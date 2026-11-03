Čemu da se nadaju mučenici iz trećeg ešalona, kad ovo doživi jedan Viljareal? Nakon 16 minuta - 0:4
Vreme čitanja: 13min | uto. 03.11.26. | 22:52
Pari Sen Žermen seje strah; Lil nije dopustio Bode Glimtu da zaokruži evropsku bajku
Ako se svi složimo oko pet, šest izrazitih favorita Lige šampiona koji spadaju u ‘crème de la crème’ evropskog fudbala, a koji bez sumnje predvodi aktuelni dvostruki uzastopni kontinentalni šampion, klubovi poput Viljareala mu dođu neki drugi ešalon. Moramo tu da smestimo klub koji je relativno skoro, pre pet sezona, bio osvajač Lige Evrope i koji je prošle sezone završio kao treći na tabeli u jednoj od dve najjače nacionalne lige u Evropi, odmah iza Barse i Reala.
Čemu li da se nadaju oni mučenici sa trećeg ili nekog nižeg nivoa, gde svrstavamo i srpski fudbal, za koje je i sam plasman među elitu san snova, kad se jedan Viljareal ovako provede u okršaju sa kaznenom ekspedicijom Luisa Enrikea? Žuta podmornica od večeras je u upisana u anale Lige šampiona, jer kada u intrentet pretrage budete ukucali pitanje: Koji je tim najbrže primio četiri gola u istoriji elitnog nadmetanja, naći ćete njihovo ime!
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Pari Sen Žermen seje strah. Ako su u Španiju stigli tako što su u prethodne dve runde u jednom zalogaju progutali Mančester Siti i Barselonu, naravno da se nije postavljalo pitanje hoće li preskočiti četu Injiga Pereza, ali, aman ljudi, imajte bar malo milosti - na kraju 0:6!
Na satu je pisalo 16:02, a na semaforu 0:4! Real je pre deceniju i po protiv zagrebačkog Dinama dao četiri gola u prvih 20 minuta, Parižani su ove noći to učinili za četiri minuta brže. I to, pazite sad ovo, bez prošlogodišnje Zlatne lopte (Dembele), bez MVP igrača prošlosezonskog izdanja LŠ (Kvarachelija), bez, po opštoj oceni, trenutno najboljeg levog beka na svetu (Nuno Mendeš) i bez kapitena tima (Markinjos)?!
Zapravo, imali su milosti gosti, jer su malo povukli ručnu kočnicu, budući da je delovalo da su mogli da teraju do dvocifrene razlike. Suštinski su četiri gola dali u razmaku od osam minuta. I, svaka čast njima na ubitačnom presingu, kojim su udavili poslednju liniju rivala i terali je na početniče greške, ali činjenica je da su fudbaleri Viljareala ove golove poklonili Parižanima kao na tacni.
Kod prvog gola, lopta je posle očajno branjenog kornera pala Žoau Nevesu na nogu u srcu peterca. Kod drugog je golman Gulaši ničim izazvan pogodio u glavu kasnijeg asistenta Aklijuša, a Dezire Due je bio samo egzekutor. Kod trećeg je Ajoze Perez predugo čekao loptu da mu dođe, ne videvši da mu se iza leđa prikrao Hakimi. Majulu će se koji momenat kasnije samo naći na pravom mestu u pravo vreme da odbitak pospremi u mrežu. Ista slika kod četvrtog pogotka, samo ovaj put Masia nije bio oprezan kad mu se prišunjao Vitinjai i verovatno su svi na stadionu znali šta sledi, iako će lopta ponovo uz dosta sreće stići do Fabijana Ruiza.
Došao je Viljareal do daha, nekako se pridigao posle ovog nogdauna, a kada je Perez u sudijskoj nadoknadi uputio prvi (I jedini) udarac domaćih u okvir gola, verovatno je Enrike svojim igračima u svlačionici rekao: Momci, mnogo ste se opustili. Dovoljan podstrek da, čim su se vratili na teren, gosti kompletiraju petardu. E, to je bila jedna od onih akcija, jedna od onih asistencija Vitinje, lopta bačena kao rukom, a svoj drugi gol, eto i simbolike, baš protiv rivala protiv kojeg je odigrao svoju prvu utakmicu u seniorskoj karijeri u elitnom rangu, nakon što je pustio Veigu da prokliza, postigao je – Fabijan Ruiz.
Trudili su se gosti da nakon ovoga imaju dovoljo poštovanja, te da ne tuku dodatno grogiranog rivala koji se već valjao na podu, ali hajde ti to objasni klincu od 17 godina željnom dokazivanja na debiju na velikoj sceni. Samo četiri minuta pošto je ušao u igru, David Boli, opet uz blagu pomoć Veige koji je imao košmarno veče, čini ovaj poraz najubedljivijim u istoriji evropskih nastupa Viljareala - 0:6.
U isto vreme, drugi francuski predstavnik u Ligi šampiona ove večeri, Lil, osvojio je prvi bod ove sezone u Ligi šampiona, odigravši 0:0 na gostovanju Bode Glimtu.
Nije ovo neuspeh za Norvežane, ali jesu večeras propustili da na neverovatan način zaokruže svoju bajku. Jer, da su pobedili, imali bi u jednoj kalendarskoj godini skalpove timova iz svake od ‘liga petice’ (posle Mančester Sitija, Atletiko Madrida, Intera, Borusije Dortmund). Štaviše, tome možemo da dodamo pobede nad Sportingom iz Lisabona, te ekipama Union Sen Žiloaz i NEC Najmehen, što znači da je pred čudom sa severa Evrope poklekla po jedna ekipa iz sedam od Top 8 evropskih liga na UEFA rang-listi. Ali, Francuzi sui m za sada nerešiva enigma, taj skalp im još uvek nedostaje.
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Ove večeri, domaćin je prespavao prvih sat vremena, uputio tada tek prvi udarac, ne u okvir, nego uopšte ka golu. Onda je čudo sa severa Evrope počelo da napada, ali je Lil odoleo i zasluženo ostao neporažen, nakon što je prvo poluvreme bilo verovatno jedno od najdosadnijih u Ligi šampiona u poslednjih nekoliko godina. U svakom slučaju, posle 35 njegovih uzastopnih utakmica u Evropi na kojima je padao makar po gol, Bode Glimt je odigrao 0:0.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zielinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neves 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58 pen, Kunja 83, 86 - Soule 11, malen 18 pen/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)
18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)
21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)
21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)
21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)
21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)
21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)
21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)
*** kvote su podložne promenama