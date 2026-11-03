KRAJ - LIGA ŠAMPIONA: Ekstaza na Old Trafordu, Bajern pobedio na Metropolitanu, PSŽ razorio Viljareal
uto. 03.11.26. | 22:57
Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO:
GALATASARAJ - ŠTUTGART 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Galatasaraj: Čakir - Salaj (od 68. Singo), Sančez, Bardakči, Džejkobs (od 77. Elmali) - Toreira, Lemina (od 83. Gabrijel Sara) - Akgun, Batrakov (od 77. Batrakov), Jilmaz (od 68. Leao) - Osimen.
Štutgart: Sjemen - Leveling (od 75. Asinjon), Hendriks, Šabo, Mitelštat - Karazor (od 18. Špalt), Promel (od 75. Narti) - El Kanusi, Undav, Firih (od 82. Tomas) - Demirović (od 74. Pejčinović)
ŠAHTJOR - SPORTING 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Šahtjor: Rižnik - Tobijas, Bondar, Matvijenko (od 90. Fereira), Pedro Enrike - Nazarina (od 67. Isak Silva) - Alison (od 90. Meireles), Očeretko, Gomes (od 83. Traore), Mendoza (od 67. Neverton) - Elijas.
Sporting: Silva - Felisimo, Kvarežma, Inasio, Arauho (od 88. Blopa) - Dumbija (od 88. Simoeš), Andersen, Altimira - Katamo (od 83. Frasneda), Suarez, Joanidiz (od 70. Salasar)
MANČESTER JUNAJTED - ROMA 3:2 (0:2)
/Fernandeš pen 58, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malen pen 17/
Mančester Junajted (4-2-3-1): Lamens - Joro, Megvajer, Heven Dalo - Mejnu, Baleba - Embeumo, Bruno Fernandeš, Dijalo - Kunja
Roma (3-4-3): Vaskez - Ermoso, Balerdi, Manćini - Vesli Franka, De Ron, Kristante, Renš - Soule, Malen, Mora
LASK - SLOVAN 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
LASK Linc (3-5-2): Jungvirt - Embujamba, Alemao, Andrade - Jorgensen, Horvat, Bogarde, Ljubičić, Dibango - Usor, Adeniran
Slovan Bratislava (4-3-3): Popović - Kozlovski, Vimer, Marković, Sa. Kamara - Mustafić, Martinez, Blekman - Su. Kamara, Šporar, Maroš
VILJAREAL - PARI SEN ŽERMEN 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 79/
Viljareal (4-4-2): Gulači - Frimen, Murinjo, Veiga, Romero - Komesanja, Masija, Gej, Bjukenan - Pepe, Ajoze Perez
Pari Sen Žermen (4-3-3): Safonov - Ernandez, Paćo, Zabarnji, Hakimi - Ruiz, Vitinja, Neveš - Due, Majulu, Aklijuš
BODE GLIMT - LIL 0:0
Bode Glimt (4-3-3): Haikin - Sjevold, Bjertuft, Alesami, Bjerkan - Auklend, Berg, Fet - Blomberg, Helmersen, Hauge
Lil (4-2-3-1): Ozer - Verdonk, Kosije, Nijanzu, Engoj - Kjergor, Andre - Dijaun, Mukau, Bakva - Haraldson
ATLETIKO MADRID - BAJERN 0:1 (0:0)
/Karl 54/
Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Pubilj, Le Norman, Hancko, Grimaldo - Simeone, Ljorente, Barios, Baena - Alvarez, Serlot
Bajern (4-2-3-1): Nojer - Stanišić, Ta, Upamekano, Lajmer - Bišof, Kimih - Dejvis, Olise, Karl - Kejn
BARSELONA - ASTON VILA 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Barselona (4-2-3-1): Garsija - Farinjas, Kubarsi, Martin, Kanselo - Rodri, Pedri - Jamal, Fermin Lopez, Gordon - Rafinja
Aston Vila (4-2-3-1): Suzuki - Matsen, Tores, Lindelef, Keš - Manzambi, Buendija, Mekgin - Džekson
FAJENORD - INTER 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 33, Zjelinski 54/
Fajenord (4-3-3): Ernst - Red, Krajevald, Marmol, Havi Lopes - Zekijel, Vanhut, Targalin - Hađ Musa, Feri, Valente
Inter (3-5-2): Martinez - Augusto, Akanđi, Bisek - Dimarko, Zjelinski, Čalhanoglu, Barela, Spens - Tiram, Espozito
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan