijem Flikom. Ima od svega nešto malo, ali na kraju ima ono najvažnije, tri boda i da ste uživali 90 minuta. E, to je čar ove Barse.
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Volimo svi Lamina Jamala, jednog od najboljih fudbalera sveta, koji ispunjava svačiji vikend i ovo kada ima Evrope usred nedelje, a kada mu se pruži da postigne "besplatan gol", što ga ne bi dao?! Tako je bilo sada i sa Aston Vilom jer ga je dao u sedmom minutu, kada je dobio loptu na poklon, samo treba pitati ekipu iz Birmingema, Unaja Emerija i sve koji se bilo šta pitaju u engleskom timu – prijatelji, šta vi to radite?! Hoćete protiv Barselone da iznosite loptu po zemlji, da se dodajete i glumite moderan fudbal gde mu mesto nije, zato ćete dobiti po ušima, što se kaže narodski. Obijaju se o glavu te stvari, šta se dodajete, šta izvodite, ispucajte loptu! Ako to nećete, onda se ovako nešto desi, gde u kaznenom kombinuješ i dodaješ napamet, pa dok se okreneš, oteo je Lamin Jamal loptu. I šta je uradio? Zakucao je u gol!
Evo i kako je to bilo, a kada je pao gol, odmah je došlo 2+, 3+ i GG, sve zbog Mozzart Relaxa!
Nije loša bila ni Aston Vila, naprotiv. Đoan Garsija je izvadio Barselonu u dva navrata jer je skinuo maltene zicer Manzanbiju, koji je umalo zakucao loptu pod prečku i istrčao na jednu loptu u prostor da očisti, a bilo je situacija kada je probao i Matsen... Imala je Vila svoje momente, mada posle par naleta su malo i utihnuli, a i Barsa je dosta propuštala prilika. Čudo je da nije pao još neki gol u prvom poluvremenu posle dobrih šansi engleskog tima i još par odličnih prilika za katalonskog velikana, svakako je bila sjajna utakmica, i sve se prelilo u drugom poluvremenu.
Kada je počeo drugi deo igre, ugruvani Lamin Jamal - rano je dobio jak udarac i držao se za rame, a i za neke druge delove tela - nastavio je da maltretira goste, pa je brzo postavljeno pitanje, kada ćemo videti drugi gol? Nije moralo nešto preterano da se čeka jer, eto Rafinje. Brazilski ofanzivac kao u transu igra, cepa mreže ko god da je sa druge strane i sada je opet uspeo da se upiše na semafor. Vila je ispucala loptu, primirio je to Rodri i dodao Gordonu, a on diže glavu i vidi Rafinju. Brazilac gađa sa ivice kaznenog i pogađa jednog igrača gostujuće ekipe, što je prevarilo Suzukija i u 52. minute eto dva gola prednosti.
Inače, tada je zbog Mozzart Relaxa zaokružen već kec jer je bilo 2:0, pa su svi mogli da zaokruže Barsu i da uživaju!
Još par prilika, polu-šansi i u 64. minutu kaže Rafinja – dajte, ljudi, da rešimo ovo! I čovek je završio sve što je bilo potrebno. Akcija iz poslednje linije, Kanselo razbija čuvara i daje je na peterac, a šta je teško Brazilcu da zakuca loptu u mrežu? Ništa.
Tako je Barselona pregazila Aston Vilu, prvo na pogon Lamina Jamala, a kada se motor ugasio, upalio se agregat u vidu Rafinje.
To je Barsa, to je milina fudbala.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
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