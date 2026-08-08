Atletiko se bliži sumi potrebnoj za Romera, zbog Argentinca prodaje trojicu
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 10:06
Ruđeri pred vratima Vila Parka, Almada će u River, a Molina u Romu
Prošlog jula Mateo Ruđeri i Atletiko Madrid potpisali su ugovor na pet godina, ali bi posle samo 13 meseci Italijan mogao da napusti Španiju. Ne toliko svojom voljem, već zbog potrebe Madriđana da prikupe oko 50.000.000 evra za dovođenje Kristijana Kutija Romera iz Totenhema.
Londonski klub je glatko odbio prvu ponudu od 30.000.000, a u trci je i Inter, koji je ponudio 35.000.000 plus 5.000.000 kroz bonuse. Svesni su u Atletiku da će naredni pokušaj morati da bude daleko bliži sumi od 50.000.000 evra, koju Totenhem zahteva za argentinskog štopera. Zato su na izlaznim vratima Metropolitana još dvojica igrača: Tijago Almada i Nauel Molina.
Izabrane vesti
Nijedna od pomenute tri prodaje nije još realizovana, ali su sve u završnoj fazi pregovora. Ruđeri je pred vratima Vila Parka, pošto Aston Vila traži zamenu za Luku Dinja koji bi uskoro trebalo da pređe u Pari Sen Žermen i ostavi upražnjenu poziciju levog beka. Pouzdani Atletik piše da će klub iz Birmingema platiti Atletiku obeštećenje oko 20.000.000 evra.
Sličan iznos očekuje se i za Almadu, koji će posle epizoda u Atlanta Junajtedu, Botafogu, Lionu i Atletiko Madridu nazad u Argentinu, ali ne u Velez već River Plejt. Molina je blizu transfera u Romu za 18.000.000, računajući i bonuse.
Kada obavi ova tri posla, Atletiko će imati dovoljno novca da pošalje drugu ponudu Totenhemu za Romera. Ovaj put, pominje se 40.000.000 evra plus bonusi, što bi trebalo da zadovolji želje Pevaca.