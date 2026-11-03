Čemu da se nadaju mučenici iz trećeg ešalona, kad ovo doživi jedan Viljareal? Nakon 16 minuta - 0:4

Čemu li da se nadaju oni mučenici sa trećeg ili nekog nižeg nivoa, gde svrstavamo i srpski fudbal, za koje je i sam plasman među elitu san snova, kad se jedan Viljareal ovako provede u okršaju sa kaznenom ekspedicijom Luisa Enrikea ? Žuta podmornica od večeras je u upisana u anale Lige šampiona, jer kada u intrentet pretrage budete ukucali pitanje: Koji je tim najbrže primio četiri gola u istoriji elitnog nadmetanja, naći ćete njihovo ime!

Ako se svi složimo oko pet, šest izrazitih favorita Lige šampiona koji spadaju u ‘crème de la crème’ evropskog fudbala, a koji bez sumnje predvodi aktuelni dvostruki uzastopni kontinentalni šampion, klubovi poput Viljareala mu dođu neki drugi ešalon. Moramo tu da smestimo klub koji je relativno skoro, pre pet sezona, bio osvajač Lige Evrope i koji je prošle sezone završio kao treći na tabeli u jednoj od dve najjače nacionalne lige u Evropi, odmah iza Barse i Reala.

Pari Sen Žermen seje strah. Ako su u Španiju stigli tako što su u prethodne dve runde u jednom zalogaju progutali Mančester Siti i Barselonu, naravno da se nije postavljalo pitanje hoće li preskočiti četu Injiga Pereza, ali, aman ljudi, imajte bar malo milosti - na kraju 0:6! Na satu je pisalo 16:02, a na semaforu 0:4! Real je pre deceniju i po protiv zagrebačkog Dinama dao četiri gola u prvih 20 minuta, Parižani su ove noći to učinili za četiri minuta brže. I to, pazite sad ovo, bez prošlogodišnje Zlatne lopte (Dembele), bez MVP igrača prošlosezonskog izdanja LŠ (Kvarachelija), bez, po opštoj oceni, trenutno najboljeg levog beka na svetu (Nuno Mendeš) i bez kapitena tima (Markinjos)?!

Zapravo, imali su milosti gosti, jer su malo povukli ručnu kočnicu, budući da je delovalo da su mogli da teraju do dvocifrene razlike. Suštinski su četiri gola dali u razmaku od osam minuta. I, svaka čast njima na ubitačnom presingu, kojim su udavili poslednju liniju rivala i terali je na početniče greške, ali činjenica je da su fudbaleri Viljareala ove golove poklonili Parižanima kao na tacni.

Kod prvog gola, lopta je posle očajno branjenog kornera pala Žoau Nevesu na nogu u srcu peterca. Kod drugog je golman Gulaši ničim izazvan pogodio u glavu kasnijeg asistenta Aklijuša, a Dezire Due je bio samo egzekutor. Kod trećeg je Ajoze Perez predugo čekao loptu da mu dođe, ne videvši da mu se iza leđa prikrao Hakimi. Majulu će se koji momenat kasnije samo naći na pravom mestu u pravo vreme da odbitak pospremi u mrežu. Ista slika kod četvrtog pogotka, samo ovaj put Masia nije bio oprezan kad mu se prišunjao Vitinjai i verovatno su svi na stadionu znali šta sledi, iako će lopta ponovo uz dosta sreće stići do Fabijana Ruiza.