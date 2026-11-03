Ne da ste najgori, nego... Što vi uopšte igrate Ligu šampiona?!

Slovački šampion Slovan iz Bratislave je najgori tim u istoriji Lige šampiona. Nije neko izmišljanje tople vode jer su katastrofalni ove poslednje dve sezone, ali posle svake utakmice, posle svakog primljenog gola im treba to staviti pod nos jer su stvarno užasni. Igraju Ligu šampiona rekreativno, što je igraju, ne znaju ni oni sami, ali pucaju kao zvečke, što se kaže u našem narodu.

Sada ih je u četvrtom kolu ligaškog dela Lige šampiona razbio LASK u Lincu 4:0 (3:0), rutinski i bez problema. Igrali su mnogi loši timovi u Ligi šampiona, vrteli su se i okretali kroz grupne faze kao neko na kome se nabija gol razlika, ali ovo što igra Slovan iz Bratislave je baš sramota. Inače, kada je LASK poveo 2:0 mogli ste da uživate jer je prošao kec, 1-1 takođe prelaz, milina zbog Mozzart Relaxa!