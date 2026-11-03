Lamine, Lamine, 'aj mi reci šta mi je? Jamal u prvom, Rafinja u drugom i gotov posao

Barselona je u četvrtom meču ligaške faze Lige šampiona lako prešla preko tima iz Birmingema i slavila je 3:0 (1:0), blago rečeno rutinski, onako kako oni znaju. Nije baš peške, nije baš ni sa pola snage, ali to je Barsa pod Hansijem Flikom . Ima od svega nešto malo, ali na kraju ima ono najvažnije, tri boda i da ste uživali 90 minuta. E, to je čar ove Barse.

Ko voli fudbal, voli da utorkom sedne na kauč i pogleda Ligu šampiona. A koja je milina kada vidite da igra Barselona, koja pleše po terenu i tera sve da aplaudiraju, da se dive i da kažu, "Bože Gospode, kakav je igrač ovaj Lamin Jamal" . Toliko je prosto. Imali su svi privilegiju da gledaju Barsu protiv Aston Vile, koja je delovala u nekim trenucima kao Alaves - doduše imala je svoje šanse da zakuva situaciju, ali nije iskoristila - tako da su svi bili srećni i svi su bili zadovoljni.

Volimo svi Lamina Jamala, jednog od najboljih fudbalera sveta, koji ispunjava svačiji vikend i ovo kada ima Evrope usred nedelje, a kada mu se pruži da postigne "besplatan gol", što ga ne bi dao?! Tako je bilo sada i sa Aston Vilom jer ga je dao u sedmom minutu, kada je dobio loptu na poklon, samo treba pitati ekipu iz Birmingema, Unaja Emerija i sve koji se bilo šta pitaju u engleskom timu – prijatelji, šta vi to radite?! Hoćete protiv Barselone da iznosite loptu po zemlji, da se dodajete i glumite moderan fudbal gde mu mesto nije, zato ćete dobiti po ušima, što se kaže narodski. Obijaju se o glavu te stvari, šta se dodajete, šta izvodite, ispucajte loptu! Ako to nećete, onda se ovako nešto desi, gde u kaznenom kombinuješ i dodaješ napamet, pa dok se okreneš, oteo je Lamin Jamal loptu. I šta je uradio? Zakucao je u gol! Evo i kako je to bilo, a kada je pao gol, odmah je došlo 2+, 3+ i GG, sve zbog Mozzart Relaxa!

Nije loša bila ni Aston Vila, naprotiv. Đoan Garsija je izvadio Barselonu u dva navrata jer je skinuo maltene zicer Manzanbiju, koji je umalo zakucao loptu pod prečku i istrčao na jednu loptu u prostor da očisti, a bilo je situacija kada je probao i Matsen... Imala je Vila svoje momente, mada posle par naleta su malo i utihnuli, a i Barsa je dosta propuštala prilika. Čudo je da nije pao još neki gol u prvom poluvremenu posle dobrih šansi engleskog tima i još par odličnih prilika za katalonskog velikana, svakako je bila sjajna utakmica, i sve se prelilo u drugom poluvremenu. Kada je počeo drugi deo igre, ugruvani Lamin Jamal - rano je dobio jak udarac i držao se za rame, a i za neke druge delove tela - nastavio je da maltretira goste, pa je brzo postavljeno pitanje, kada ćemo videti drugi gol? Nije moralo nešto preterano da se čeka jer, eto Rafinje. Brazilski ofanzivac kao u transu igra, cepa mreže ko god da je sa druge strane i sada je opet uspeo da se upiše na semafor. Vila je ispucala loptu, primirio je to Rodri i dodao Gordonu, a on diže glavu i vidi Rafinju. Brazilac gađa sa ivice kaznenog i pogađa jednog igrača gostujuće ekipe, što je prevarilo Suzukija i u 52. minute eto dva gola prednosti. Inače, tada je zbog Mozzart Relaxa zaokružen već kec jer je bilo 2:0, pa su svi mogli da zaokruže Barsu i da uživaju!