Rud izbacio Hodara i učinio uslugu Đokoviću
Vreme čitanja: 1min | uto. 03.11.26. | 22:43
Špancu se sad klima plasman na završni masters
Bio je Rafael Hodar nadomak velikog ostvarenja, da se prvi put plasira na završni masters u Torinu. Imao je sve na svom reketu, jer je držao osmo mesto, ne računajući Janika Sinera, u trci na poslednji veliki turnir u sezoni. Ali, onda mu se isprečio Kasper Rud.
Norvežanin je u dva seta večeras eliminisao Hodara u drugom kolu mastersa u Parizu (6:3, 6:4) i time napravio veliku uslugu Aleksu de Minoru i Novaku Đokoviću, kojima su sada skočile šanse da preskoče Španca u trci za put u Torino.
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Hodar je sada ostao na 3.234 boda, dok De Minor ima 3.170, a Đoković 2.940. Nadu gaji i Tejlor Fric, koji ima 50 bodova manje od srpskog asa.
Prema projekciji žreba, Novak Đoković bi trebalo da se u trećem kolu turnira u Parizu sudari sa Aleksom de Minor i taj duel, ako do njega dođe, odlučiće ko sigurno neće ići na završni masters. Hodaru ostaje nada da niko od njegovih konkurenata neće stići do završnice takmičenja u glavnom gradu Francuske.
Novak Đoković će u 2. kolu igrati protiv Australijanaca Hiđikate, do će De Minor ukrstiti rekete sa Argentincem Ečeverijem, a Tejlora Frica čeka meč sa Molčanom u drugoj rundi.
Na završni masters su se plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev, a vrlo blizu su Flavio Koboli i Artur Fils. Još dva mesta trenutno drže Frensis Tijafo i Rafael Hodar.