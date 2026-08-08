Atletiko se bliži sumi potrebnoj za Romera, zbog Argentinca prodaje trojicu

Prošlog jula Mateo Ruđeri i Atletiko Madrid potpisali su ugovor na pet godina, ali bi posle samo 13 meseci Italijan mogao da napusti Španiju. Ne toliko svojom voljem, već zbog potrebe Madriđana da prikupe oko 50.000.000 evra za dovođenje Kristijana Kutija Romera iz Totenhema.

Londonski klub je glatko odbio prvu ponudu od 30.000.000, a u trci je i Inter, koji je ponudio 35.000.000 plus 5.000.000 kroz bonuse. Svesni su u Atletiku da će naredni pokušaj morati da bude daleko bliži sumi od 50.000.000 evra, koju Totenhem zahteva za argentinskog štopera. Zato su na izlaznim vratima Metropolitana još dvojica igrača: Tijago Almada i Nauel Molina.