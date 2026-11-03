Sve glasnije se priča da NBA utakmica mora da traje 40 minuta

Analitičari preko okeana posebno naglašavaju da skraćivanje utakmica za osam minuta suštinski ne bi smanjilo opterećenje vodećih nosilaca igre, već bi direktno udarilo na košarkaše sa dna rotacije i mlađe nade.

„Igrači sa klupe bili bi potpuno marginalizovani. Došli bismo do tačke gde bi timovi i treneri rekli: 'Ne treba nam širina i rotacija od 15 igrača, dovoljno nam je 10 momaka koji prave razliku.' Mislim da to nije razumno rešenje”, dodaje ugledni novinar.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Priče o skraćivanju utakmica i prilagođavanju formata javno su pokrenute još početkom prošle godine kada je Silver istakao da je NBA jedino vodeće takmičenje koje i dalje insistira na 48 minuta igre, te da bi dvočasovni televizijski proizvod daleko više odgovarao navikama i pažnji moderne publike.

Međutim, kada se u tekućoj sezoni na to dodaju teške i neugodne povrede nosilaca igre poput Entonija Edvardsa, ali i bolni izostanci u taboru Oklahome gde su van stroja Džejlen Vilijams, Kejson Volas i Čet Holmgren, pritisak sportske javnosti da se raspored i format izmene nikada nije bio veći.

„Smanjenje broja utakmica u regularnom delu takođe nije finansijski realno opcija za vlasnike franšiza, ali nešto mora da se preduzme jer je situacija sa povredama zabrinjavajuća. Bolje je biti proaktivan nego čekati da se stvar otme kontroli. Navijači plaćaju skupe karte da bi gledali najveće zvezde na parketu, a ovo je liga koja zavisi od njih više nego bilo koji drugi sport u Americi”, zaključuje Maniks u svojoj analizi.