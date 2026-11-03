Ne da ste najgori, nego... Što vi uopšte igrate Ligu šampiona?!
Vreme čitanja: 9min | uto. 03.11.26. | 22:55
Slovan iz Bratislave gubi redom, bole oči kada uključite prenos
Slovački šampion Slovan iz Bratislave je najgori tim u istoriji Lige šampiona. Nije neko izmišljanje tople vode jer su katastrofalni ove poslednje dve sezone, ali posle svake utakmice, posle svakog primljenog gola im treba to staviti pod nos jer su stvarno užasni. Igraju Ligu šampiona rekreativno, što je igraju, ne znaju ni oni sami, ali pucaju kao zvečke, što se kaže u našem narodu.
Sada ih je u četvrtom kolu ligaškog dela Lige šampiona razbio LASK u Lincu 4:0 (3:0), rutinski i bez problema. Igrali su mnogi loši timovi u Ligi šampiona, vrteli su se i okretali kroz grupne faze kao neko na kome se nabija gol razlika, ali ovo što igra Slovan iz Bratislave je baš sramota. Inače, kada je LASK poveo 2:0 mogli ste da uživate jer je prošao kec, 1-1 takođe prelaz, milina zbog Mozzart Relaxa!
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Koliko ništa ne zna slovačka ekipa, bilo ih je neprijatno gledati. Ako čitaju ljubitelji kluba iz glavnog grada Slovačke ovaj tekst, nemojte se ljutiti jer stvarno Slovan ne liči ni na šta. I to je čak pohvala. Ne znaju ništa osim da biju po nogama i da krše, da se brane i kada to ne ide, kada ih načnete, onda bude ovo što je i bilo u Austriji u utorak uveče. Nisu uspeli da izdrže ni 20 minuta, već su poklekli, mada to je bilo i očekivano. LASK nije sada neki spektakularan napadački tim, ali kada udare i kada otvore, onda bude fudbalski masakr protiv dosta slabijeg rivala.
Vodeći gol postigao je sjajni Molgard Jorgensen u 19. minutu, posle kornera, kada je na petercu dvojicu izgurao na leđima i postigao gol. Proslavio je sa navijačima, a zanimljivo je da je domaćin igrao u crvenim dresovima, što je mnoge zbunilo.
Posle mnogo prilika, svega i svačega, eto istog igrača opet na semaforu, da mu se pored imena doda još jedan minut, a on je bio 37. po redu. I to je iz slobodnjaka sa 17 metara uspeo da spakuje loptu u donji desni ugao. Kao najveći majstori fudbala, mada kao i najveći majstori raspadanja su to odradili igrači Slovana i njihov golman.
Da niko ne brine u drugom poluvremenu u Austriji, pobrinuo se Ljubičić u 44. minutu, kada je zatresao mrežu za 3:0 i to je u principu bilo to po pitanju pobednika. Svakako, i ranije je bilo jasno šta će biti ovde, samo ako se neko brinuo, nije morao da trlja glavu za drugo poluvreme jer je LASK sve rešio tim pogotkom. Posle još jednog kornera, odbijanja i gužve, Ljubičić posle karambola sa četiri metara gura loptu u gol i to je bio kraj nadanja gostiju.
Odmah na startu drugog poluvremena, konkretno u 48. minut, golčinu daje Adeniran sa maskom, koju skida po proslavi i natrljava na nos Slovanu, koji gubi sve utakmice i dao je osam golova za dve kampanje u Ligi šampiona.
Katastrofa su Slovaci, a mogu da se zahvale mnogim promašajima LASK-a što nisu izgubili dvocifrenom razlikom.
Toliko od njih...
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)
18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)
21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)
21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)
21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)
21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)
21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)
21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)
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