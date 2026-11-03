Rud izbacio Hodara i učinio uslugu Đokoviću

Hodar je sada ostao na 3.234 boda, dok De Minor ima 3.170, a Đoković 2.940. Nadu gaji i Tejlor Fric, koji ima 50 bodova manje od srpskog asa.

Prema projekciji žreba, Novak Đoković bi trebalo da se u trećem kolu turnira u Parizu sudari sa Aleksom de Minor i taj duel, ako do njega dođe, odlučiće ko sigurno neće ići na završni masters. Hodaru ostaje nada da niko od njegovih konkurenata neće stići do završnice takmičenja u glavnom gradu Francuske.

Novak Đoković će u 2. kolu igrati protiv Australijanaca Hiđikate, do će De Minor ukrstiti rekete sa Argentincem Ečeverijem, a Tejlora Frica čeka meč sa Molčanom u drugoj rundi.

Na završni masters su se plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev, a vrlo blizu su Flavio Koboli i Artur Fils. Još dva mesta trenutno drže Frensis Tijafo i Rafael Hodar.